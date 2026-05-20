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Harley-Davidson startet den Creators Custom Clash

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HARLEY-DAVIDSON STARTET DEN CREATORS CUSTOM CLASH

Europäische Kreative treten in einem Custom-Wettbewerb gegeneinander an, um die ultimative Harley-Davidson zu erschaffen

ZUG (20. MAI 2026): Harley-Davidson startet den Creators Custom Clash, einen neuen europäischen Wettbewerb, der den Custom-Spirit der Marke in den Fokus rückt. Sechs Content-Creator aus ganz Europa werden in einem ultimativen Custom-Wettbewerb gegeneinander antreten. Jeder von ihnen wird ein Team mit seinem regionalen H-D Vertragshändler bilden, um eine serienmässige Harley-Davidson in sein ganz persönliches Traummotorrad zu verwandeln – und alle kämpfen um den Gesamtsieg.

Durch die Verbindung der Vision des jeweiligen Creators mit dem fundierten technischen Know-how seines H-D Händlers wird jedes Team sein Basisbike neu interpretieren, um ein veritables Unikat zu erschaffen, das die Grenzen von Design und Power erweitert. Während des gesamten Prozesses werden die Creator ihre Ideen, Inspirationen und den Verlauf des Umbaus auf ihren eigenen Kanälen dokumentieren. Damit gewähren sie den Fans einen Blick hinter die Kulissen und zeigen, wie ihr Traummotorrad vom ersten Konzept bis zur letzten Schraube zum Leben erwacht.

Am 23. Juni, wenn alle sechs Custombikes online präsentiert werden, startet die öffentliche Votingphase. Von diesem Tag an werden die Designer ihre Motorräder fahren und Follower, Fans sowie Communitys dazu aufrufen, ihr Lieblingsmodell zu supporten und ihre Stimme dafür abzugeben. Seinen Höhepunkt erreicht der Contest bei der European Bike Week am Faaker See in Österreich (8. bis 13. September), wo erstmals alle sechs Motorräder zusammenkommen und einer Fachjury präsentiert werden. Der Gesamtsieger des Wettbewerbs wird durch eine Kombination aus der Jurywertung und der Onlineabstimmung ermittelt. Er darf sein ureigenes Harley-Davidson Custombike als Preis behalten.

Schon immer war das Thema Individualisierung zentral für Harley-Davidson – schliesslich sind keine zwei Motorräder dieser Marke identisch. Der Creators Custom Clash feiert diese Tradition und er bildet die Synthese aus Individualität, Storytelling sowie Handwerkskunst. Der Contest verleiht nicht nur der Kreativität der europäischen Content-Creator eine Bühne, sondern auch dem Können und der Leidenschaft des Händlernetzes, das dabei hilft, eine Vision zum Leben zu erwecken.

Alle Fans können von den ersten Skizzen bis zur endgültigen Enthüllung jeden Schritt der Reise mitverfolgen und während des gesamten Wettbewerbs für ihren Custombike-Favoriten abstimmen. Weitere Informationen zu den Creators und Details zum Wettbewerb sind unter https://h-dcustomgallery.com/ch/de/creators-custom-clash zu finden.

Mit dem Creators Custom Clash setzt Harley-Davidson sein Engagement für Kreativität, Individualität und handwerkliches Können fort und beweist einmal mehr, dass die Kultur des Customizings kein Trend ist, sondern ein wichtiger Teil der Marken-DNA des Herstellers.

HARLEY-DAVIDSON MEDIENSTELLE SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA Yannick Kramm c/o Brand Affairs AG Office +41 44 254 80 00 Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland