BENY

WEBUILD Energiesparmesse 2024: Beny präsentiert die neuesten Haus- und Solarenergielösungen

Wien, 8. März 2024 (ots/PRNewswire)

Auf der WEBUILD Energiesparmesse 2024, die vor kurzem stattfand, präsentierte Beny mit seinen herausragenden technischen Fähigkeiten und innovativen Möglichkeiten den Teilnehmern eine Reihe von branchenführenden Lösungen. Besonders hervorzuheben sind ihre Innovationen im Bereich des intelligenten Energiemanagements für Privathaushalte sowie Gleichstromübertragungs- und -verteilungslösungen für Photovoltaik-Kraftwerke, die große Aufmerksamkeit erregten.

Um den steigenden Anforderungen an das Energiemanagement gerecht zu werden, hat Beny die intelligente Home Energy Management Solution eingeführt. Dieses System ist für die Integration in Häuser mit Solarstromanlagen konzipiert. Das BEMS-Gerät misst die Energieerzeugung von Solarsystemen in Echtzeit und steuert die Leistung der angeschlossenen Verbraucher über BEMC-Steuergeräte, wie z. B. Heizungen und Wärmepumpen. Benutzer können den Energieverbrauch durch die Einstellung verschiedener Energiemodi steuern. Im Haushaltsprioritätsmodus beispielsweise passt das System den übrigen Stromverbrauch dynamisch an, um den Strombedarf des Haushalts zu priorisieren Das System ist auch nahtlos in das EV-Ladegerät integriert, indem es die Ladeleistung sofort erhöht, um die überschüssig erzeugte Energie zu nutzen.

Die von Beny vorgestellte Lösung für die Gleichstromübertragung und -verteilung in PV-Kraftwerken konzentriert sich auf dringende Sicherheitsanforderungen, die verschiedene Produkte und fortschrittliche Überwachungstechnologien umfassen. Dazu gehören Produkte wie Überspannungsschutzgeräte, die Überspannungsgefahren wirksam verhindern, DC-Schutzschalter, die Überlast- und Kurzschlussschutz bieten, sowie Schnellabschaltgeräte und Trennschalter, die die Sicherheit von Anlagen und Personen gewährleisten. Diese Produkte entsprechen nicht nur den hohen Industriestandards, sondern wurden auch durch maßgebliche Industrietests zertifiziert. Das Überwachungssystem kann den Sicherheitsstatus wichtiger Punkte im Kraftwerk in Echtzeit überwachen, rechtzeitig Warnungen ausgeben und abnormale Situationen behandeln, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu verbessern.

Auf der Messe zog der Stand von Beny die Aufmerksamkeit zahlreicher Besucher auf sich. Die Besucher konnten sich persönlich von den innovativen Lösungen überzeugen und bekamen ein tiefes Verständnis für die führende Position von Beny auf dem Solarenergiemarkt. Beny erklärt, dass das Unternehmen auch in Zukunft in Forschung und Entwicklung investieren und intelligentere und zuverlässigere Lösungen einführen wird, um den wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden. Das Unternehmen wird sich bemühen, mit mehr Partnern zusammenzuarbeiten, um seine Präsenz auf dem internationalen Markt zu stärken und gemeinsam den technologischen Fortschritt und die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beny.com oder kontaktieren Sie: info@beny.com.

