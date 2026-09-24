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Feu vert des actionnaires : Infomaniak entre en bourse pour ouvrir la porte d'une croissance accélérée dans le cloud souverain

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Genève (ots)

Le présent communiqué de presse, ou les informations qu'il contient, n'est pas publié et ne peut être distribué aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle sa distribution ou sa publication serait illégale ou nécessiterait un enregistrement ou toute autre mesure, et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières dans ces pays.

L'assemblée générale annuelle de Perrot Duval Holding SA s'est tenue ce jour à Genève. Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions liées à la prise de contrôle inversée (RTO) avec Infomaniak Group SA. Cette opération permet une entrée en bourse par la reprise d'une société déjà cotée. La réalisation de l'opération est prévue le 25 septembre 2026 : la société cotée devient alors Infomaniak SA. Le premier jour de négoce sous le symbole INFO est prévu le 1er octobre 2026 ou aux alentours de cette date, sous réserve des dernières conditions de réalisation et des étapes techniques de mise en oeuvre.

Pourquoi entrer en bourse

Trois raisons guident cette étape : l'accès aux marchés de capitaux pour financer la suite (nouveaux data centers, intelligence artificielle, recrutements et R&D), la transparence d'une société cotée, qui renforce la confiance des clients institutionnels, et la capacité à fidéliser et attirer des spécialistes recherchés.

Ce que l'assemblée a décidé

Les décisions adoptées ouvrent la voie à la cotation d'Infomaniak à la SIX Swiss Exchange. Les actionnaires de Perrot Duval ont approuvé en particulier :

la vente des activités industrielles (FÜLL PROCESS SA), reprises par leur direction : délestée de toute activité et sans employés, Perrot Duval permet un listing simplifié et apporte environ CHF 6 millions de trésorerie, avant de devenir Infomaniak SA

l'échange de la totalité des actions d'Infomaniak Group SA contre des actions nouvelles émises par Perrot Duval, sans levée de fonds

des statuts qui engagent la société à viser un impact sociétal et environnemental positif et à tenir compte, dans ses décisions, de ses employés, de ses clients, des communautés et de l'environnement

un plan d'actionnariat qui réserve des actions de la société aux collaborateurs, pour fidéliser les équipes et attirer des talents dans un marché où les spécialistes sont recherchés

Augmentation du flottant

Le nombre d'actions cotées en bourse passera de 119'632 aujourd'hui à 4'670'103. Le fondateur conservera au moins 80% de ses actions pendant les douze mois suivant la cotation, un lock-up qui aligne ses intérêts sur ceux des nouveaux actionnaires. Selon les conditions de marché, il a l'intention d'en céder jusqu'à 20% sur cette période, contribuant ainsi au flottant et à la liquidité potentielle du titre.

La même équipe, un conseil renforcé

L'assemblée a également élu le nouveau conseil d'administration de la société cotée, la future Infomaniak SA, et approuvé les mesures relatives au capital et au droit des sociétés nécessaires à la mise en oeuvre de l'opération. Frank Guemara, expert-comptable diplômé, avec une expérience dans le conseil, l'audit et le monde bancaire, en prend la présidence. Patricia Solioz Mathys, ancienne directrice générale des Transports publics de la région lausannoise après quatorze ans aux Services Industriels de Genève, en est la vice-présidente. Paul Such, fondateur de SCRT et directeur général de Swiss Post Cybersecurity, préside le comité risques et audit. Boris Siegenthaler, fondateur d'Infomaniak, y siège comme membre exécutif. Nicolas Eichenberger, qui présidait Perrot Duval depuis 2008, apporte dix-huit ans d'expérience à la tête d'une société cotée. Le conseil réunit ainsi la finance et la conformité, la cybersécurité, les infrastructures publiques et la pratique des marchés boursiers. La gestion de la société demeure entre les mains de la direction, et l'équipe dirigeante d'Infomaniak reste à la tête de l'entreprise.

"Je me réjouis que les actionnaires de Perrot Duval rejoignent l'aventure d'Infomaniak. De son côté, le conseil d'administration réunit des expertises solides et complémentaires pour cette nouvelle étape."

Frank Guemara, président du conseil d'administration

L'indépendance et la souveraineté numérique, moteurs de la croissance

La Fondation Infomaniak, reconnue d'utilité publique, soutient la formation au numérique responsable, l'autonomie numérique et un numérique durable. Elle restera l'actionnaire de référence avec la majorité des droits de vote, au moyen d'actions A non cotées : cette indépendance fonde la confiance des clients d'Infomaniak et porte sa croissance. Seules les actions B ordinaires seront négociées en bourse, sous le symbole INFO (ISIN CH0252620700).

Le négoce de l'action Perrot Duval Holding SA sera suspendu les 28, 29 et 30 septembre 2026, une procédure usuelle qui permet la mise en oeuvre des opérations sur titres avant la reprise du négoce sous le symbole INFO.

"Nos clients peuvent compter sur les mêmes équipes, les mêmes services et la même exigence. La cotation nous donne simplement les moyens d'accélérer et d'investir davantage pour eux."

Marc Oehler, CEO d'Infomaniak

"Cette étape ne change pas ce qu'est Infomaniak depuis 1994 : la même mission, les mêmes valeurs et la même indépendance. Ce qui s'ouvre, c'est la possibilité pour chacun d'en devenir copropriétaire et de participer à la valeur que nous créons pour et avec nos clients."

Boris Siegenthaler, fondateur et directeur stratégique d'Infomaniak

Consulter le prospectus

Le prospectus a été publié par Perrot Duval Holding SA, l'émetteur. Il est disponible sur perrotduval.com/prospectus/ et toute décision d'investissement ne devrait être prise que sur sa base. Les documents publics d'Infomaniak sont réunis sur infomaniak.com/gtl/investors, où chacun peut s'inscrire à nos actualités financières : chaque étape franchie sera communiquée aux inscrits en même temps qu'à l'ensemble du marché.

À propos d'Infomaniak

Infomaniak développe et exploite une suite complète de services numériques souverains : cloud computing, collaboration en ligne, intelligence artificielle, streaming, solutions évènementielles et marketing. L'infrastructure d'Infomaniak fonctionne à l'énergie renouvelable et est conçue pour une efficacité énergétique maximale. Une part importante de l'électricité consommée est récupérée sous forme de chaleur et réinjectée dans le réseau de chauffage à distance, chauffant des milliers de foyers. Cette approche réduit significativement l'empreinte carbone du cloud et ancre l'infrastructure dans une logique durable à long terme, tant environnementale qu'économique.

Voir : www.infomaniak.com

À propos de Perrot Duval Holding SA

Perrot Duval Holding SA est une société holding suisse fondée en 1896 et cotée en bourse depuis 1905, aujourd'hui à la SIX Swiss Exchange. Son assemblée générale a approuvé le 24 septembre 2026 la cession de ses activités industrielles et la fusion inversée avec Infomaniak Group SA. À l'exécution de l'opération, la société sera renommée Infomaniak SA.

Voir : www.perrotduval.com

Avertissement

Ne pas diffuser, publier ou distribuer aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle cela serait illégal, et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières dans ces pays.

La présente publication constitue une communication publicitaire au sens de l'article 68 de la Loi sur les services financiers (LSFin).

Le prospectus a été établi conformément au droit suisse et approuvé par l'organe de contrôle de SIX Exchange Regulation AG le 2 septembre 2026. Il n'a été soumis à l'approbation d'aucune autorité de surveillance de l'Espace économique européen ou du Royaume-Uni, notamment pas de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France. L'admission à la négociation visée concerne exclusivement la SIX Swiss Exchange.

La présente publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières de Perrot Duval Holding SA et ne constitue pas un prospectus ou un avis similaire au sens des articles 35 et suivants ou 69 de la Loi sur les services financiers (LSFin). La cotation des actions est effectuée uniquement au moyen du prospectus publié, et sur la base de celui-ci. Toute décision d'investissement portant sur les valeurs mobilières de Perrot Duval Holding SA ne devrait être prise que sur la base du prospectus. Le prospectus a été publié le 2 septembre 2026 par Perrot Duval Holding SA et est disponible gratuitement sur son site internet.

La présente publication peut contenir des déclarations prospectives spécifiques, par exemple des déclarations comportant des termes tels que "croire", "supposer", "s'attendre à", "prévoir", "projeter", "pouvoir", "pourrait", "pourrait bien", "fera" ou des expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart substantiel entre les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de Perrot Duval Holding SA ou d'Infomaniak Group SA et ceux présumés explicitement ou implicitement dans ces déclarations. Dans le contexte de ces incertitudes, les lecteurs ne devraient pas se fier aux déclarations prospectives. Perrot Duval Holding SA n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les déclarations prospectives ou de les adapter à des événements ou développements futurs.

La présente communication est distribuée uniquement à, et destinée uniquement à (i) des personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order"), ou (iii) des entités à valeur nette élevée, ainsi que d'autres personnes auxquelles elle peut par ailleurs être légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l'Order (l'ensemble de ces personnes étant désignées ci-après les "Relevant Persons"). Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapporte la présente communication n'est accessible qu'aux Relevant Persons et ne sera engagé qu'avec des Relevant Persons. Toute personne qui n'est pas une Relevant Person ne doit ni agir sur la base de la présente communication ni s'y fier, ni sur aucun de ses contenus.

La présente communication ne constitue pas une "offre de valeurs mobilières au public" au sens du règlement (UE) 2017/1129 de l'Union européenne (le "Règlement Prospectus") s'agissant des valeurs mobilières qui y sont visées (les "Actions") dans un quelconque État membre de l'Espace économique européen (l'"EEE") ou, au Royaume-Uni ("UK"), du règlement (UE) 2017/1129 tel qu'il fait partie du droit interne en vertu de l'European Union (Withdrawal) Act 2018, tel que modifié (le "UK Prospectus Regulation"). Toute offre des Actions à des personnes situées dans l'EEE ou au Royaume-Uni sera effectuée en vertu d'une exemption prévue par le Règlement Prospectus ou le UK Prospectus Regulation (selon le cas), tels que mis en oeuvre dans les États membres de l'EEE ou au Royaume-Uni, à l'obligation de publier un prospectus pour les offres d'Actions.

Les valeurs mobilières visées dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act of 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des US persons (tel que ce terme est défini dans la Regulation S en vertu du Securities Act), sauf si les valeurs mobilières sont enregistrées en vertu du Securities Act, ou si une exemption aux exigences d'enregistrement du Securities Act est disponible. Ni Perrot Duval Holding SA ni Infomaniak Group SA n'ont l'intention d'enregistrer une quelconque partie des valeurs mobilières aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis.

La présente communication n'est pas destinée à être distribuée aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle cela serait illégal, et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières dans ces pays. La présente communication ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat, de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction dans laquelle cela serait illégal.