Falcon.io führt Instagram-Messaging-Support ein

Führendes Social-Media-Unternehmen Falcon.io kündigt Einführung eines Messenger-API-Supports für Instagram an.

Falcon.io, ein Unternehmen von Cision, kündigte heute die neueste Zusammenarbeit mit Facebook an, wodurch Marken Messenger-API-Support für Instagram-Messaging in Falcon erhalten. Instagram-Messaging war zuvor für externe Plattformen für die professionelle Interaktion mit Kunden, z. B. Falcon, nicht zugänglich. Nun können Marken mit umfangreichem Instagram-Messaging Falcons gemeinsamen Posteingang nutzen, um erstklassigen Kundenservice anzubieten.

Erfahren Sie mehr über Falcons Instagram-Messaging-Support.

"Wir sind hocherfreut, dass Falcon.io seinen Messenger-API-Support für Instagram einführt", erklärte Konstantinos Papamiltiadis, VP für Plattformpartnerschaften des Messengers. "Unternehmen und Privatpersonen senden sich mehr Nachrichten als je zuvor, und Instagram stellt dabei einen wichtigen Kanal dar, um sich mit Kunden zu verbinden und Beziehungen aufzubauen. Durch die Integration der Messenger API, die nun auch Instagram unterstützt, können Unternehmen und Entwickler komplexere Nachrichtenübermittlungen von Personen an Unternehmen bewältigen. Und das ist skalierbar."

Falcon.io arbeitet seit Jahren bei einer Vielzahl von Projekten eng mit Instagram zusammen. Sie sind seit 2012 Facebook Marketing-Partner und seit 2016 Instagram-Partner. Im Jahr 2017 waren sie bei Instagrams allererstem Insights-API-Produkt Alpha-Partner und wiederholten dies 2018 bei der Unterstützung für Direct Publishing.

"Das Team von Falcon.io ist stets begeistert von unserer Arbeit mit Instagram, um die auf der Plattform verfügbaren Unternehmens-Tools zu erneuern und zu verbessern", so Mikael Lemberg, Global Director für Produkt-Ökosysteme bei Falcon.io. "Instagram ist heutzutage für Unternehmen eine äußerst bedeutende Plattform und wir freuen uns, ankündigen zu können, dass wir mit Facebook zusammenarbeiten, um unseren Kunden Zugang zu Instagram-Messaging in Falcon zu bieten."

Zusätzlich zum Messaging-Support für Instagram bietet Falcon.io auch eine Reihe anderer gefragter Funktionen an, unter anderem Instagram Messaging Analytics, Instagram Grid Previews und Instagram First Comment. Dies knüpft an die Unternehmensverpflichtung an, die weltweit beste Instagram-Management-Plattform anzubieten und seinen Kunden zu helfen, mit Social Media zu wachen.

Informationen zu Falcon.io

Falcon.io bietet eine integrierte SaaS-Plattform, um Social Media zu beobachten, einzubinden, darauf zu veröffentlichen und zu werben, zu messen und um Kundendaten zu steuern. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, das volle Potenzial des digitalen Marketings auszuschöpfen, indem sie zahlreiche Kundenkontaktpunkte von einer Plattform aus verwalten können. Zu seinem Kundenportfolio gehören Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, Momondo, Panasonic und Coca-Cola.

Informationen zu Cision

Cision ist ein weltweit führender Anbieter von Earned Media Software und Vertriebs-Dienstleistungen für Experten aus den Bereichen Public Relations und Marketingkommunikation. Cision Software ermöglicht es den Anwendern, wichtige Influencer zu identifizieren, strategische Inhalte zu verfassen und zu verteilen und deren Einfluss zu messen. Cision hat über 4.800 Mitarbeiter mit Niederlassungen in 24 Ländern in Nord- und Südamerika, und den Regionen EMEA und APAC. Für weitere Informationen über die preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen, wie die Cision Communications Cloud®, besuchen Sie www.cision.com und folgen Sie Cision auf Twitter @Cision.

