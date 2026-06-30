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Medienmitteilung: Bagger World Cup Round 3 Highlights

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GRANADO UND GUTIÉRREZ SIEGEN BEIM H-D BAGGER WORLD CUP IN ASSEN - TITELKAMPF SPITZT SICH ZU

Joe Rascal Racing und NitiRacing teilen sich die Siege in den Niederlanden. Zur Saisonhalbzeit trennen die beiden WM-Spitzenreiter nur zwei Punkte.

ASSEN, NL (30.06.2026) – Auf dem legendären TT Circuit Assen endete am Wochenende die erste Saisonhälfte des FIM Harley-Davidson Bagger World Cup. Im Rahmen des niederländischen MotoGP Grand Prix absolvierte die Serie ihr drittes Rennwochenende – unter extrem harten Bedingungen: Während der heissesten Sessions kletterte die Streckentemperatur auf über 54 °C.

Qualifying

Eric Granado (Joe Rascal Racing) setzte seine beeindruckende Qualifying-Serie fort und holte sich mit 1:40,655 Min. zum dritten Mal in Folge die Poleposition – ein weiteres Statement des bislang unangefochtenen Pole-Spezialisten der Rennserie.

Rennen 1

Das Samstagsrennen bot echten Thrill: Über weite Phasen hinweg kämpften bis zu sechs Fahrer Bike an Bike mit zahlreichen Positionswechseln an der Spitze um den Sieg. Granado verlor am Start zunächst an Boden, behielt aber einen kühlen Kopf, arbeitete sich konsequent nach vorn und feierte schliesslich seinen ersten Sieg im Bagger World Cup – nachdem er zuvor mehrfach knapp gescheitert war. Oscar Gutiérrez (NitiRacing) sicherte sich Rang zwei und damit seinen vierten Podestplatz der Saison. Sein Teamkollege Andrea Iannone komplettierte als Dritter das Siegerpodest und unterstrich damit eindrucksvoll, wie schnell er sich an seine Harley-Davidson Road Glide Rennmaschine gewöhnt hat.

Rennen 2

Am Sonntag führte kein Weg an Oscar Gutiérrez vorbei. Vom dritten Startplatz aus katapultierte sich der Spanier bereits in der ersten Kurve in die Führungsposition und kontrollierte das Rennen bis zur Zielflagge – sein dritter Saisonsieg. Dahinter fuhr Andrea Iannone erneut abgeklärt und ohne ein unnötiges Risiko einzugehen auf den zweiten Platz. Eric Granado rundete als Dritter ein starkes Wochenende ab – und übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung.

Zudem setzte Granado ein weiteres Zeichen: In Runde drei des zweiten Rennens fuhr er in 1:40,424 min sowohl einen neuen Rennrundenrekord als auch den Bagger World Cup Rundenrekord für Assen. Mit 248,2 km/h im zweiten freien Training am Freitag erzielte Filippo Rovelli (ParkinGO Team) die höchste Geschwindigkeit des Wochenendes.

Jeffrey Schuessler – Director of Global Racing Programs, Harley-Davidson

„Assen hat genau das geliefert, wofür der Bagger World Cup geschaffen wurde. Vor fast 200.000 MotoGP Fans und unter extremen Bedingungen mit über 54 °C Streckentemperatur zeigten diese Rennmotorräder eine beeindruckende Performance. Sechs Kandidaten für den Sieg im ersten Lauf, zwei Gewinner am Wochenende und nur zwei Punkte zwischen den Plätzen eins und zwei in der Meisterschaft – die Serie ist schon jetzt hart umkämpft und unberechenbar. Ebenso stark war die Resonanz bei den Fans: Das Harley-Davidson Village und unser Fahrerlager im Herzen der Fanzone waren durchgehend gut besucht. Jetzt geht es nach Silverstone – zu einem weiteren geschichtsträchtigen Schauplatz der MotoGP in einem weiteren wichtigen Motorradmarkt Europas.“

Eric Granado – Joe Rascal Racing, Sieger im ersten Rennen

„Ein fantastisches Rennen und ein ganz besonderer Sieg. Wir haben das ganze Wochenende hervorragend gearbeitet und ich habe mich vom ersten Training an wohlgefühlt. Der Fehler bei der Gangwahl am Start hat mich zwar zurückgeworfen, aber ich bin ruhig geblieben, habe auf mein Tempo vertraut und mich Schritt für Schritt nach vorn gearbeitet. Nach drei Poles in Serie fühlt sich dieser erste Sieg grossartig an – eine tolle Belohnung für die harte Arbeit des ganzen Teams.“

Oscar Gutiérrez – NitiRacing, Sieger im zweiten Rennen

„Insgesamt ein sehr positives Wochenende. Nach dem Sturz am Freitag war der Start nicht ideal, doch das Team hat unfassbar hart gearbeitet. Wir legen den Fokus auf das Tempo im Rennen statt aufs Qualifying – und das hat sich ausgezahlt. Ich hatte eine ganz klare Strategie: einen guten Start hinlegen, so früh wie möglich an die Spitze kommen und versuchen, das Rennen von dort aus zu kontrollieren. Zum ersten Mal in dieser Saison ist mir der Start gelungen, den ich mir vorgenommen hatte, und ich habe bereits in der ersten Kurve die Führung übernommen. Von da an habe ich mich darauf konzentriert, mein eigenes Rennen zu fahren und den Vorsprung zu halten, insbesondere als Andrea Iaonne in der zweiten Hälfte hinter mir Druck gemacht hat. Nach dem schwierigen Freitag ist dieser Sieg umso befriedigender. Danke an das gesamte Team – jetzt richten wir den Blick auf Silverstone.“

Die Meisterschaft nach dem dritten Rennwochenende

Eric Granado (BRA)– 111 Punkte Oscar Gutiérrez (ESP)– 109 Punkte Archie McDonald (AUS)– 97 Punkte Andrea Iannone (ITA)– 74 Punkte Jake Lewis (USA)– 71 Punkte Filippo Rovelli (ITA)– 66 Punkte Cory West (USA)– 56 Punkte Travis Wyman (USA)– 39 Punkte Dimas EkkyPratama (INA)– 37 Punkte Cody Wyman (USA)– 26 Punkte Jordi Torres (ESP)– 24 Punkte

Die Meisterschaft zieht nun weiter nach Grossbritannien: Vom 7. bis zum 9. August gastiert der FIM Harley-Davidson Bagger World Cup im Rahmen des britischen MotoGP Grand Prix auf dem Silverstone Circuit.

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