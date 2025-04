Schlageralarm in Entenhausen - ultimative Hits und Tipps von Egmont Ehapa Media!

Egmont Ehapa Media GmbH

Bühne frei für Donald Duck und Co. in dem allerersten Sonderband "LTB Schlager 1" aus der Comic-Erfolgsreihe "Walt Disney Lustiges Taschenbuch" (LTB). Ob Herzschmerz-Ballade oder wilder Popsound, die Performance unterm Schlagerhimmel von Donald Duck und Co. startet ab dem 22. April 2025. Das einzigartige Feuerwerk der schrägsten Töne und urkomischen Geschichten greift garantiert alle Lachmuskeln an. LTB-Verleger Jörg Risken verspricht atemlosen Comic-Spaß:

"Es war höchste Zeit, dass das LTB dem Schlager einen eigenen Sonderband widmet, welcher die Herzen aller Schlagerfans höherschlagen lässt. Neben ultimativen Schlager-Comics werden Tipps und Tricks verraten, wie die nächste Schlagerparty garantiert zum Erfolg führt."

Das LTB bietet ein Schlager-Feeling zum Mitmachen. Mit dabei sind tolle Outfit-Tipps für durchtanzte Nächte und eine praktische Discofox-Anleitung. Wer selbst zum Hit-Produzenten werden möchte, sollte den Showact "Schlager-Baukasten" nicht verpassen: Gefühlvolle Strophen, eingängige Melodien und die perfekte Songidee - hier gibt es das Erfolgsrezept für echte Ohrwürmer!

Natürlich darf Donald Duck bei der großen Schlagerparty nicht fehlen. Mit einer selbst komponierten Ballade will er Daisys Herz erobern. Ob sein Gesangstalent auch für die große Showbühne reicht, bleibt fraglich. Auch sein Gitarrensolo sorgt eher für Ohrenschmerzen und nicht für Applaus. Vielleicht überlässt unser Lieblingspechvogel die Musik doch lieber den echten Schlagerstars ...

Also, die Stimme gut ölen, Tanzschuhe anziehen und ab ins "LTB Schlager 1" (D: EUR 8,99, A: EUR 9,50, SFR 14,90) stürzen. Es ist ab dem 22. April 2025 im Handel und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Interviewanfragen mit LTB-Verleger Jörg Risken sowie für Rezensions- und Verlosungsexemplare kontaktieren Sie bitte den Pressekontakt.