Grammy®-Preisträgerin und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin Ariana Grande präsentiert mit MOD erstes Parfüm-Duo mit zwei neuen Düften

Die Grammy®-Preisträgerin Ariana Grande lädt Sie ein , ihre neue Duftkollektion MODkennenzulernen, eine Premiere für das Duftportfolio von Ariana Grande. Die Kollektion mit zwei luxuriösen neuen Düften wurde heute exklusiv auf Ulta.com vorgestellt und wird ab dem 11. Dezember landesweit in den Ulta Beauty Stores erhältlich sein.

Inspiriert von Modernität, Ausdrucksfreiheit und Individualität bezieht MOD seinen Namen von der Subkultur, die in den 1960er Jahren in London populär wurde. Die neuen Düfte MOD Vanilla und MOD Blush vermitteln ein sinnliches Erlebnis, das die kühne und moderne Energie dieser Ära zum Leben erweckt.

„Ich bin überglücklich, mit MOD Vanilla und MOD Blush zum allerersten Mal zwei Düfte gleichzeitig auf den Markt zu bringen", sagt Grande. „Als wir vor über einem Jahr mit der Arbeit an diesem Duo begannen, verliebte ich mich total in diese beiden Düfte und in die Kreation, die Stefan und ich gemeinsam entwickelt haben. Ich wollte meinen Fans etwas Neues und Aufregendes bieten, indem ich gleich zwei neue Düfte auf den Markt bringe, und ich hoffe, sie lieben sie genauso wie mein Team, meine Freunde und ich. Wir haben hier schon viele, viele Testflaschen durchprobiert!!! Mod Vanilla und Mod Blush sind schnell zu zwei meiner Lieblinge in unserer schönen Duftfamilie geworden, und ich zähle schon die Tage, bis Sie selbst daran schnuppern können!"

„Die MOD-Kollektion ist eine aufregende Weiterentwicklung des Duftportfolios von Ariana Grande", erklärt Noreen Dodge, Chief Marketing Officer von LUXE Brands. „Die Art und Weise, wie wir die Düfte kreiert haben, repräsentiert das, was ich mir für die Zukunft der Parfums vorstelle: Schlichtheit und Luxus, die in der Natur verankert sind. Das Design, die Kampagne und die Düfte sind ein herrlich moderner Twist, an dem sich Fans erfreuen können."

DIE DÜFTE MOD Vanilla:

Ausdrucksstark und doch sehr persönlich eröffnet MOD Vanilla mit einer unerwarteten Mischung aus saftiger, dunkler Pflaume und cremigem Moschus sowie einem zarten Hauch von rosa Freesien. Der Reiz ist unmittelbar und süchtigmachend.

Der Hauch von Gourmand wird durch ein Herz aus Orris-Butter und dekadenter weißer Praline auf ein wirklich anspruchsvolles Niveau gehoben.

Absolute Vanille, upgecycelte Kakaobutter und Papyrus im Hintergrund sorgen für eine weitere Schicht schöner Komplexität, die dennoch ihre ansprechende und unvergessliche Signatur beibehält.

MOD Blush:

Eine reichhaltige Kombination aus italienischer Bergamotte, Passionsfrucht und dunkler Himbeere in schönem Kontrast zu Rosa Pfeffer bildet einen verführerischen Einstieg.

Das faszinierende Herzstück ist eine luxuriöse Mischung aus taufrischen Rosenblüten und Magnolien, akzentuiert mit einem Hauch von Birne für eine atemberaubende Entfaltung auf der Haut.

Ein lebendiger und sinnlicher Ausklang aus Ambrox, Dreamwood und Moschus hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

DIE VERPACKUNG Das MOD-Flaschendesign ist ein modernes Bekenntnis zum Modeethos nach der Jahrhundertmitte. Etwas Kühnes und Unterbrechendes, das auf eine skulpturale Art und Weise mit Form und Licht arbeitet. Subtile Kurven schaffen diese abgerundete Mod-Form, bei der keine zwei Seiten gleich aussehen. Ein weißes und ein rosafarbenes mit einem mattierten Fenster, das die Essenz der beiden MOD-Düfte – Mod Blush und Mod Vanilla – in sich vereint.

Für das auffällige Design der Verpackung wurden starke geometrische Porträts von Ariana verwendet, die mit Wiederholungen, modernen Farben und grafischen Anwendungen ein kühnes sensorisches Erlebnis schaffen. Mit zwei Düften und mehreren Farben offenbart jede Seite ein neues Abenteuer ...

PREISE Eau de Parfum Spray, 115 fl. oz. / 100 ml 68,00 US-Dollar

Eau de Parfum Spray, 1,0 fl. oz. / 30 ml 48,00 US-Dollar

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in US-Dollar.

Die Marke wird weltweit bei weiteren prestigeträchtigen Einzelhändlern eingeführt, darunter:

Kanada: Shoppers Drug Mart

Europa: Douglas

Vereinigtes Königreich: Boots, Superdrug, The Perfume Shop und The Fragrance Shop

Australien: My Chemist

INFORMATIONEN ZU ARIANA GRANDE

Ariana Grande, Grammy-Gewinnerin, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin und internationaler Superstar, ist die erste Künstlerin, die seit den Beatles im Jahr 1964 mit „7 Rings", „Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" und „Thank U, Next" die ersten drei Plätze der Billboard Hot 100 belegt hat. Im Jahr 2020 war sie die erste und einzige Künstlerin, die mit fünf Singles auf Platz 1 der Charts debütierte. Im Jahr 2021 schrieb Grande Geschichte als erste Künstlerin, die mit „positions", „34+35" und „pov" gleichzeitig drei Top-10-Platzierungen in den Billboard Pop Airplay und Mediabase Top 40 Charts erreichte. Mit nur 29 Jahren hat sie sechs Alben veröffentlicht, die alle mit Platin ausgezeichnet wurden, und hat weltweit 98 Milliarden Streams erreicht – sie ist die meistgestreamte weibliche Künstlerin des letzten Jahrzehnts auf Spotify –, während sie mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer unvergleichlichen Präsenz auf der Bühne und bei ihren Fans schnell zu einem der größten Popstars unserer Generation wurde. Im Jahr 2022 war Grande die erste Künstlerin, die vier Alben mit jeweils über 4 Milliarden Streams auf Spotify hatte. Im Jahr 2019 ging Grande auf die Sweetener World Tour und spielte über 100 Shows im Laufe des Jahres, darunter Headliner-Sets bei Lollapalooza und Coachella, auf dem sie die jüngste Headlinerin in der Geschichte des Festivals war. Im Jahr 2021 wurde Grande Coach bei THE VOICE auf NBC und spielte außerdem im Oscar-nominierten Film DON'T LOOK UP neben Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence für Netflix mit. Als Nächstes beginnt sie mit den Dreharbeiten zu Jon M. Chus Verfilmung von WICKED, in der sie in die Rolle der Glinda schlüpft, an der Seite von Cynthia Erivo, die Elphaba verkörpert.

INFORMATIONEN ZU LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. ist ein globales, prestigeträchtiges Beautyunternehmen, das sich der Entwicklung von Weltklasse-Beautymarken verschrieben hat, die Verbraucher auf der ganzen Welt inspirieren. Die innovative Herangehensweise des Unternehmens an Design, Marketing und den Aufbau von Marken mit einem Digital-First-Ethos hat zahlreiche Auszeichnungen auf der ganzen Welt erhalten. LUXE Brands wurde im Namen von Cloud by Ariana Grande zum Duft des Jahres 2019 gewählt. Das gesamte Portfolio umfasst Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice von Cosmopolitan und eine Lizenzpartnerschaft mit General Motors für die Marke Hummer.