THOMAS SABO GmbH & Co.KG

Rebel at heart: David Garrett und THOMAS SABO lassen Zusammenarbeit wiederaufleben

Bild-Infos

Download

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

David Garrett und THOMAS SABO gehen mit der Herbst/Winter-Saison 2020 erneut gemeinsame Wege: Ab dem 1. September 2020 ist der Violinist globales Rebel at heart Gesicht und wird für das kommende Jahr die unverkennbare DNA der Kollektion in Szene setzen.

Als langjähriger Freund der Marke repräsentiert der Musiker dabei wie kein anderer den individuellen Look der Kollektion: "Die Verbindung zu THOMAS SABO ist eine ganz besondere, die über die Jahre weitergewachsen ist. Daher freue ich mich sehr über unsere erneute Zusammenarbeit. Die Rebel at heart Designs sind mein täglicher Begleiter und entsprechen genau meinem Geschmack", betont David Garrett.

Herz der aktuellen Rebel Kingdom Kollektion ist ein Königreich der Schmuck-Rebellen: inspiriert vom modernen Fantasy-Genre und geprägt von tiefer Symbolik und Stärke. Erhältlich sind die Schmuckstücke ab sofort exklusiv in THOMAS SABO Shops sowie online unter www.thomassabo.com. Das neue Crossover-Album "Alive - My Soundtrack" von David Garrett erscheint im Oktober.

Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zum Download bereit:

https://nextcloud.thomassabo.com/s/nxstraztKNtM84i

@thomassabo_rebelatheart #rebelatheartbyTS #thomassabo

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Schmuckunternehmen, das seine vielseitigen Designs über einen selektiven und hochwertigen Multi-Channel-Vertrieb anbietet. Über das Kernsegment des aufwendig von Hand gearbeiteten Schmucks aus 925er Sterlingsilber hinaus designt und vertreibt THOMAS SABO Uhren (seit 2009) und Sonnenbrillen (seit 2019). Das im Jahr 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist weltweit mit über 3.100 Verkaufspunkten vertreten, darunter rund 260 Shops sowie der Online-Shop unter www.thomassabo.com. THOMAS SABO zählt international rund 1.600 Angestellte, am Heimatstandort beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter. Seit September 2019 expandiert THOMAS SABO in Deutschland und Österreich mit exklusiven Private-Shopping-Erlebnissen im Direktvertrieb.

Pressekontakt:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Sarina Förster

PR Manager DACH

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 786

Mail: s.foerster@thomassabo.com