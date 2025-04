Egmont Ehapa Media GmbH

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. und Story House Egmont: "Donald Duck" inklusiv für alle!

Berlin

Die Lebenshilfe, eine der führenden Organisationen für Menschen mit Behinderungen, kooperiert erstmals mit Story House Egmont, um den beliebten Comic-Klassiker "Donald Duck" als Ausgabe in Leichter Sprache herauszubringen.

Leichte Sprache ist ein Konzept, das Informationen in einer inklusiven und zugänglichen Sprache darstellt, um das Lesen und Verstehen zu erleichtern. Mit dieser Initiative sollen Menschen mit Lese- oder Lernschwierigkeiten besser erreicht werden. So kann auch die Welt der Comics zugänglich gemacht werden.

"Comics sind für alle da! Es ist uns eine Freude, durch diese Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Menschen jeden Alters und jeder Lesefähigkeit den Zugang zu unseren Titeln zu ermöglichen", erklärt Wolf Stegmaier, Verleger für Comics bei Story House Egmont. "Um die Leichte Sprache -Versionen der Comics umzusetzen freuen wir uns sehr, die Expert:innen der Lebenshilfe an unserer Seite zu haben, um sicherzustellen, dass die Geschichte des tollpatschigen Donald Duck in einer Form erzählt wird, die für alle verständlich und genießbar ist."

Die Bundesvorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Ulla Schmidt, ergänzt: "Wir schätzen, dass in Deutschland rund zehn Millionen Menschen auf Texte in Leichter Sprache angewiesen sind. Kleine Schrift, Fremdwörter und lange Sätze sind Barrieren, die viele Menschen ausschließen. Umso schöner ist es, dass es jetzt auch Comics in Leichter Sprache gibt. Weil Lesen allen Menschen Spaß machen soll."

Mit "Donald Duck" steht eine echte Ikone und Comic-Größe im Fokus und bildet den Auftakt einer neuen Reihe, die Comics für alle denkt. Der Titel wurde in enger Abstimmung mit Testgruppen ausgewählt. Nicht nur die Sprache, auch die Ausstattung wurden an die Wünsche und Bedürfnisse der Lesenden angepasst.

"Donald Duck in Leichter Sprache" (ISBN 978-3-7704-1029-3), Egmont Comic Collection EUR 9,99, ist ab dem 06. Mai im Handel und auch unter https://www.egmont-shop.de erhältlich.

