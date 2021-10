Ludwig-Maximilians-Universität München

Neuer Studiengang "Pädagogik bei Autismus-Spektrum-Störungen" an der LMU

München, Bayern (ots)

Ein bundesweit einzigartiges Erweiterungsstudium an der LMU soll Lehrkräften dabei helfen, autistische Kinder und Jugendliche besser zu verstehen und in ihrer Schullaufbahn zu begleiten. Der neue Studiengang "Pädagogik bei Autismus-Spektrum-Störungen" (P-ASS) richtet sich dabei erstmalig an Studierende sämtlicher Lehramtsrichtungen - von Grund- und Mittelschule über Real- und Förderschulen bis zum Gymnasium.

Wir laden Sie herzlich ein zur:

Auftakt- und Informationsveranstaltung

zum Studiengang "Pädagogik bei Autismus-Spektrum-Störungen"

der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der LMU

Montag, 25. Oktober 2021

17.00 - 18.00 Uhr

Hörsaal 2U01 im "Schweinchenbau"

Leopoldstraße 13

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung werden Staatssekretärin Anna Stolz vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie Prof. Oliver Jahraus, Vizepräsident für Studium und Lehre der LMU, ein Grußwort sprechen.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der pandemiebedingten Hygienevorschriften statt.

Anmeldung bitte per E-Mail an Professor Reinhard Markowetz, Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogik bei Verhaltensstörungen und Autismus einschließlich inklusiver Pädagogik: markowetz@lmu.de

65 Studierende aller Lehrämter haben sich für das neue, nicht zulassungsbeschränkte Angebot immatrikuliert, das sie mit dem Ersten Staatsexamen abschließen werden. Im Studium werden sie sich intensiv mit dem Thema Autismus auseinandersetzen und Kompetenzen für einen pädagogisch wertvollen Umgang und die professionelle Förderung autistischer Schülerinnen und Schüler erwerben.

Mit dem neuen Angebot an der LMU ist Bayern das erste deutsche Bundesland, das das Thema Autismus in seiner Lehrkräfteausbildung anbietet. Vermittelt werden sowohl grundlagentheoretisches Wissen als auch störungsspezifische, diagnostische, didaktisch-methodische und Reflexions- und Evaluationskompetenzen sowie Autismus-sensible Beratungskompetenzen.

Weitere Informationen über den neuen Studiengang finden Sie hier:

www.edu.lmu.de/esE/erweiterungsstudium