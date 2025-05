Egmont Ehapa Media GmbH

Egmont Ehapa Media feiert 50 Jahre YPS mit Jubiläumsausgabe

Egmont Ehapa Media feiert ein halbes Jahrhundert Yps! Am 4. September 2025 erscheint eine einzigartige Jubiläumsausgabe, welche die Herzen der Generation Yps höherschlagen lässt. Yps, das Magazin, das mit ihrem einzigartigen Gimmick spielerisch die Welt erklärte, ist längst Kult.

Die Generation Yps der Kinder der 70er und 80er Jahre war von Beginn an fasziniert von der ersten Comiczeitschrift mit Gimmick. Seit der ersten Yps-Ausgabe 1975 konnte das Magazin mit seinen Extras wie den legendären Urzeitkrebsen schnell eine große Fangemeinde gewinnen. Bereits 2022 gab es eine erfolgreiche Nostalgieausgabe und zum Jubiläum wird Egmont Ehapa Media nun noch einen draufsetzen.

Die Yps-Jubiläumsausgabe richtet sich an alle heute Erwachsenen, die mit Yps groß geworden sind und in Erinnerungen schwelgen wollen. Das Magazin unternimmt mit seinen Fans eine nostalgische Zeitreise in vergangene Kindertage und lässt klassische YPS-Comics wieder aufleben. Natürlich liegt der Ausgabe ein neues YPS-Gimmick und ein weiters Überraschungsextra bei.

Pünktlich zum Jubiläum kann Egmont Ehapa Media mit der Marke YPS das Lizenzgeschäft weiter ausbauen. Zu den Yps Lizenzpartnern gehören Ankerkraut, Spreadshirt und EMSE. Seit Ende 2024 hat die Bavaria Media Licensing das Lizenzgeschäft für die Marke Yps übernommen.

"Mit Yps ist eine ganze Generation aufgewachsen. Die Jubiläumsausgabe ist unsere Hommage an die Fans, mit denen wir das einzigartige YPS-Erlebnis feiern werden", sagt Jörg Risken, Publishing Director Magazines bei Egmont Ehapa Media.

Das Yps-Magazin mit der Ausgabennummer 1284 erscheint am 04.09.2025 mit einer starken Auflage von 80.000 Exemplaren.

Für die Vermarktung von Yps ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paesold@egmont.de.