Adrenalin-Kick auf zwei Rädern - großes Radrennen in Entenhausen!

Egmont Ehapa Media lässt Donald Duck und Co. in die Pedale treten. Passend zu Giro d`Italia und Tour de France erscheint am 26. Mai 2025 der Sonderband "LTB Fahrrad" von Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB). Die rasante Tour der Bewohner von Entenhausen bietet Abenteuer pur und einen Wettkampf auf zwei Rädern der Superlative.

Mit unaufhaltsamem Sportgeist bringt Team Duck den Asphalt in Italien zum Glühen. Donald, Dussel, Gustav und Franz Gans, die für Dagobert Duck an den Start gehen, sorgen für eines der größten Radrennen des Jahres! Sogar die Panzerknacker schwingen sich auf ihre Drahtesel, und selbst Gundel tauscht ihren Besen ein, um fleißig in die Pedale zu treten. Bleibt zu hoffen, dass Donald Duck und seine Mitstreiter die tückischen Etappen bei der Straßen-Meisterschaft "Tour de Tempo" meistern werden. Viel Spaß mit Land und Leuten ist auf jeden Fall garantiert, so dass auch für Sportmuffel passender Lesestoff im "LTB Fahrrad" dabei ist.

Neben den acht Geschichten bis zum Etappensieg, gibt es auch zehn Tipps und Ideen rund ums Rad: Von der Ausrüstung, über Sicherheit und Technik, bis hin zur Wellness-Kur fürs Bike. Für jede Radtour ist der passende Ratschlag dabei. Also Helm auf und rauf auf den Sattel!

Das "LTB Fahrrad" (D: EUR 8,99, A: EUR 9,50, SFR 14,90) ist ab dem 26. Mai 2025 im Handel und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

