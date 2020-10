THOMAS SABO GmbH & Co.KG

THOMAS SABO und Rita Ora inspirieren mit Magic Stars Kollektion

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

THOMAS SABO zelebriert die schönste Zeit des Jahres mit seiner neuen Magic Stars Kollektion und präsentiert ab 15. Oktober 2020 edle Schmuckstücke, die wie tausend Sterne am Nachthimmel funkeln. Testimonial Rita Ora ist einmal mehr das Kampagnengesicht und inspiriert mit einem festlichen Look.

Die aufwendig gearbeiteten Sterlingsilber-Schmuckstücke verzaubern mit eleganten Perlen, filigranen Vintage-Strukturen und strahlenden Steinen, die kunstvoll in Ringen, Halsketten und Ohrringen verarbeitet sind. Highlight und außergewöhnlicher Hingucker der Magic Stars Kollektion ist ein stilisierter Schmetterling in Bicolor-Optik. Gefertigt in Handarbeit, begeistert der Anhänger mit detailreichen Mond- und Sternen-Cut-outs, feinen Gravuren und präzise platzierten Zierelementen. Seine hochwertige Verarbeitung sowie die starke Symbolik machen ihn zum absoluten Must-have mit zeitloser Magie.

Alle Designs und noch mehr traumhafte Geschenkideen gibt es ab sofort in allen THOMAS SABO Shops, unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen, das seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb anbietet. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit mit über 3.100 Verkaufspunkten vertreten, darunter rund 260 Shops sowie der Online-Shop unter www.thomassabo.com. THOMAS SABO zählt international rund 1.600 Angestellte, am Heimatstandort beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Seit September 2019 expandiert THOMAS SABO in Deutschland und Österreich mit exklusiven Private-Shopping-Erlebnissen im Direktvertrieb.

