zeb consulting

zeb trauert um Henner Schierenbeck

Mitgründer der Unternehmensberatung und langjähriger Ordinarius für Bankmanagement und Controlling im Alter von 79 Jahren verstorben

Bild-Infos

Download

Münster/Frankfurt (ots)

Die Strategie-, IT- und Managementberatung zeb trauert um ihren Mitgründer Henner Schierenbeck. Der 79-jährige langjährige Ordinarius an den Universitäten Basel und Münster sowie wissenschaftliche Vater des modernen ertragsorientierten Bankmanagements ist am 21. Februar nach längerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben. Mit ihm verliert zeb eine prägende Unternehmerpersönlichkeit und die Betriebswirtschaftslehre einen herausragenden Wissenschaftler, der über Jahrzehnte die akademische Lehre und Forschung im Bankmanagement wie im Controlling prägte und dessen Wirken untrennbar mit dem Erfolg der Unternehmensberatung zeb verbunden ist.

Henner Schierenbeck, geboren am 23. Juni 1946 in Bremen, gehörte 1992 neben Bernd Rolfes zu den Mitgründern von zeb ("Zentrum für Ertragsorientiertes Bankmanagement"). Ziel der Gründung einer Unternehmensberatung ausschließlich für die Financial-Services-Industrie war es, den wachsenden Beratungsbedarf von Kreditinstituten Anfang der 90er-Jahre wissenschaftlich zu adressieren und mit hoher konzeptioneller Qualität und praxisnaher Umsetzung zu verbinden. Henner Schierenbeck hatte zur damaligen Zeit den Lehrstuhl für Bankbetriebslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster inne. Bernd Rolfes war dort als sein Assistent tätig.

Thorsten Helbig und Sven Krämer, Managing Directors von zeb:

"Wir trauern um Henner Schierenbeck, einen begeisternden Menschen und herausragenden akademischen Lehrer, den Mitgründer unseres Unternehmens. Seine Offenheit, seine wissenschaftliche Neugier und sein Anspruch, Konzepte so zu entwickeln, dass sie in der Praxis tragen, sind zum Fundament für den Erfolg von zeb geworden. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und werden sein Andenken in Ehren halten. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihn als Lehrer und Kollegen schätzen durften."

Bernd Rolfes, Mitgründer von zeb:

"Henner Schierenbeck war mein akademischer Lehrer und enger Weggefährte über viele Jahrzehnte, mein Freund. Er war Impulsgeber, Unternehmer, Ratgeber und für viele von uns ein prägender Denker. Sein Anspruch, Banksteuerung nicht nur wissenschaftlich zu beschreiben, sondern systematisch weiterzuentwickeln, sodass sie in Kreditinstituten tatsächlich wirkt, hat mich und viele andere tief geprägt. Dafür bin ich ihm dankbar. Was wir gemeinsam begonnen haben, tragen wir in seinem Sinne in Forschung, Lehre und Beratung fort."

Über Henner Schierenbeck

Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin und einem Abschluss als Diplom-Kaufmann wurde Henner Schierenbeck 1972 von Ralf-Bodo Schmidt an der Universität Freiburg promoviert und später dort habilitiert. Von 1978 bis 1980 hatte Henner Schierenbeck eine Universitätsprofessur für Unternehmensrechnung und anschließend bis 1990 einen Lehrstuhl für Bankbetriebslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster inne. Mit dem Bankenlehrstuhl war außerdem die Leitung des Instituts für Kreditwesen verbunden. Von 1990 bis zu seiner Emeritierung im Januar 2010 war er als Ordinarius Leiter der Abteilung für Bankmanagement und Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel in der Schweiz.

Henner Schierenbeck ist Autor und Herausgeber zahlreicher bank- und versicherungswirtschaftlicher Bücher und Verfasser einer Vielzahl von wissenschaftlichen Fachbeiträgen. Zu den wichtigsten zählen das Lehrbuch "Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre" sowie das dreibändige Werk "Ertragsorientiertes Bankmanagement". Zudem übte er verschiedene Ämter in wissenschaftlichen Beiräten und Gremien aus, u. a. an der zeb.business school. 1999 haben ihm die Universität Lettlands in Riga und 2005 die Mercator School of Management in Duisburg einen Ehrendoktor verliehen. 2007 erhielt er den Dr. Kausch-Preis der Universität St. Gallen für herausragende Verdienste um die Theorie und Praxis des Rechnungswesens und des Managements in Banken. Henner Schierenbeck unterstützte seit seiner Zeit an der Universität Freiburg erfolgreich den Aufbau von Forschung und Lehre an der Deutschen Immobilien Akademie (DIA), Freiburg.

Zusammen mit seinem wissenschaftlichen Team entwickelte Henner Schierenbeck das Konzept "Ertragsorientiertes Bankmanagement" zum State of the Art des modernen Bankcontrollings. Die gemeinsamen Arbeiten von Schierenbeck und Rolfes zur Weiterentwicklung des Opportunitätszinskonzepts führten zur heute in allen Banken und Sparkassen eingesetzten Marktzinsmethode.

Über zeb

Als führende Strategie-, Management- und IT-Beratung bietet zeb in der stark von Regulatorik und digitaler Transformation bestimmten Financial-Services-Industrie sämtliche Beratungsdienstleistungen an. Zu den Kunden gehören u. a. Banken, Sparkassen, Neobanken und FinTechs, Versicherer und InsurTechs, Asset-Manager, Captives, aber auch zahlreiche weitere spezialisierte europäische Finanzdienstleister und Finanzintermediäre.

zeb wurde 1992 gegründet und unterhält Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, London, Luxemburg, Mailand, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Regelmäßig wird zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Bank- und Versicherungsbranche klassifiziert und ausgezeichnet.