München, Bayern (ots) - - Die LMU ist Sprecherhochschule des Forschungsverbunds ForFamily. - An verschiedenen Hochschulen werden Aspekte des heutigen Familienlebens erforscht. - Drei der insgesamt zehn Teilprojekte sind an der LMU angesiedelt. Zum Januar 2024 startet der neue Bayerische Forschungsverbund "Familienleben in Bayern - Empirische Einsichten zu Transformationen, Ressourcen und Aushandlungen (ForFamily)". ...

