Franz und Moritz Wagner mit Gastauftritt im Micky Maus Magazin

Pünktlich zur Basketball-Europameisterschaft werden auch in Entenhausen Körbe geworfen. Donald Duck ist von je her sportbegeistert, auch wenn er am liebsten in der Hängematte weilt, glaubt er an seine vielfältigen Fähigkeiten. In der Geschichte "Ein außergewöhnliches Talent" stolpert er im Entenhausener Stadtpark in ein Basketball-Spiel. Donald ahnt dabei nicht, dass die Spieler Profis sind. Er glaubt, dass ein paar groß gewachsene Jungs in ihrer Freizeit ein paar Körbe werfen. Denen will er zeigen, wie das gemacht wird. Doch diese Vorführung endet anders, als Donald sich das vorstellt. Schafft er es trotzdem, mithilfe der Profis auf einer großen Basketballbühne zu landen?

Für die Rolle der Profis im Entenhausener Stadtpark haben sich die beiden deutschen NBA-Profis Moritz und Franz Wagner "duckifizieren", also in ikonische Comic-Figuren mit Schnabel verwandeln lassen. Eine Freude und Ehre für die Zeichner und Redakteure an dieser Geschichte zu arbeiten, die lustige und spannende Unterhaltung für die Leser bietet!

"Donald Duck traut sich auch mit dem Basketball eine Menge zu. Mit dieser überzeugten Einstellung ließen wir die kleine Ente auf echte Basketball-Giganten treffen, die von Moritz und Franz Wagner inspiriert sind. Und siehe da, diese entdecken in Donald ein besonderes Talent."

Das Micky Maus Magazin Nr. 18/2025 erscheint am 15. August 2025 mit Bastelbogen und Basketball-Spiel als Extra zum Preis von EUR 5,99 im Handel.

