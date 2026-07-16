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FHNW; Hochschule für Soziale Arbeit: «Das ‘Heim’ ist nicht der einzige Ort, an dem ich wohne»

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Medienmitteilung, 16. Juli 2026

«Das ‘Heim’ ist nicht der einzige Ort, an dem ich wohne»

Was bedeutet eigentlich ein Heimaufenthalt für das persönliche Leben? Erstmals in der Schweiz wurden Kinder und Jugendliche in stationärer Betreuung selbst danach gefragt, was ihnen dieser Ort und die Menschen dort bedeuten. Die Längsschnittstudie StePLife ist nun abgeschlossen – erste Ergebnisse stehen fest und lassen aufhorchen.

Sechs Jahre, drei Befragungswellen und 559 Jugendliche aus 90 Heimen in 15 Deutschschweizer Kantonen: Mit der Studie «StePLife – Stationäre Erziehungshilfen im persönlichen Leben» haben Forschende der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW und der OST – Ostschweizer Fachhochschule erstmals in der Schweiz systematisch bei Kindern und Jugendlichen in stationärer Betreuung nachgefragt, was das «Heim» ihnen bedeutet und wie zufrieden sie damit sind. Nun ist die Datenerhebung abgeschlossen; die Forschenden machen sich an die vertiefte Auswertung, bevor im kommenden Jahr weitere wissenschaftliche Publikationen erscheinen.

Für Co-Studienleiterin Prof. Dr. Dorothee Schaffner von der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW sind die Ergebnisse ebenso überraschend wie aufschlussreich: «Wir wissen, dass Jugendliche, die eine Zeitlang in stationären Erziehungshilfen untergebracht sind, viele Wechsel bewältigen müssen. Sie leben gleichzeitig an mehreren Wohnorten mit unterschiedlichen Personen. An jedem dieser Orte müssen sie soziale und räumliche Zugehörigkeit herstellen, denn Zugehörigkeit stellt ein Grundbedürfnis dar. Wenn ihnen das gelingt, steigert das ihr Wohlbefinden insgesamt – das zeigen die Daten klar. Wir sollten sie daher bei der Herstellung von Zugehörigkeit unbedingt unterstützen.»

Innerhalb der Gesamtergebnisse lassen sich schon drei klare Feststellungen treffen.

Das «Zuhause» hat mehr als nur eine Adresse

Für die grosse Mehrheit der Jugendlichen ist die Wohngruppe nur einer von mehreren Orten, an denen sie leben. StePLife zeigt: 83 Prozent wohnten zum Zeitpunkt der ersten Befragung neben dem «Heim» noch an mindestens einem weiteren Ort. Meist war das bei der Mutter, bei beiden Eltern oder beim Vater. Manche der Jugendlichen hatten vier Wohnorte, einige sogar noch mehr.

All diese Orte beeinflussen, wie es den jungen Menschen geht. Dabei geht es sowohl im Heim als auch in den anderen «Zuhauses» nicht bloss um den physischen Ort, sondern vor allem auch um die Personen, die dort mit ihnen leben. Dorothee Schaffner fasst dieses Ergebnis zusammen: «Schwierig wird es, wenn es im «Heim» nicht gelingt, Zugehörigkeit herzustellen, oder das Gefühl der Zugehörigkeit an gar keinem Ort entstehen kann – dann ist das Wohlbefinden der Jugendlichen geringer. Wir müssen daher besser verstehen, wie und wo Zugehörigkeit hergestellt wird. Und wir müssen die relevanten Orte und Netzwerke der Jugendlichen einbeziehen – auch die ausserhalb des «Heims», denn sie sind wichtig. Die Studie zeigt ausserdem eindrücklich, dass Fach- oder Bezugspersonen im Heim zwar wichtig für die Unterstützung sind, aber im Hinblick auf Zugehörigkeit häufig weniger bedeutsam. Das gilt es zu bedenken, wenn wir über die Rolle der Fachpersonen nachdenken.»

Wer wichtig ist, wohnt nicht notwendigerweise im Heim

Neben dem Wohnort spielt die soziale Zugehörigkeit eine grosse Rolle für das Wohlbefinden. Im Schnitt nennen die befragten Jugendlichen sechs Personen, die ihnen wichtig sind. Auffallend: Die meisten davon leben nicht mit ihnen im Heim, sondern ausserhalb, es sind also Familienmitglieder, Verwandte oder Freund*innen.

Besonders bemerkenswert ist, dass auch Tiere zu den wichtigen Beziehungen zählen. Mitunter sind sie den Jugendlichen sogar wichtiger als die Fachpersonen, die sie im Heim betreuen, weiss Dorothee Schaffner: «Ein Jugendlicher berichtete von vielen Konflikten in der Herkunftsfamilie, von Integritätsverletzungen und Mobbing in der Schule. Aus seiner Sicht ist kaum Verlass auf Menschen. Für ihn stehen Tiere an erster Stelle: Sie nehmen ihn so, wie er ist, sie streiten nicht, freuen sich über die Zuwendung und scheinen ihm positive Gefühle zu vermitteln. So sucht er auch an anderen Wohnorten Kontakt zu Tieren.»

Übergänge gehören dazu, verlaufen aber nicht für alle gleich

Kein Leben in stationärer Betreuung verläuft ohne Wechsel. So ziehen manche Jugendliche während der Zeit ihres Aufenthalts in eine andere Wohngruppe oder ein anderes «Heim», für manche steht nach dem Heimaufenthalt der Umzug in die erste eigene Wohnung an, mehr als die Hälfte jedoch kehrt zurück zur Familie.

Während diese Übergänge für die meisten kein grosses Problem darstellen, sind sie für rund ein Viertel der befragten Jugendlichen sehr anspruchsvoll. Herausfordernd wird es vor allem dann, wenn beim Wechsel wichtige Beziehungen und Unterstützung verloren gehen. Dorothee Schaffner resümiert: «Für alle Jugendlichen ist es wichtig, den Übergang aus dem Heim gut zu planen und vorzubereiten, denn das kann ganz schön anspruchsvoll sein. Wir wissen aus der Care-Leaver-Forschung, dass es gerade im Übergang in die eigenständige Lebensführung wichtig ist, bedarfsorientierte Unterstützung anzubieten. Und die Studie zeigt, dass ein Viertel der befragten Jugendlichen damit grosse Schwierigkeiten hat.»

StePLife macht sichtbar: Das Heim ist ein wichtiger Teil im Leben der Jugendlichen, aber nicht alles. Dorothee Schaffner bringt es griffig auf den Punkt: «Wichtig sind auch das Drumherum, das Davor und das Danach.»

Die Studie in Kürze

Titel: StePLife – Stationäre Erziehungshilfen im persönlichen Leben

Trägerschaft: Hochschule für Soziale Arbeit FHNW und OST – Ostschweizer Fachhochschule

Leitung: Prof. Dr. Dorothee Schaffner (FHNW), Prof. Dr. Stefan Köngeter (OST, neu Universität Hamburg)

Laufzeit: 2021–2026

Förderung: Schweizerischer Nationalfonds SNF

Stichprobe: 559 Jugendliche (12–17 Jahre) aus 90 Einrichtungen in 15 Deutschschweizer Kantonen

Methode: Quantitative Längsschnittstudie mit drei Befragungswellen (2022/2023/2024) sowie 29 biografisch-narrative Interviews

Link auf Projektseite

www.steplife.ch

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Soziale Arbeit

Prof. Dr. Dorothee Schaffner

Professorin am Institut Kinder- und Jugendhilfe (Schwerpunktbereich «Übergänge von Jugendlichen in die Erwerbsarbeit und selbstständige Lebensführung»

Hofackerstrasse 30

4132 Muttenz

T +41 61 228 59 35

M: dorothee.schaffner@fhnw.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 500 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 25 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW

Die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW mit Standorten in Olten und Muttenz ist lokal und regional verankert, international vernetzt und in ihren Leistungen in Aus- und Weiterbildung, Forschung und Dienstleistung breit anerkannt. In ihrem Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt «Soziale Innovation» analysiert, initiiert und begleitet sie Innovationsprozesse in Kooperation und im Austausch mit der Praxis. Sie fördert damit die Professionalisierung der Sozialen Arbeit und trägt massgeblich zum Verständnis und zur innovativen Bearbeitung sozialer Probleme und gesellschaftlicher Herausforderungen bei.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hsa

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch