Finest Audio Show Vienna präsentiert die vielfältige Welt der Audiotechnik

Die neue HiFi-Messe in Österreich geht Mitte November an den Start

Wuppertal

Nur noch zwei Monate, dann wird Wien bei der Premiere der FINEST AUDIO SHOW Vienna am 18. und 19. November 2023 zum Zentrum für HiFi-Enthusiasten, Technikfreaks und Musikliebhaber. Die teilnehmenden Unternehmen zeigen auf der neuen österreichischen HiFi-Messe eine große Vielfalt an Produktinnovationen und Branchentrends der Audioindustrie. Aussteller und Gäste dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Veranstaltung im Austria Center Vienna freuen, das mit seiner zentralen Lage mitten in Wien eine ideale Plattform für das zweitägige Event bietet.

Hier spielt die Musik auf höchstem Niveau

Rund 60 Aussteller aus Österreich, Deutschland und weiteren Nachbarstaaten sind bei der ersten FINEST AUDIO SHOW Vienna dabei. Die Anmeldungen übertreffen die Erwartungen des Veranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH, bestätigen aber auch, dass die Nachfrage nach HiFi-Messen in Österreich hoch ist. Das Format, mit dem die Ausrichter der internationalen Audio Show HIGH END Munich ihr Portfolio seit zwei Jahren ergänzen, hat sich als Erlebnismesse an verschiedenen Standorten in Deutschland bereits bewährt. Es zeichnet sich durch einen unterhaltsamen Mix aus innovativen Produktpräsentationen, mitreißenden Klangerlebnissen und spannenden Workshop-Programmen aus. Die teilnehmenden Hersteller, Vertriebe und Händler sind mit über 190 Marken vertreten und zeigen auf insgesamt rund 3.000 qm Ausstellungsfläche bewährte wie innovative Technik für eine unverfälschte, exzellente Musikwiedergabe. Ob moderne Streaming-Lösungen, imposante Lautsprecher, analoge Plattenspieler oder leistungsfähige Verstärker, auf der HiFi-Messe wird eine umfassende Bandbreite an hochwertiger Audiotechnik präsentiert. In 45 unterschiedlichen Räumen gibt es regelmäßige Vorführungen, bei denen sich die Besucher von der erstklassigen Klangqualität verschiedener Audiosysteme überzeugen können oder einfach nur die Musik unterschiedlicher Genres genießen dürfen. Einige Firmen präsentieren Anlagen unter dem Label SOUNDSCLEVER, das für smart zusammengestellte Kompositionen steht, die nicht mehr als 5.000 Euro kosten dürfen. Die WORLD OF HEADPHONES bietet darüber hinaus auf einer separaten Fläche die Möglichkeit, die ganze Vielfalt der Kopfhörer kennenzulernen, Modelle auszuprobieren und miteinander zu vergleichen.

Knowhow für besseres Hören

Ergänzt wird das Angebot auf der FINEST AUDIO SHOW Vienna mit einem abwechslungsreichen Workshop-Programm rund um die Themen Audiotechnik und Musikwiedergabe. Die in Österreich und Deutschland bekannten Experten der High-End-Szene, Michael Holzinger und Matthias Böde, geben ihr geballtes Wissen in ebenso spannenden wie unterhaltsamen Vorträgen an das Publikum weiter. Außerdem organisieren verschiedene Aussteller auf ihr Produktportfolio zugeschnittene Workshops.

Wichtig für alle Besucher: Der Eintritt zur FINEST AUDIO SHOW Vienna ist kostenlos! Das Austria Center Vienna ist mit den öffentlichen Transportmitteln sehr gut zu erreichen, denn die Stadt Wien verfügt über ein ausgezeichnetes Verkehrsnetz mit etlichen U-Bahn- und Straßenbahnlinien sowie über 100 Buslinien. Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, bietet die Location ausreichend Parkmöglichkeiten.

Alle wissenswerten Informationen zur FINEST AUDIO SHOW Vienna finden Sie auf der Website: https://www.highendsociety.de/fas-vienna.html

Der Veranstalter:

Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen, Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträgen.

www.highendsociety.de

Die FINEST AUDIO SHOW:

Mit der FINEST AUDIO SHOW ergänzen wir unser Portfolio um HiFi-Messen, mit denen wir insbesondere diejenigen erreichen möchten, die Musik lieben und in den heimischen vier Wänden in authentischer Qualität hören möchten. Namhafte Aussteller zeigen auf unseren Messen alles, womit die hochwertige Klangwiedergabe möglich wird: von intelligenten Streaming-Lösungen über moderne Plattenspieler, klassische Röhrenverstärker, hochwertige Kopfhörer und bewährte Zweikanaltechnologie ist alles dabei. Es geht um die Leidenschaft für exzellenten Hörgenuss auf höchstem Niveau, mit der wir auf der FINEST AUDIO SHOW ein breites Publikum begeistern möchten.