Hikvision gibt Webcam-Debüt bekannt

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Hikvision, ein IoT-Lösungsanbieter mit Video als Kernkompetenz, hat heute die Markteinführung seiner brandneuen Webcam-Produkte auf dem Weltmarkt bekannt gegeben. Die Produktfamilie des Anbieters umfasst derzeit vier verschiedene Serien - Ultra, Pro, Live und Value - die für verschiedene Szenarien und Benutzergruppen konzipiert sind und über entsprechende kundenspezifische Funktionen verfügen.

Laut Branchenanalysten wird der weltweite Live-Streaming-Markt in den kommenden Jahren weiter deutlich wachsen. Die Zunahme von Video-Streaming sowohl unter Privatpersonen als auch in Unternehmen aller Branchen gilt als Haupttreiber für das Marktwachstum. Content-Ersteller diversifizieren ihr Material und ihre Aktivitäten und setzen sich auf neue Weise mit ihrer Zielgruppe in Verbindung. Zudem haben sich die vollständigen und teilweisen Lockdowns während der COVID-19-Krise positiv auf die Live-Streaming-Branche ausgewirkt.

Für Videokonferenz- und Streaming-Erlebnisse benötigen die Benutzer Webcams, die hochauflösende Bilder und qualitativ hochwertigen Sound liefern. Hikvision hat seine neue Webcam-Serie entworfen und entwickelt, um genau diesem Bedarf gerecht zu werden.

Webcams für eine Vielzahl von Anwendungen und Szenarien

Hikvision Ultra- und Pro-Webcams für Videokonferenzen

Die Webcams der Hikvision Ultra-Serie wurden speziell für Videokonferenzen entwickelt. Das Highlight dieser Serie ist die PTZ-Steuerung, die 5-fachen optischen Zoom bietet. Darüber hinaus ermöglicht die PTZ-Steuerung das Schwenken über 330°, so dass der Blickwinkel leicht angepasst werden kann, ohne dass etwas fehlt.

Die neue Webcam-Reihe von Hikvision umfasst auch Pro-Webcams für Videokonferenzen. Sie eignen sich ganz besonders für Geschäftsleute und bieten ein herausragendes Audio und Videoerlebnis mit einem schlanken Design und einem eleganten, eloxierten Finish. Die Pro-Webcams bieten eine Autofokus-Funktion und eingebautes Dual-Mikrofon, um sicherzustellen, dass sowohl der Ton als auch das Video bei Präsentationen, Konferenzen oder Gruppendiskussionen stets von bester Qualität sind.

Hikvision Live-Webcams für Live-Streaming

Die würfelförmigen Webcams der Live-Serie von Hikvision sind für Live-Streaming, Onlinehandel und Gaming-Anwendungen konzipiert. An drei Seiten magnetisch, kann die Kamera aufrecht stehen oder auf der Seite liegen. Wechseln Sie die Bildausrichtung, indem Sie die Position für eine sofortige horizontale und vertikale Bildschirmeinstellung umdrehen.

Die Kameras der Hikvision Live-Serie verfügen über einen eingebauten TOF-unterstützten Fokussierungssensor, der eine schnelle Fokussierung ermöglicht und Details sofort erfasst, so dass Ihr Publikum die Qualität der Produkte auch über den Bildschirm hinweg wahrnehmen kann.

Hikvision Value-Webcams für Online-Unterricht

Die Hikvision Value-Serie ist unsere Einsteigerserie. Diese Kameras verfügen über ein kompaktes Design und sind daher perfekt für Online-Bildungsanwendungen für Lehrer und Schüler geeignet.

Das eingebaute Mikrofon der Webcam verfügt über fortschrittliche Algorithmen zur Reduzierung von Lärm und zur Verbesserung der Tonqualität. Das Weitwinkelobjektiv bietet eine maximale Abdeckung ohne Bildverzerrung. Diese Funktion ist besonders für Lehrer und Lehrerinnen nützlich, die Unterricht in einem Klassenzimmer geben, in dem sowohl der Lehrer als auch die Tafel oder der an der Wand befestigte Bildschirm in einem einzigen Rahmen deutlich sichtbar sein müssen.

Einfache und flexible Installation

Alle Hikvision-Webcams benötigen keinen Treiber und bieten eine Plug-and-Play-Installation über eine Standard-USB-Schnittstelle. Dies ermöglicht es den Benutzern, Konferenzen oder Streaming innerhalb weniger Sekunden zu starten.

Alle Hikvision-Webcams können flexibel auf Benutzergeräten, auf Tischen, Laptops, Monitoren oder Stativen montiert werden.

Zudem sind die Webcams von Hikvision mit einer speziellen PC-basierten Client-Software namens HIKIN ausgestattet. Die Benutzer können diese Software für Videovorschauen und zur Konfiguration von Bild- und Tonparametern verwenden. Außerdem können die Webcams mit allen führenden Konferenzplattformen von Drittanbietern verwendet werden. Die Videoparameter werden über ein einfaches Dropdown-Menü konfiguriert.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Hikvision

Alle Webcams von Hikvision werden mit einer Standardgarantie von 2 Jahren ausgeliefert, die den Endbenutzern Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet.

Um die Webcams von Hikvision besser kennenzulernen und zu erfahren und, wie sie Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen erfüllen können, besuchen Sie unsere Produktseite oder nehmen Sie noch heute Kontakt zu uns auf.

Informationen zu Hikvision

Hikvision ist ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz. Hikvision verfügt über umfangreiches und hochqualifiziertes Personal im Bereich Forschung und Entwicklung und stellt eine vollständige Palette vielfältiger Produkte und Lösungen für unterschiedlichste vertikale Märkte her. Um sein langfristiges Ziel zu erreichen, dehnt Hikvision seine Reichweite neben der Sicherheitsindustrie auch auf die Bereiche Smart Home Tech, Industrieautomation und Automobilelektronik aus. Die Produkte von Hikvision bieten auch leistungsstarke Business Intelligence für Endbenutzer, was einen effizienteren Betrieb und größeren kommerziellen Erfolg ermöglichen kann. Hikvision hat sich der höchsten Qualität und Sicherheit seiner Produkte verschrieben und ermutigt seine Partner, die zahlreichen Cybersicherheitsressourcen zu nutzen, die Hikvision anbietet, wie beispielsweise das Hikvision Cybersecurity Centre. Weitere Informationen finden Sie unter www.hikvision.de.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521767/Webcam_news_banner.jpg