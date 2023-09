Panta Rhei PR AG

90 Jahre Eleganz: Air France präsentiert sich in den Galeries Lafayette

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

90 Jahre Eleganz: Air France präsentiert sich in den Galeries Lafayette

Am 27. September 2023 enthüllte Air France exklusiv ihre Ausstellung mit zwölf Schaufenstern in den Galeries Lafayette Paris Haussmann, wo sie 90 Jahre Eleganz feiert. Vom 28. September bis zum 10. Oktober 2023 wird das Unternehmen im Rahmen seiner Jubiläumsfeierlichkeiten im Pariser Kaufhaus sein Erbe präsentieren.

Im Jahr 2023 feiert Air France 90 Jahre Eleganz, 90 Jahre Technologie, Innovation und Komfort an Bord ihrer Flugzeuge, 90 Jahre Reisen, gutes Essen, Design, Haute Couture, Kunst und Architektur. Seit seiner Gründung am 7. Oktober 1933 zelebriert das Unternehmen die französische Exzellenz, das «gewisse Etwas», das die Welt in Frankreich erkennt – auch dank eines aussergewöhnlichen Reiseerlebnisses, das die Eleganz auf ein neues Niveau hebt.

Um 90 Jahre Eleganz zum Leben zu erwecken, stellt Air France eine Kollektion von fünf ikonischen Kleidern vor, entworfen von Xavier Ronze, französischer Designer und Leiter der Kostümwerkstätten des Balletts der Pariser Oper. Jedes Kleid interpretiert die verschiedenen Markenzeichen der Fluggesellschaft: Flugzeuge und Technik, Uniformen und Mode, symbolträchtige Plakate, die für das ausgedehnte Streckennetz werben, feines Essen und Geschirr, Design und Architektur. Die originellen Kleider bestehen aus Elementen, welche die Geschichte des Unternehmens geprägt haben, und aus zeitgenössischen Stücken. Sie werden so zum Bindeglied zwischen Geschichte und Moderne; eine starke Interpretation, die das Beste von Air France und das Beste, was Frankreich in seinen Kompetenzbereichen zu bieten hat, symbolisiert.

Air France wählte die Galeries Lafayette, einen Modetempel im Herzen von Paris, um diese originelle Kleiderkollektion im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zu präsentieren. Vom 28. September bis zum 10. Oktober 2023 lässt sie in den Schaufenstern des berühmten Geschäfts ihre legendäre Geschichte und ihre Eleganz Revue passieren, um nach vorne zu blicken und die Zukunft zu begrüssen. Die Kleider sind umgeben von einer Auswahl der schönsten Erbstücke von Air France und dem Besten, was die Fluggesellschaft heute zu bieten hat, um 90 Jahre legendäre Flugzeuge, Komfort an Bord, Designer-Uniformen, Bordgastronomie und Design zu beleuchten.

Im Herzen von Paris enthüllt Air France ihr Erbe durch ein starkes und innovatives Konzept, das für alle französischen und internationalen Besucherinnen und Besucher einfach und kostenlos zugänglich ist. So kann jeder seine schönsten Erinnerungen an die Reisen mit Air France wieder aufleben lassen – oder zum ersten Mal Teil der Legende werden.

Um die Ausstellung für Gäste aus aller Welt so interessant wie möglich zu gestalten, gibt es eine neue Website in französischer und englischer Sprache, auf der die Besucherinnen und Besucher die Themen der Schaufenster entdecken und mehr darüber erfahren können. Eine einzigartige Gelegenheit, die Geschichte von Air France und ihr Erbe zu betrachten. Auf der Website 90ans.airfrance.com gibt es einen Rundgang durch 90 Jahre Eleganz.

90 Jahre Eleganz: das Video

Um ihr 90-jähriges Bestehen mit der ganzen Welt zu feiern und ihr einzigartiges Know-how zu präsentieren, enthüllt Air France auch ein Jubiläumsvideo. Das Video zeigt Models, welche die von Xavier Ronze entworfene Kollektion von Designerkleidern tragen, in einer spektakulären Kulisse: nämlich hinter den Kulissen von Air France. Von den riesigen Flugzeughangars bis zu den Tragflächen eines Airbus A220, dem Flaggschiff der Mittelstreckenflotte, stehen die Kleider im Mittelpunkt zwischen modernen und alten Air France-Klassikern, von denen sie inspiriert wurden.

Unter der Regie von Killian Lassablière und in Zusammenarbeit mit der Agentur Aura by Omnicom entstand ein originelles Video, das grandiose Kulissen mit Archivbildern und -Tönen verbindet, untermalt von der Musik des Komponisten Axel Guenoun. Dieses Video zeigt das legendäre Erbe von Air France und das Beste aus dem aktuellen Angebot in einem einzigartigen, eleganten Ansatz. Es ist seit dem 28. September in den Schaufenstern der Galeries Lafayette Paris Haussmann, online und an verschiedenen Air France-Standorten zu sehen, aber auch in den Flughafen-Lounges und an Bord der Flugzeuge.

Eine Sonderausgabe von EnVols

Seit dem 28. September bietet EnVols, die Medienplattform von Air France, ihren Leserinnen und Lesern eine Sonderausgabe zum 90-jährigen Bestehen des Unternehmens. Diese zweisprachige Sonderausgabe in Französisch und Englisch ist eine neue Art, die Geschichte der Fluggesellschaft zu erkunden und einen Blick hinter die Kulissen der einzigartigen, von Xavier Ronze entworfenen Kleider zu werfen. Sie bietet ausserdem die Möglichkeit, mit Olivier Rousteing, dem künstlerischen Leiter von Balmain, die Uniformen der Fluggesellschaft zu erkunden und die Geheimnisse der dreifach mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Köchin Anne-Sophie Pic zu erfahren, die regelmässig die Menüs in den Kabinen La Première und Business kreiert. Diese Sonderbeilage ist in den Galeries Lafayette Paris Haussmann und in der Oktober/November-Ausgabe des Magazins EnVols, in den Air France Lounges in Paris-Charles de Gaulle und Paris-Orly sowie in den Boarding Lounges erhältlich.

Teil werden der Legende

In den Galeries Lafayette Paris Haussmann eröffnet die Fluggesellschaft auch Pop-up-Stores mit einer Reihe von Objekten, die speziell für dieses Jubiläum entworfen oder neu aufgelegt wurden. Modelle von alten oder aktuellen Flugzeugen, eine Kollektion mit dem Siegel «90 Jahre» oder auch neue Kooperationen mit schönen französischen Marken. Nähere Informationen zur einmaligen Kollektion gibt es hier.

Während der Jubiläumszeit veranstaltet Air France in Zusammenarbeit mit den Galeries Lafayette zudem Modenschauen, die 90 Jahre französische Eleganz aufzeigen. Models in Uniformen von Piloten, Flugbegleitern, Flughafenpersonal und Mechanikern werden in einem speziellen Bereich des Kaufhauses vorgeführt, um das gesamte Bekleidungserbe der Fluggesellschaft von damals bis heute nachzuzeichnen.

Air France: 90 Jahre Eleganz

Air France entstand aus dem Zusammenschluss von Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, Compagnie Internationale de Navigation Aérienne und der Aéropostale und wurde am 7. Oktober 1933 offiziell gegründet. Seitdem hat die Fluggesellschaft unaufhörlich an ihrer Legende gearbeitet und die französische Reisekunst in die ganze Welt hinausgetragen. Heute bietet Air France ihren Kundinnen und Kunden dank einer Flotte von über 240 Flugzeugen täglich fast 1000 Flüge zu 200 Zielen an.

Hier geht es zum Bilderdownload.

Hier geht es zur Pressemappe «Air France: 90 Jahre Eleganz» (in Englisch)

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch