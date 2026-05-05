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Medienmitteilung: Der Harley-Davidson Bagger World Cup begrüsst Andrea Iannone bei seinem Debüt in Mugello

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DER HARLEY-DAVIDSON BAGGER WORLD CUP BEGRÜSST ANDREA IANNONE BEI SEINEM DEBÜT IN MUGELLO

Der erfolgreiche MotoGP- und Superbike-WM-Fahrer ergänzt das Team von Nitiracing und erhöht die Anzahl der Fahrer im H-D Bagger World Cup auf zehn

ZUG (05.05.2026) – Mit der Aufnahme von Andrea Iannone als zehntem Fahrer in der Teilnehmerliste gelingt dem FIM Harley-Davidson Bagger World Cup ein weiterer grosser Schritt nach vorn. Iannone wird für Nitiracing ab dem Rennen um den Grossen Preis von Italien in Mugello in die Meisterschaft einsteigen.

Nach dem hart umkämpften Auftaktrennen in Austin, USA, dessen Highlight der Sieg von Oscar Gutiérrez im zweiten Rennen war, verstärkt Nitiracing sein Team nun durch die Verpflichtung des erfahrenen italienischen Fahrers und erweitert sein Rennmaschinenarsenal neben den Bikes von Gutiérrez und Dimas Ekky Pratama auf drei Motorräder.

Iannone gilt als einer der bekanntesten Fahrer im aktuellen Motorradrennsport. Er siegte sowohl bei der MotoGP als auch in der FIM Superbike-WM und bringt neben seinem Können und seiner Erfahrung auch seine Zielstrebigkeit ein. Dank seines offensiven Fahrstils und seiner kompromisslosen Wettbewerbsmentalität dürfen von ihm auf Anhieb Kämpfe um Topplatzierungen erwartet werden.

Mit Iannone steigt die Gesamtzahl der Fahrer im Starterfeld des H-D Bagger World Cup auf zehn, was die Bedeutung der ersten Saison weiter unterstreicht. Beim Motorrad Grand Prix von Italien in Mugello, der vom 29. bis zum 31. Mai stattfindet, wird er sein Debüt auf einer Harley-Davidson Rennmaschine geben und bis zum Saisonfinale in Österreich an den Rennen der Meisterschaft teilnehmen.

Auf dem Autodromo Internazionale del Mugello, bekannt für sein extrem adrenalingeladenes Motorsporterlebnis, sorgt die Anwesenheit von Andrea Iannone an der Seite seines italienischen Landsmanns Filippo Rovelli (ParkinGO Team) für zusätzliche Spannung. Italienische Fans haben nun einen Grund mehr, sich mit der Meisterschaft und ihren Protagonisten zu identifizieren. Vom Harley-Davidson Village über die einzigartige Gelegenheit, einen Blick in die Boxen des Bagger World Cup zu werfen, bis hin zur eigenen Tribüne in Correntaio – der Event ist darauf ausgelegt, die Menschen in das Geschehen einzubinden und ihnen ein MotoGP Erlebnis nach Art des Hauses Harley-Davidson zu bieten.

Andrea Iannone, Fahrer im Team Nitiracing

„Ich mag Herausforderungen, die über die Komfortzone hinausgehen. Das hier ist für mich etwas völlig Neues und genau deshalb habe ich zugesagt. Ich freue mich wirklich sehr darauf, dieses neue Kapitel aufzuschlagen, da ich Harley-Davidson und die Gemeinde der H-D Fans und Fahrer, die so wichtig für die Szene sind, immer schon bewundert habe. Bei uns allen spielen Adrenalin, eine spektakuläre Show und echte Leidenschaft für das Fahren und das Leben die zentrale Rolle. Die H-D Rennmaschinen haben Charakter, sie flössen Respekt ein und wollen zugleich hart rangenommen werden. In dieser Hinsicht sind wir uns ziemlich ähnlich – ich glaube, deshalb passt dieses Projekt so gut zu mir. Ich gehe in mein erstes Rennen, ohne das Bike getestet zu haben, aber die anderen haben mir gegenüber ja sowieso einen Vorsprung. Meine Einstellung: Ich suche die Herausforderung und nehme sie an. Und Mugello ist der perfekte Ort für meinen ersten Start – vor italienischen Fans, auf einer Strecke, die ich bestens kenne. Ich komme nicht nur hierher, um teilzunehmen, vielmehr möchte ich das Motorrad rasch kennenlernen und sofort konkurrenzfähig sein. Mal sehen, was wir erreichen können. Und auf einer persönlicheren Ebene fühle ich eine starke Verbindung zu Indonesien. Ich schätze die Menschen dort sehr und freue mich riesig darauf, zusammen mit Nitiracing und einer solchen Gemeinschaft durchzustarten.“

Angela Khuu – Teammanagerin von Nitiracing

„Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in Austin ist die Aufnahme von Andrea in unser Team ein logischer Schritt, um den Schwung auch künftig beizubehalten. Mit Oscar und Dimas haben wir bereits eine starke Basis und die Verpflichtung von Andrea, einem Fahrer mit so viel Erfahrung und jeder Menge Power, stärkt uns als Team enorm. Wir sind gespannt, wie schnell er sich an das Motorrad gewöhnt, und freuen uns darauf, bereits in Mugello mit der Zusammenarbeit zu beginnen.“

Jeffrey Schuessler – Director of Harley-Davidson Global Racing Programs

„Einen Fahrer wie Andrea in die Meisterschaft zu holen ist ein starkes Statement für all das, was wir mit dem Bagger World Cup aufbauen. Er hat jede Menge Erfahrung und bewegt seine Maschine auf höchstem Niveau. Sein Talent und seine Persönlichkeit sorgen für noch mehr Energie in der Startaufstellung. Menschen wie ihn wollen wir anziehen, wenn die Meisterschaft weiter wächst. Und Mugello ist der perfekte Ort, um zu erleben, wie er auf dem dritten Motorrad von Nitiracing durchstartet und damit die bereits sehr konkurrenzfähige Teamaufstellung um Oscar Gutiérrez und Dimas Ekky Pratama ergänzt.“

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