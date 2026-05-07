Tourismusverband Ausseerland - Salzkammergut

Runde Sache: Biken und Radfahren im Ausseerland Salzkammergut

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Ausseerland Salzkammergut (ots)

Raus aus den vier Wänden, rein in die Natur! Biken und Radfahren im Ausseerland Salzkammergut ist Outdoor-Genuss in einer 5-Sterne-Landschaft. Ganz gleich, auf welchem Fitnesslevel, ob draufgängerisch oder familienfreundlich - unter den vielen Touren findet sich für jeden Geschmack das Passende. Gewiss ist: Traumhafte Aussichten begleiten jeden Kilometer.

- Die Wiesen stehen in voller Blüte, die Temperaturen sind angenehm mild und die Gastgeber haben ihre Terrassen für eine genussvolle Einkehr vorbereitet. Alles, was man für einen erholsamen Bike-Urlaub braucht, ist „angerichtet“. Auch das passende Equipment lässt sich unkompliziert bei den Verleihbetrieben direkt in der Urlaubsregion Ausseerland Salzkammergut anmieten. Kein Transport, kein Schleppen, im Idealfall nicht einmal ein Auto. Wer mit der Bahn anreist, ist vor Ort nachhaltig unterwegs, sei es mit eigener Muskelkraft, oder mit den regionalen Shuttle-Services.

Entschleunigung stellt sich im Herzen des steirischen Salzkammergut rasch ein: Die Radrouten führen durch weite, sonnenverwöhnte Täler, lenken den Blick auf imposante Bergkulissen und idyllische Seen und öffnen alle Sinne für Farben und Gerüche der Wiesen und Wälder. Bleibt nur noch die Frage: Welche Radtour darf es sein?

Von der Familienrunde bis zu Trail extrem

Mehr als 25 ausgeschilderte Rad-, Mountainbike-, E-Bike- und Rennradtouren verlaufen durch die einzigartige Landschaft im Ausseerland Salzkammergut. Das Spektrum reicht von kurzen Genusstrecken über ausgedehnte Naturtrails bis hin zu technisch anspruchsvollen Bergfahrten. Zur Inspiration:

Bei Mountainbikern besonders beliebt ist die Salza Runde entlang des Grundlsees. Sie führt durch abwechslungsreiche Landschafen und Vegetationen bis auf rund 1.200m Höhe. Die Naturbike Strecke begeistert MTB-Liebhaber durch ihre Vielfalt.

Kürzer und gemütlicher zeigt sich die familienfreundliche Tour von Bad Aussee zum Ödensee. Eine Runde um den idyllischen Waldmoorsee und eine Einkehrmöglichkeit laden hier zum Verweilen ein.

Abenteuerfreudige Trail-Biker kommen am Augst Singletrail am Loser auf ihre Kosten: Drei Kilometer Downhill-Naturvergnügen sorgen nach der Auffahrt mit der Seilbahn für Adrenalin und Fahrspaß.

Darüber hinaus führen einige Radtouren entlang kultureller Schauplätze, durch die malerischen Ausseerland Orte oder zu besonderen Aussichtspunkten. Der Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut unterstützt gerne bei der Auswahl mit persönlichen Tipps und Empfehlungen.

Grüne Landschaft, nachhaltige Erlebnisse

Der Lebensraum Ausseerland Salzkammergut steht für authentischen, nachhaltigen Urlaubsgenuss. Diese Haltung spiegelt sich in der einzigartigen Landschaft ebenso wider wie in den umweltzertifizierten Betrieben, regionalen Produkten und gelebtem Brauchtum.

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Die Urlaubsregion Ausseerland Salzkammergut

Das Ausseerland im steirischen Salzkammergut, im Herzen Österreichs gelegen, vereint eindrucksvolle Natur mit Kultur und gelebter Tradition. Umgeben von Bergen und bekannt für seine 22 Seen wie den Altausseer See, Grundlsee und Ödensee, ist die Region ein einzigartiger Erholungs-, Genuss- und Lebensraum.

Die Gäste aus dem In- und Ausland werden vom Tourismusverband Ausseerland Salzkammergut in vier Gästeservicebüros unterstützt. Mit den Orten Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf und Grundlsee bietet die Region über den gesamten Jahreskreislauf vielfältige Erlebnisse: von Sommer- und Winter-Urlaub über lebendiges Brauchtum und Kultur bis zu regionalem Handwerk und kulinarischen Genüssen.

Seit 2025 trägt das Ausseerland Salzkammergut als nachhaltiger Lebensraum das Österreichische Umweltzeichen für Destinationen.

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