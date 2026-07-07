Harley-Davidson Switzerland GmbH

Medienmitteilung Harley-Davidson: Bradley Smith startet mit Silverstone-Wildcard beim Bagger World Cup

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

BRADLEY SMITH STARTET MIT SILVERSTONE-WILDCARD BEIM BAGGER WORLD CUP

Der ehemalige MotoGP Podiumsfahrer tritt beim Heimrennen in Grossbritannien mit einer speziellen Silverstone-Lackierung an. H-D Ticketpakete sind ab sofort erhältlich.

MILWAUKEE, USA (7.7.2026) – Der FIM Harley-Davidson Bagger World Cup bekommt für seinen ersten Auftritt in Silverstone hochkarätige Verstärkung: Der ehemalige MotoGP Podiumsfahrer Bradley Smith wird als Wildcard-Starter beim britischen Meisterschaftslauf vom 7. bis zum 9. August antreten. Das Rennwochenende findet im Rahmen des MotoGP Grand Prix von Grossbritannien statt und bringt mit Smith einen der bekanntesten britischen Motorradrennfahrer zurück vor heimisches Publikum. Sein Gaststart verleiht dem ersten Lauf der Meisterschaft in Silverstone zusätzliche Strahlkraft und schafft eine noch engere Verbindung zu den britischen Fans, den Medien sowie der H-D Community.

Smith wird auf einer zweiten Maschine des ParkinGO Teams an den Start gehen, die in enger Zusammenarbeit mit Harley-Davidson zum Einsatz kommt. Sein Teamkollege ist der reguläre Bagger World Cup Pilot Filippo Rovelli. So baut ParkinGO sein Engagement beim britischen Lauf auf zwei Motorräder aus und vertieft zugleich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Harley-Davidson.

Passend zur Premiere der Meisterschaft im Vereinigten Königreich erhält Smiths Rennmaschine eine exklusive Silverstone-Sonderlackierung – eine Hommage an eine der traditionsreichsten Rennstrecken der Welt und einen ihrer bekanntesten britischen Fahrer.

Fans können den Bagger World Cup hautnah erleben. Die offiziellen Harley-Davidson Ticketpakete beinhalten unter anderem Zugang zur exklusiven H-D Tribüne, zum H-D Village, Autogramm-Sessions mit den Fahrern, reservierte Motorradparkplätze, eine Gepäck- und Ausrüstungsaufbewahrung sowie exklusive Hospitality-Angebote während des gesamten Rennwochenendes. Die Tickets sind ab sofort über die MotoGP Ticketplattform erhältlich.

Jeffrey Schuessler – Director of Global Racing Programs, Harley-Davidson

„Silverstone ist der perfekte Ort, um Bradley als Wildcard-Fahrer in unserer Meisterschaft willkommen zu heissen. Ein Fahrer seines Kalibers sorgt vor heimischem Publikum für zusätzliche Aufmerksamkeit und schafft eine noch stärkere Verbindung zwischen den britischen Fans und dem Bagger World Cup. Bradleys Fokus liegt weiterhin auf der MotoAmerica Mission King of the Baggers Meisterschaft mit unserem Harley-Davidson Factory Racing Team. Seine enge Verbindung zum Grand Prix von Grossbritannien und zur Rennstrecke in Silverstone bietet jedoch eine einzigartige Gelegenheit, unsere beiden Rennprogramme miteinander zu verbinden. Bradley spielt dabei eine aussergewöhnliche Rolle: Während er in den USA als offizieller Harley-Davidson Werksfahrer startet, wird er in Silverstone für ParkinGO antreten – mit demselben technischen Package und derselben Unterstützung, wie sie allen Teams der Meisterschaft zuteilwerden. Diese Chancengleichheit ist ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie unseres Bagger World Cup. Die Wildcard steht für weit mehr als einen zusätzlichen Fahrer im Starterfeld. Sie verbindet die britische Motorrad-Community mit einer der legendärsten Grand-Prix- Rennstrecken und stärkt zugleich die Zusammenarbeit zwischen Harley-Davidson, der MotoGP und den Teams des Bagger World Cup.“

Bradley Smith

„Als das ParkinGO Team und Harley-Davidson mich wegen Silverstone kontaktierten, musste ich nicht lange überlegen. Es wird mein 14. Grosser Preis von Grossbritannien sein. Und vor heimischem Publikum an den Start zu gehen ist jedes Mal etwas ganz Besonderes. Ich habe dieses neue Kapitel mit Harley-Davidson Factory Racing in der MotoAmerica Mission King of the Baggers Serie aufgeschlagen und bisher unglaublich genossen. Die Wildcard gibt mir nun die Chance, die Harley erneut auf der grossen internationalen Bühne zu fahren. Der Bagger World Cup hat gezeigt, wie hoch das Niveau ist – mit vielen Freunden und langjährigen Rivalen im Starterfeld. Und in Silverstone – auf einer Strecke, die ich in- und auswendig kenne – habe ich mehrere unvergessliche Rennen erlebt. Natürlich gibt es im Bagger World Cup noch einiges zu lernen, vor allem im Hinblick auf die unterschiedlichen Reifen. Aber dieses Mal betreten die anderen meinen Home Turf – und da steht mein Stolz auf dem Spiel. Der Kampf kann also beginnen. Mit einer Harley-Davidson vor den heimischen Fans in Silverstone zu fahren ist eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen darf. Ich freue mich schon darauf, euch alle an der Strecke zu sehen – packt die britischen Flaggen aus!“

Edoardo Rovelli – Teammanager, ParkinGO Team

„Einen Fahrer wie Bradley in unserem Team begrüssen zu dürfen ist eine grossartige Chance. Durch seine internationale Grand-Prix-Erfahrung und seine aktuelle Arbeit im MotoAmerica Mission King of the Baggers bringt er wertvolles Know-how und neue Perspektiven ein, von denen das gesamte Team profitieren wird. Für ParkinGO ist dieses Projekt ein besonderer Meilenstein. Silverstone ist ein Schlüsselrennen der Saison, und dass Harley-Davidson uns die Betreuung eines zweiten Motorrads anvertraut, unterstreicht das gegenseitige Vertrauen, das wir seit Saisonbeginn aufgebaut haben. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam ein erfolgreiches Rennwochenende zu erleben.“

Bradley Smith zählt zu den erfolgreichsten britischen Motorradrennfahrern der vergangenen Jahre. Nach dem Vizeweltmeistertitel 2009 in der 125-Kubikzentimeter- Klasse und Rang drei in der Moto2 WM 2011 etablierte er sich in der MotoGP, wo er acht Saisons lang antrat und mehrere Podiumsplätze errang. Anschliessend wechselte er zum Harley-Davidson Factory Racing Team in der MotoAmerica Mission King of the Baggers Meisterschaft. Dort zählt er seit seinem Einstieg kontinuierlich zu den Spitzenfahrern der Serie und kämpft regelmässig um Podestplätze und Siege.

Der Lauf in Silverstone ist die vierte Veranstaltung der Premierensaison des FIM Harley- Davidson Bagger World Cup und zugleich der erste Auftritt der Meisterschaft im Vereinigten Königreich. Britische Fans erleben dabei erstmals das H-D Village, die exklusive Zuschauertribüne sowie das offene Paddock-Konzept der Serie.

HARLEY-DAVIDSON MEDIENSTELLE SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA Yannick Kramm c/o Brand Affairs AG Office +41 44 254 80 00 Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland