Swissmilk lanciert Online-Spiel zum Schweizer Grasland

Mondial des Merlot und Assemblages 2024: Preisverleihung Die 17. Ausgabe des Mondial du Merlot & Assemblages: Das Tessin zeigt einmal mehr das Potenzial seiner Rebsorte und gewinnt 23 der 59 Goldmedaillen. Die Preise für den besten Wein des Wettbewerbs gingen an einen deutschen Wein, für den besten Schweizer Merlot an einen Luzerner Wein und für die beste Assemblage an einen Walliser Wein. Der Gran Maestro-Preis für ...

