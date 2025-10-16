auto-schweiz / auto-suisse

Les inquiétudes conjoncturelles pèsent sur le marché des véhicules utilitaires

Berne (ots)

Le marché suisse des véhicules utilitaires affiche un bilan mitigé après neuf mois en 2025: le nombre de nouvelles immatriculations reste globalement en nette baisse, une tendance qu'il sera difficile d'inverser au cours des trois derniers mois de l'année. Le seul point positif est la forte proportion de camions électriques. Un camion lourd neuf sur cinq roule désormais à l'électricité, ce qui n'a été possible que grâce aux mesures de promotion importantes et aux conditions cadres favorables en vigueur jusqu'à présent.

Le directeur d'auto-suisse, Thomas Rücker, commente l'évolution des neuf premiers mois: "Le marché suisse des véhicules utilitaires reste en recul sous l'effet des inquiétudes conjoncturelles et des incertitudes de planification persistantes. L'augmentation des immatriculations de véhicules utilitaires électriques est certes un signe encourageant. Mais des progrès importants sont nécessaires au niveau des conditions cadres afin d'accélérer l'électrification des parcs de véhicules des PME, des artisans et des entreprises de transport." L'infrastructure de recharge rapide n'est pas suffisamment adaptée aux camions; et les entreprises de transport ont besoin de clarté quant à l'avenir de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations pour les moteurs électriques après 2030. Les débats sur les contributions supplémentaires de la mobilité électrique aux coûts des infrastructures routières n'aident pas à la rendre plus attractive. Thomas Rücker dit: "Dans le transport commercial de marchandises, la sécurité de planification pour les investissements et les coûts d'exploitation totaux sont essentiels. Les plafonds tarifaires et autres mesures doivent être fixés de façon contraignante et à long terme."

Un camion neuf sur cinq est électrique

Dans le segment des véhicules utilitaires lourds, 3'106 nouvelles immatriculations ont été enregistrées au cours des neuf premiers mois de l'année en cours. Cela correspond à un recul de 14,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse touche presque toutes les catégories de poids; seules les catégories entre 3,5 et 8 tonnes ainsi qu'entre 16 et 18 tonnes ont enregistré une légère hausse. Depuis le début de l'année, les poids lourds de plus de 16 tonnes sont également soumis à des valeurs cibles d'émissions de CO2. De plus, l'exonération des camions électriques de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) et la possibilité d'augmenter leur poids pour compenser les pertes de charge utile ont été les principaux moteurs de l'essor de la mobilité électrique: 614 des poids lourds nouvellement immatriculés sont entièrement électriques - leur part d'environ 20 % a pu se développer parce que les coûts d'exploitation réduits permettaient d'amortir les coûts d'acquisition considérablement plus élevés.

Les immatriculations de véhicules utilitaires légers reflètent la faiblesse conjoncturelle

Les 20'568 mises en circulation de véhicules utilitaires légers (voitures de livraison et tracteurs à sellette légers jusqu'à 3,5 tonnes de poids total) correspondent à un recul de 8,5 % comparé aux trois premiers trimestres de l'année dernière. Considérés comme un indicateur conjoncturel en raison de leur importance pour les PME et les entreprises artisanales, les véhicules utilitaires légers reflètent la détérioration des perspectives conjoncturelles.

Les utilitaires légers purement électriques gagnent du terrain

Un coup d'oeil sur l'évolution des différents types de propulsion montre que, comme pour les voitures de tourisme, les hybrides rechargeables et les véhicules entièrement électriques ont progressé au cours des trois premiers trimestres. Avec 2'627 immatriculations, les modèles entièrement électriques ont augmenté de 78 % par rapport à l'année précédente et représentent près de 13 % des véhicules nouvellement mis en circulation. Cela reflète les efforts déployés par les constructeurs automobiles, qui ont considérablement élargi leur gamme de modèles électrifiés pour réagir à l'ordonnance sur le CO2, que le Conseil fédéral a mise en vigueur rétroactivement avec effet au début de l'année et qui impose des exigences 20 % plus strictes pour les voitures de livraison. Il reste néanmoins urgent de maintenir l'allègement des charges pour les véhicules utilitaires légers électriques afin de permettre à cette technologie de percer dans cette catégorie de véhicules importante. Car les véhicules entièrement propulsés par des carburants fossiles représentent toujours la majeure partie des immatriculations.

Les nouvelles immatriculations de camping-cars reculent d'un quart

À la fin septembre de cette année, 4'495 nouveaux véhicules de transport de personnes avaient été mis en circulation, ce qui correspond à une baisse significative de 22,5 % par rapport à la même période de l'année dernière. Cette baisse est principalement due au segment des camping-cars, dont les immatriculations ont chuté de 26,7 % en un an, passant de 5'117 à 3'750 véhicules. Cela semble marquer la fin du boom des camping-cars apparu pendant la pandémie. Les cars ont également enregistré une nette baisse, leur nombre ayant chuté de 19,3 % pour atteindre 150 véhicules. Les effets liés au rattrapage des investissements reportés pendant la pandémie ont donc pris fin.

Si l'on compte également les 168'927 voitures de tourisme neuves, le nombre de véhicules à moteur neufs mis en circulation en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein de janvier à septembre 2025 s'élève à 197'096. Cela correspond à un recul de 10'542 véhicules ou de 5,1 % par rapport à la même période de l'année précédente (207'638).

Les chiffres en détail répertoriés par marques sont disponibles sous www.auto.swiss. Les évaluations d'auto-suisse se basent sur les enquêtes de la Confédération, les données peuvent être provisoires et non finalisées.