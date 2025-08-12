TCL

TCL leitet mit Präsentation modernster Technologie auf der IFA 2025 nächste Generation des Wohnens ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweit führende Marke für Mini-LED- und ultragroße[1] Fernseher, freut sich, seine Teilnahme an der kommenden IFA 2025 vom 5. bis 9. September in Berlin anzukündigen. Als weltweiter Olympia-Partner wird TCL auf der IFA mit einem kreativen Standdesign den Geist der Olympischen Spiele entfachen, das das Adrenalin und die Spannung von Weltklasse-Sport und Technologie zum Leben erweckt. Die Veranstaltung ist die jüngste in einer Reihe von Aktivitäten im Rahmen der weltweiten Olympia-Sponsoringkampagne von TCL im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand.

Auf der IFA 2025 wird TCL die neuesten bahnbrechenden Innovationen vorstellen, die das moderne Leben neu definieren. Die Besucher werden modernste Technologien erleben, darunter die neuesten ultragroßen QD-Mini-LED-Displays, die NXTPAPER-Displaytechnologie, AR-Brillen, KI-gesteuerte Geräte wie Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke und mehr, die zusammen das Engagement von TCL für die Schaffung intelligenter, personalisierter und nachhaltiger Wohnlösungen zeigen.

Die Besucher werden auch erleben, wie die Vision von TCL für die nächste Generation des Wohnens über die einzelnen Produkte hinausgeht, und zwar durch eine Reihe von immersiven Umgebungen, die durch die neuesten TCL-Technologien unterstützt werden. Dazu gehören die Europapremiere der KI-Roboter von TCL sowie weitere Technologien wie Smart Home-Energielösungen, intelligente Cockpits und TCL NXTHOME – wo Innovation und Lifestyle sinnvolle Momente schaffen.

Verpassen Sie nicht die Chance, auf der IFA 2025 zu entdecken, wie TCL die Zukunft der Technologie einleitet und durch intelligentes Wohnen zu Großartigem inspiriert.

TCL auf der IFA 2025 Veranstaltungsdetails:

TCL IFA 2025 Global Media Premiere Datum und Uhrzeit: 15:30 Uhr (MESZ), 4. September 2025 (Check-in um 15:00 Uhr)

Ort: Halle 21A, Messedamm Berlin

TCL IFA 2025 Stand Datum: 5. bis 9. September 2025

Ort: Halle 21A, Messedamm Berlin

[1] Ultragroß: Fernsehgeräte mit einer Größe von 85 Zoll und mehr

Informationen zu TCL

TCL ist eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und ein weltweit führendes Unternehmen in der Fernsehbranche. TCL ist in über 160 Märkten weltweit tätig und hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Audiosysteme, Haushaltsgeräte, mobile Geräte, intelligente Brillen, kommerzielle Displays und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie auf der TCL-Website unter https://www.tcl.com.

