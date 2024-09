HIGH END SOCIETY Service GmbH

Die HIGH END zieht nach Wien: Aufbruch in eine vielversprechende Zukunft

Wuppertal

Die internationale Audiomesse HIGH END wechselt 2026 ihren Standort und zieht von München nach Wien. Diesen wegweisenden Schritt gab die HIGH END SOCIETY in der heutigen Jahreshauptversammlung des Interessenverbandes bekannt und markiert damit einen wichtigen Meilenstein auf dem zukünftigen Weg der weltweit führenden Fachmesse für Audiotechnologie.

Beste Ausstellungsbedingungen mit neuen Maßstäben

Vom 15. bis 18. Mai 2025 findet die kommende HIGH END 2025 noch einmal wie gewohnt im Münchener MOC Event Center statt. Gut ein Jahr später öffnet die renommierte Audiomesse im Mai zum ersten Mal ihre Tore im Austria Center Vienna (ACV). Das erstklassige Event-Gelände im Herzen der österreichischen Hauptstadt wurde in den letzten Jahren aufwendig renoviert und mit der neuesten digitalen Technik ausgestattet. Eine Vielzahl von modernen Räumen in verschiedenen Größen bieten exzellente Vorführmöglichkeiten. Weitere Säle und großflächige Hallen stehen für den freien Standbau zur Verfügung. Insgesamt verfügt das ACV über 26.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf mehreren Ebenen im Hauptgebäude und in den angrenzenden Hallen. Somit finden Aussteller für ihre unterschiedlichen Bedürfnisse optimale Bedingungen vor. Hiervon konnten sich bereits alle Unternehmen überzeugen, die im November 2023 an der FINEST AUDIO SHOW Vienna teilgenommen haben. Eine durchweg positive Resonanz sowie die aktuellen Anmeldezahlen zur diesjährigen FAS Vienna bestätigen den Eindruck, mit dem ACV eine sehr gute Wahl für die neue Heimat der HIGH END getroffen zu haben.

Das nächste Level für eine traditionsreiche Veranstaltung

Den Standortwechsel begründet die HIGH END SOCIETY mit vielversprechenden Perspektiven und optimalen Möglichkeiten, die HIGH END weiterzuentwickeln. Das ACV bietet hierfür einen modernen, zukunftsorientierten Rahmen. "Das Austria Center Vienna punktet nicht nur mit hervorragenden Ausstellungsbedingungen, sondern auch mit einer fortschrittlichen Umgebung, die das Niveau der HIGH END steigern und ihren Erfolg in den nächsten Jahren sichern werden", sagt Stefan Dreischärf, Geschäftsführer des Veranstalters. Nach über 20 Jahren auf demselben Messegelände wurde der Zeitpunkt für eine Veränderung wohlüberlegt gewählt. Die Entscheidung, die internationale Audiomesse nach Wien zu verlegen, steht für Aufbruch, Erneuerung und zukunftsweisende Aussichten. "Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Maßnahme die HIGH END auf ein neues Level heben können und freuen uns auf die Chancen, die uns dieser Wechsel bringen kann", untermauert Dreischärf den bedeutsamen Schritt.

Wien erstrahlt als attraktive Messe- und Musikstadt

Die weltoffene Stadt an der Donau besticht mit internationalem Flair, traditionsreicher Geschichte und einem herausragenden kulturellen Angebot. Jahr für Jahr lockt die österreichische Metropole Tausende Gäste aus aller Welt an. Wien ist hervorragend erreichbar und bietet als Welthauptstadt der Musik eine perfekte Kulisse für die HIGH END, bei der sich alles um die exzellente Musikwiedergabe dreht. Kombiniert mit den ausgezeichneten logistischen Bedingungen, ist Wien für den Veranstalter eine ideale Wahl. "Der neue Standort schafft eine perfekte Verbindung zu unserer Messe und wird für alle Beteiligten auch atmosphärisch ein Gewinn sein", so Stefan Dreischärf.

Zustimmung durch den Verband

Der Vorstand der HIGH END SOCIETY, Interessenverband der hochwertigen Ton- und Bildwiedergabe, hat die Weiterentwicklung der erfolgreichen HIGH END aktiv begleitet und trägt die Entscheidung zu hundert Prozent mit. "In dem Umzug nach Wien sehen wir eine großartige Chance, die HIGH END noch attraktiver zu gestalten, sie als wichtigsten internationalen Branchentreffpunkt zu stärken und zukunftsfähig zu machen", erklärt Jürgen Timm, Vorstandsvorsitzender des Verbands. "Wir freuen uns auf eine neue Ära der über 40-jährigen Messetradition der HIGH END."

Mit großer Vorfreude richtet die starke Gemeinschaft der HIGH END SOCIETY ihren Blick auf die kommenden Messen, für die der Wechsel von München nach Wien ein wegweisender Schritt in eine vielversprechende Zukunft sein wird.

Die Termine:

HIGH END Munich 2025 - 15. bis 18. Mai 2025

HIGH END Vienna 2026 - 28. bis 31. Mai 2026

HIGH END Vienna 2027 - 6. bis 9. Mai 2027

HIGH END Vienna 2028 - 25. bis 28. Mai 2028

Über die HIGH END:

Die HIGH END - die international renommierte Audio-Messe - gibt unangefochten den guten Ton der erstklassigen Musikwiedergabe an. Seit über vier Jahrzehnten ist sie Impulsgeber für Produzenten, Verkäufer und Konsumenten hochwertiger Audiotechnik. An vier Tagen im Mai kommt in München die gesamte Fachwelt zusammen, wenn Hunderte Aussteller aus rund 40 Ländern ihre Neuheiten in den Hallen und Atrien des MOC präsentieren. Nach 21 erfolgreichen Jahren in München wechselt die HIGH END 2026 ihren Standort und zieht nach Wien.

