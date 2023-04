Global Mobility Call

Der Global Mobility Call soll der europäische Treffpunkt für Unternehmen der nachhaltigen Mobilität werden

Vom 12. bis 14. September 2023 sind deutsche Unternehmen eingeladen, sich an der Global Mobility Call zu beteiligen, die mit der spanischen EU-Ratspräsidentschaft zusammenfällt. In diesem Zusammenhang wird Global Mobility Call Gastgeber für zwei große, von der spanischen Regierung organisierte Veranstaltungen sein, an denen Vertreter europäischer Ministerien und Wirtschaftsführer sowie die wichtigsten Regulierungsbehörden der Welt teilnehmen.

Heute ist die zweite Ausgabe der Global Mobility Call, der größten internationalen Veranstaltung für nachhaltige Mobilität, die vom 12. bis 14. September in Madrid stattfindet, weltweit vorgestellt worden. Fünf Monate vor ihrem Beginn hat die von IFEMA Madrid und Smobhub organisierte Veranstaltung bereits 30 assoziierte Partner sowie nationale und internationale Verbände und mehr als hundert ausstellende Unternehmen und 50 Start-ups gewinnen können. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung von der spanischen Regierung durch das Ministerium für Verkehr, Mobilität und Städtische Agenda und mit der Unterstützung der Gemeinde Madrid und des Stadtrats gefördert.

An der Global Mobility Call nehmen wichtige Unternehmen und Verbände aus dem Energiesektor (z.B. Cepsa, Iberdrola und Total Energies), aus dem öffentlichen Verkehr (Consorcio de Transportes, EMT und Metro de Madrid), aus der multimodalen Mobilität (Adif, Aena, Arriva, Enaire, Iberia, Puertos del Estado, Renfe und Senasa), aus dem Bereich Technologie und Innovation (Etra, Indra, Ineco und Sistem) sowie aus dem Bereich Infrastrukturen wie das Nationale Geographische Institut und andere teil.

Auf der Pressekonferenz haben, María José Rallo, Generalsekretär für Verkehr und Mobilität, vom Ministerium für Verkehr, Mobilität und urbane Agenda der spanischen Regierung,David Pérez, Regionaler Minister für Verkehr und Infrastrukturen der Gemeinschaft von Madrid, José Vicente de los Mozos, Vorstandsvorsitzender von IFEMA MADRID, David Moneo, Projektleiter von Global Mobility Call, und Juan José Lillo, Mitbegründer von Smobhub, die zweite Ausgabe der Veranstaltung vorgestellt.

Global Mobility Call wird 10.000 teilnehmende Fachleute und schätzungsweise weitere 15.000 Teilnehmer über die digitale Plattform zu einem Treffen zusammenbringen, das sektorübergreifende Beziehungen zwischen Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Experten im Rahmen der Möglichkeiten fördern wird, die die Politik der Europäischen Union zur Energieeinsparung und nachhaltigen Mobilität durch die NextGenerationEU-Fonds bietet. Solche Fonds werden Hilfen in Höhe von 800.000 Millionen Euro ein Großteil davon für Mobilitätsprojekte bereitstellen. Es wird eine 50%ige internationale Beteiligung erwartet, mit einer starken Präsenz von 16 europäischen und lateinamerikanischen Ländern.

"Die Einführung neuer umweltfreundlicher Mobilitätsmodelle ist unerlässlich, um die schwerwiegenden Auswirkungen der Klimakrise, mit der wir konfrontiert sind, zu minimieren. Der Global Mobility Call 2023 ist eine einzigartige Gelegenheit, sich über die fortschrittlichsten und innovativsten Mobilitätslösungen zu informieren. Ich bin zuversichtlich, dass seine Schlussfolgerungen die Aufmerksamkeit der spanischen Gesellschaft und der Weltöffentlichkeit auf sich ziehen werden", sagte María José Rallo, Generalsekretär für Verkehr und Mobilität.

Laut José Vicente de los Mozos, Präsident der IFEMA Madrid, "werden die Allianzen mit multilateralen Organisationen es ermöglichen, dass führende Stimmen aus den Sektoren, die die nachhaltige Mobilität ausmachen, bei dieser zweiten Ausgabe zu Wort kommen und gleichzeitig der internationale Einfluss der Veranstaltung durch die direkte Teilnahme großer internationaler Organisationen konsolidiert wird. Wir arbeiten auch mit den Handelsdelegationen verschiedener europäischer und lateinamerikanischer Länder zusammen, um Unternehmen, Investoren und internationale Führungskräfte anzuziehen."

Global Mobility Call auf der Tagesordnung der spanischen EU-Präsidentschaft

Diese zweite Ausgabe fällt mit der spanischen EU-Ratspräsidentschaft zusammen, die am 1. Juli beginnt. Das Ministerium für Verkehr, Mobilität und Städtische Agenda wird im Rahmen des Global Mobility Call zwei parallele Veranstaltungen organisieren: die "Technische Konferenz über Mobilität in ländlichen Gebieten" und ein Treffen der "PEP-Partnerschaft für aktive Mobilität".

Darüber hinaus wird die Veranstaltung über einen speziellen Bereich für nationale und internationale Städte und Gebiete verfügen, der den Austausch von Erfahrungen und Wissen über Trends, Erfolgsgeschichten und Pläne für die Umsetzung neuer Mobilitätslösungen und emissionsarmer Zonen im Rahmen der größten öffentlich-privaten Kooperations- und Unternehmensplattform für nachhaltige Mobilität unterstützt.

Global Mobility Call wird mit einem Innovationsbereich rechnen, der durch die Summe der Startups und Scaleups durch Foren und Plattformen gebildet wird, um neue Initiativen durch öffentliche und private Investitionsfonds zu fördern. Geplant ist auch die Förderung von Nachwuchskräften durch Universitäten, Bildungszentren und internationale Organisationen.

Die Veranstaltung ist in zwei Bereiche gegliedert: den GMC-Kongressbereich, und den GMC-Expo-Bereich. Im Rahmen der Global Mobility Call wird ebenfalls die TRAFIC, Internationale Fachmesse für Verkehr, Parken und sichere und nachhaltige Mobilität stattfinden.

