"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken": Neue Zukunftsaussichten

München (ots)

Jerrick tritt sein Praktikum in der Gastronomie an

Dominik verarbeitet die kürzliche Trennung in seiner Musik

Ausstrahlung am Dienstag, 12. Dezember, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Die Barackler schmieden Zukunftspläne. Der 21-jährige Jerrick hat über das Jobcenter ein Praktikum in der Gastronomie bekommen, das ihm einen Weg in die Arbeitswelt ermöglichen könnte. Petras Tochter Selina macht derweil ein Schülerpraktikum in einem Geschäft für Heimtierbedarf. Auch Dominiks Zukunftsaussichten haben sich kürzlich verändert: Die Trennung von seiner Freundin kam für den 22-Jährigen unerwartet, nun flüchtet er sich in sein Hobby als Rapper. Die neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist am 12. Dezember 2023, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.

In den Benz-Baracken möchte Jerrick sein Leben endlich in geregelte Bahnen lenken. Der Bürgergeld-Empfänger ist nach der Trennung von seiner Ex-Freundin zwar vorübergehend bei Freunden untergekommen, möchte aber nun verstärkt auf Wohnungssuche gehen. Auch eine berufliche Perspektive sucht der 21-Jährige schon länger. Bisher hatte Jerrick wenig Glück bei der Suche nach einem Job, aber nun bieten sich ihm neue Möglichkeiten. Über das Jobcenter hat er ein Praktikum in der Gastronomie bekommen und probiert sich zurzeit in der Küche aus. Das könnte dem Halbamerikaner als Sprungbrett in die Arbeitswelt dienen.

Auch Petras Tochter Selina macht sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft. Die 17-Jährige besucht zurzeit die 12. Klasse einer Schule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche. In 10 Monaten macht sie dort ihren Abschluss. Nun hat sich Selina um eine Schülerpraktikumsstelle in einem Geschäft für Heimtierbedarf bemüht, um herauszufinden, in welche Richtung sie sich beruflich entwickeln möchte.

Dominik ist wieder Single. Die Trennung von seiner Freundin kam für den 22-Jährigen sehr unerwartet, weil das Paar bereits konkrete Zukunftspläne geschmiedet hatte. Den Entschluss seiner Freundin, sich nach fünf gemeinsamen Jahren zu trennen, hat Dominik sehr tief getroffen. Der Hobby-Rapper flüchtet sich in die Musik und verarbeitet seine Gefühle in Songtexten.

Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.

Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" wird am Dienstag, den 12. Dezember 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.