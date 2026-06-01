pharmaSuisse - Schweizerischer Apotheker Verband / Société suisse des Pharmaciens

«Grünes Licht» für die nationale Apothekenkampagne 2026

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«Grünes Licht» für die nationale Apothekenkampagne 2026

Heute startet mit dem Themenmonat «Hautgesundheit» die nationale Kampagne für die Konsultation in der Apotheke. Unter dem Motto «Grünes Licht» rückt die Kampagne die Apotheke als erste Anlaufstelle für Gesundheitsanliegen sichtbar ins Zentrum.

2026 setzen der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse und das Bündnis Gesundheitsfachhandel GFH ein starkes Zeichen: Mit der nationalen Kampagne «Grünes Licht» bündeln sie ihre Kräfte, um der Bevölkerung den Mehrwert der Konsultation in der Apotheke klar und verständlich aufzuzeigen. Beide Organisationen arbeiten eng zusammen und stellen die niederschwellige, fachlich fundierte Beratung und Behandlung ins Zentrum. Die Kampagne positioniert die Apotheke als kompetente erste Anlaufstelle bei Gesundheitsanliegen – schnell erreichbar und für alle zugänglich. Einzelne Themen, wie zum Beispiel die Hautgesundheit, werden innerhalb der Kampagne besonders betont. Sie zeigt zudem die Bedeutung einer persönlichen, wohnortnahen Beratung – ein Angebot, das täglich Hunderttausende Menschen in Anspruch nehmen.

Durch die Zusammenarbeit von pharmaSuisse und GFH entsteht erstmals eine nationale Kraft, die weit über den Kampagnenmonat hinauswirkt und die Sichtbarkeit der Apotheken nachhaltig stärkt. «Mit ‘Grünes Licht’ setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen für die Konsultation in der Apotheke. Die Kampagne zeigt, was Apothekenteams Tag für Tag leisten: kompetente Beratung, schnelle Hilfe und gelebte Kundennähe», betont Sven Leisi, Generalsekretär bei pharmaSuisse und Präsident der gemeinsamen Steuerungskommission.

Start in den Kampagnenmonat Juni: Fokus Hautgesundheit

Am 1. Juni fällt der Startschuss für die erstmals gemeinsam von pharmaSuisse und GFH durchgeführte nationale Kampagne «grünes Licht». Der Schwerpunkt im Juni liegt auf der Hautgesundheit – einem der häufigsten Beratungsanliegen in der Apotheke. Mit neuen Kampagnensujets, breiter Medienpräsenz, umfangreichen POS-Materialien und der Kampagnenwebsite auf www.ihre-apotheke.ch wird sichtbar, wie rasch und kompetent Apotheken bei Hautproblemen unterstützen können. Die 1000 teilnehmenden Apotheken setzen damit ein starkes Zeichen für ihre Rolle in der Gesundheitsversorgung.

Ausblick: Kampagnenmonat September mit «Tag der Apotheke»

Im September 2026 folgt der zweite Kampagnenmonat unter dem Motto «Grünes Licht für die Konsultation in der Apotheke». Dann steht die gesamte Bandbreite der Konsultationsleistungen im Zentrum – von der Erstabklärung über die Behandlung definierter Beschwerden bis hin zur fachlichen Unterstützung im Alltag. Insbesondere Präventionsthemen wie Check-ups und Impfen in der Apotheke werden hervorgehoben. Der Tag der Apotheke am 25. September bildet den Abschluss der diesjährigen Kampagne. Dieser soll die Leistungen der Apotheken schweizweit nochmals erlebbar machen und der Bevölkerung näherbringen.

Vorteile der «Konsultation in der Apotheke» bzw. «Beratung plus»

flexible Öffnungszeiten, auch samstags, teilweise abends oder sonntags

ohne Terminvereinbarung und ohne lange Wartezeiten

Bei Bedarf Direktabgabe verschreibungspflichtiger Medikamente – ohne Arztbesuch

kostengünstig

vertraulich und der Schweigepflicht unterliegend

Informationen zur Konsultation in der Apotheke und zur Kampagne: www.ihre-apotheke.ch

Weitere Kampagnen- und Apothekenbilder zur freien Verfügung erhalten Sie auf Anfrage.

Kontakt Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse Medienstelle Telefon: +41 31 978 58 27 | E-Mail: medien@pharmaSuisse.org

Über pharmaSuisse Der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse mit Sitz in Bern-Liebefeld ist seit 1843 die Dachorganisation der Apothekerinnen und Apotheker. Der Verband setzt sich für die Berufsausübung, Berufsbildung und Berufsperspektiven seiner über 7'500 Mitglieder und der rund 1'800 Apotheken in der Schweiz ein. Er engagiert sich aktiv in politischen Kampagnen und Prozessen und unterstützt seine Mitglieder dabei, die Bevölkerung bei allen Gesundheitsfragen optimal zu beraten und zu begleiten. Um die Apotheken als erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen zu etablieren, entwickelt der Verband fortlaufend neue Dienstleistungen im Bereich Prävention und Therapietreue. www.pharmaSuisse.org

Über GFH: Der Verein Bündnis Gesundheitsfachhandel GFH ist ein Zusammenschluss der grössten Schweizer Apothekenketten und -gruppierungen: BENU, DR. BÄHLER DROPA, GaleniCare (Amavita, Coop Vitality, Sun Store), Medbase Apotheken, Rotpunkt und TopPharm, und steht unter dem Patronat des Schweizerischen Apothekerverbands pharmaSuisse. www.wegzurbesserung.ch