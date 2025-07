zeb consulting

zeb regelt Nachfolge an der Unternehmensspitze

Gesellschafterversammlung beruft Thorsten Helbig und Sven Krämer als Nachfolger von Managing Director Dr. Markus Thiesmeyer

Münster (ots)

Die Strategie- IT- und Managementberatung zeb wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Mit Thorsten Helbig (52) und Sven Krämer (49) rücken zwei langjährige und erfahrene Partner sowie ausgewiesene Branchenspezialisten an die Spitze des renommierten Beratungsunternehmens für die Financial-Services-Industrie. Beide wurden Mitte der Woche von der Gesellschafterversammlung gewählt und zu gleichberechtigten Nachfolgern von Dr. Markus Thiesmeyer (56) berufen.

zeb regelt die turnusgemäße Nachfolge damit frühzeitig und sichert so einen sorgfältigen Übergang. Thiesmeyer übergibt seine Aufgaben als Managing Director nach zwei Amtszeiten bis zum Ende des Jahres. Danach werden Helbig und Krämer als Führungsduo die Beratung für drei Jahre gemeinsam führen.

Thorsten Helbig wechselte 2002 nach Stationen im Banken- und Versicherungssektor sowie einem BWL-Studium zu zeb. 2016 wurde er u. a. dank seiner umfassenden Expertise im Fusions- und Restrukturierungsgeschäft Partner der Unternehmensberatung. Helbig verfügt über eine 30-jährige Erfahrung in der Financial-Services-Industrie und gilt als ausgewiesener Kenner des Bankensektors. Mit seiner klaren Kundenorientierung sowie seinem kollegialen Führungsstil ist er seit Jahren ein maßgeblicher Treiber des Wachstums bei zeb. Sein zukunftsorientierter und strategischer Beratungsansatz wird im Unternehmen wie bei Kunden hochgeschätzt.

Sven Krämer ist ebenfalls seit 2002 für zeb tätig und hat ein Diplom als Wirtschaftsinformatiker der Universität Münster. 2013 wurde er zum Partner ernannt. Krämer verantwortet seit mehreren Jahren das Kundengeschäft in den Bereichen IT-Consulting, Digitalisierung, Datenmanagement sowie künstliche Intelligenz. Er ist u. a. Initiator des zeb.RegulatoryHub sowie der FinTech-Plattform Digital Services Hub. Sein teamorientierter Führungsstil und seine Innovationsfreude haben die tiefgreifende Verknüpfung von Beratung mit IT-Dienstleistungen, ohne die der Erfolg von zeb in den letzten Jahren nicht möglich gewesen wäre, maßgeblich vorangebracht.

Prof. Dr. Bernd Rolfes, Hauptgesellschafter und Gründungspartner von zeb, sagte:

"Bei zeb gelten alle Rollen auf Zeit. Mit Thorsten Helbig und Sven Krämer treten zwei erfahrene, führungsstarke und teamorientierte Partner an die Spitze von zeb. Sie werden den Erfolgskurs in einem herausfordernden Umfeld mit klarem Blick auf die Bedürfnisse unserer Kunden fortsetzen und zusammen neue Perspektiven für zeb erschließen. Ich freue mich sehr, dass sie zeb zukünftig gemeinsam führen. Gleichzeitig unterstreichen wir mit der neuen Doppelspitze die immer wichtiger werdende Verknüpfung von zukunftsfähiger Financial-Services-Expertise mit hocheffizienter IT.

Mein Dank gilt Markus Thiesmeyer, der sein Amt bis Ende des Jahres turnusgemäß übergibt. Er hat zeb in seinen zwei Amtszeiten sehr erfolgreich durch turbulente Zeiten geführt. Ihm ist es zu verdanken, dass zeb im Jahr 2025 ein zentraler Impulsgeber für Innovationen in der europäischen Financial-Services-Industrie ist und wir als fokussierte Beratung mit tiefer Branchenexpertise selbstbewusst und optimistisch in die Zukunft blicken."

Thiesmeyer hatte die Position des Managing Director im Juli 2019 übernommen. Unter seiner Führung beschleunigte zeb sein Wachstum auf zuletzt 250 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2024. Das Beratungshaus mit Gründungssitz in Münster konnte dabei die Position als führende Beratung für die Financial-Services-Industrie in Europa mit aktuell 1.200 Mitarbeitenden stärken und ausbauen.

Über zeb

zeb bietet sämtliche Beratungsdienstleistungen in einer stark von Regulatorik und digitaler Transformation bestimmten Branche an. Zu den Kunden gehören u. a. Banken, Sparkassen, Neobanken und FinTechs, Versicherer und InsurTechs, Asset-Manager, Captives, aber auch zahlreiche weitere spezialisierte europäische Finanzdienstleister und Finanzintermediäre.

zeb wurde 1992 gegründet und unterhält Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kyiv, London, Luxemburg, Mailand, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Bereits mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Bank- und Versicherungsbranche klassifiziert und ausgezeichnet.