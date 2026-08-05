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Medienmitteilung Harley-Davidson: Max Toth verstärkt das Starterfeld beim BWC in Silverstone

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MAX TOTH VERSTÄRKT DAS STARTERFELD BEIM BAGGER WORLD CUP IN SILVERSTONE

Junges US-Talent gibt für Saddlemen Race Development sein Debüt im FIM Harley-Davidson Bagger World Cup – Bradley Smith startet vor heimischem Publikum und wird am Donnerstag im Vorfeld des Rennwochenendes beim Fanevent in der Londoner City dabei sein.

MILWAUKEE, USA (05.08.2026) – Der FIM Harley-Davidson Bagger World Cup gastiert vom 7. bis zum 9. August auf dem Silverstone Circuit. Im Rahmen des MotoGP Grand Prix von Grossbritannien wird dort der vierte Lauf der Premierensaison ausgetragen.

Beim Rennen im Vereinigten Königreich ändert sich das Teilnehmerfeld: Der US-Amerikaner Max Toth übernimmt bei Saddlemen Race Development den Platz von Cory West, der sich bei einem Trainingsunfall im Vorfeld des jüngsten MotoAmerica Laufs der Mission King of the Baggers in Mid-Ohio verletzt hat.

Toth zählt zu den vielversprechendsten Nachwuchsfahrern des amerikanischen Strassenrennsports. Der MotoAmerica Pilot sammelte bereits Rennerfahrung auf der Harley-Davidson Road Glide von Saddlemen Race Development. Sein Debüt in der Mission King of the Baggers Rennserie feierte er am Ridge Motorsports Park, als er die Stammpiloten des Teams vertrat, die zeitgleich beim Bagger World Cup in Mugello an den Start gingen. In Silverstone bestreitet der junge Amerikaner nun sein erstes Rennen im FIM Harley-Davidson Bagger World Cup.

David Echert, Team-Owner von Saddlemen Race Development

„Corys Sturz in Mid-Ohio war für unser gesamtes Team ein schwerer Moment. Wir sind erleichtert, dass die Verletzungen nicht schwerwiegender ausgefallen sind, und wünschen ihm eine vollständige und schnelle Genesung. Max hat bereits zu Beginn der Saison bewiesen, dass er eine wertvolle Verstärkung für unser Team ist, und wir sind überzeugt, dass er in Silverstone eine starke Leistung abliefern wird. Bis Cory zurückkehrt, werden wir auch für ihn kämpfen.“

Max Toth, Rennfahrer

„Zunächst einmal wünsche ich Cory, dass er schnell und vollständig gesund wird. Die Möglichkeit, im MotoGP Fahrerlager Teil des FIM Harley-Davidson Bagger World Cup zu sein, bedeutet mir und allen, die mich unterstützen, sehr viel. Ich danke dem gesamten Team von Saddlemen für das Vertrauen und freue mich darauf, in Silverstone alles zu geben.“

Mit der Verpflichtung von Max Toth ist das elfköpfige Fahrerfeld für den vierten Saisonlauf komplett. Ebenfalls mit dabei ist der bereits angekündigte Wildcard-Pilot Bradley Smith. Der ehemalige MotoGP Fahrer startet für das ParkinGO Team und gibt vor heimischem Publikum sein Debüt im FIM Harley-Davidson Bagger World Cup.

Die Meisterschaft vor dem vierten Rennwochenende

#10 Travis Wyman, Saddlemen Race Development

#13 Max Toth, Saddlemen Race Development

#20 Dimas Ekky Pratama, NitiRacing

#27 Filippo Rovelli, ParkinGO

#29 Andrea Iannone, NitiRacing

#34 Jordi Torres, Joe Rascal Racing

#38 Bradley Smith*, ParkinGO Team

#51 Eric Granado, Joe Rascal Racing

#69 Archie McDonald, Joe Rascal Racing

#85 Jake Lewis, Saddlemen Race Development

#99 Oscar Gutiérrez, NitiRacing

* Wildcard

Der Titelkampf spitzt sich zu

Nach drei Rennwochenenden mit insgesamt sechs Läufen präsentiert sich die Meisterschaft spannender denn je. Vier Rennsieger unterstreichen die Ausgeglichenheit des Felds. Vor dem Rennwochenende in Silverstone liegen die Spitzenfahrer nur wenige Punkte auseinander – ähnlich eng wie im diesjährigen Titelkampf der MotoGP.

Der Stand nach sechs Rennen:

1. Eric Granado, 111 Punkte

2. Oscar Gutiérrez, 109 Punkte

3. Archie McDonald, 97 Punkte

4. Andrea Iannone, 74 Punkte

5. Jake Lewis, 71 Punkte

6. Travis Wyman, 66 Punkte

7. Jordi Torres, 58 Punkte

8. Dimas Ekky Pratama, 49 Punkte

9. Cory West, 36 Punkte

10. Filippo Rovelli, 26 Punkte

Da zwischen den drei Erstplatzierten lediglich 14 Punkte liegen und in Silverstone, Aragón und auf dem Red Bull Ring noch insgesamt 150 Zähler vergeben werden, bleibt der Kampf um den ersten Titel des FIM Harley-Davidson Bagger World Cup völlig offen. Neben den Führenden Granado, Gutiérrez und McDonald dürfen sich auch Andrea Iannone und Jake Lewis weiterhin berechtigte Hoffnungen auf den Gewinn der Meisterschaft machen.

Auftakt mit Fanevent in London

Bereits vor dem Rennwochenende steht ein besonderes Highlight auf dem Programm. Im OuternetLondon findet eine öffentliche Presseveranstaltung statt, zu der alle Fans freien Eintritt haben.

Wildcard-Pilot Bradley Smith wird dabei sein und über seine ersten Erfahrungen auf der Harley-Davidson Road Glide Renmaschine sowie seine Erwartungen an sein Heimdebüt im Bagger World Cup sprechen.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ): 12 Uhr mittags). Weitere Informationen finden Interessierte hier:

https://www.motogp.com/en/news/2026/07/27/full-line-up-of-motogp-stars-to-descend-on-central-london-confirmed/1080201

Den Harley-Davidson Bagger World Cup hautnah erleben

Für Fans stehen über die Website MotoGP.com offizielle Harley-Davidson Ticketpakete für das komplette Rennwochenende sowie ein neues Sonntagsticket zur Verfügung. Die Pakete beinhalten unter anderem Zugang zur exklusiven Harley-Davidson Tribüne, zum Harley-Davidson Village sowie zum offenen Fahrerlager, das Begegnungen mit den Fahrern, Teams und Rennmaschinen ermöglicht. Darüber hinaus sind Autogrammstunden, reservierte Motorradparkplätze, eine Helm- und Jackenaufbewahrung (je nach Verfügbarkeit) sowie ein exklusives Harley-Davidson Geschenkpaket enthalten.

Zeitplan Silverstone

Freitag

13:40–14:00 Uhr: Freies Training 1

18:05–18:25 Uhr: Freies Training 2

Samstag

13:10–13:30 Uhr: Qualifying

17:10 Uhr: Rennen 1 (7 Runden)

Sonntag

16:00 Uhr: Rennen 2 (7 Runden)

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Weiteres Material zum Download Bild: Max Toth - Saddlemen 07.jpg