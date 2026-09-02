Infomaniak

Projet de cotation d'Infomaniak : le prospectus est publié, premier jour de négoce prévu le 28 septembre 2026 ou aux alentours de cette date

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Genève (ots)

Le présent communiqué de presse, ou les informations qu'il contient, n'est pas publié et ne peut être distribué aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle sa distribution ou sa publication serait illégale ou nécessiterait un enregistrement ou toute autre mesure, et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières dans ces pays.

Perrot Duval Holding SA a publié ce jour le prospectus relatif au projet de cotation d'Infomaniak à la SIX Swiss Exchange et a convoqué son assemblée générale annuelle du 24 septembre 2026, appelée à se prononcer sur l'opération. Les conditions de l'opération sont désormais publiques : un échange d'actions, sans levée de fonds, à l'issue duquel la société cotée serait renommée Infomaniak SA et négociée sous le symbole INFO dès le 28 septembre 2026 ou aux alentours de cette date, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale et des autorisations des autorités boursières. Le prospectus rend aussi publics les résultats semestriels 2026 d'Infomaniak : les facturations de services, qui incluent les abonnements payés d'avance, ont progressé de 26,5%, à CHF 32,3 millions, pour une entreprise qui s'est développée depuis 1994 sans capitaux propres externes. Cette cotation donnerait à Infomaniak accès aux marchés de capitaux pour accélérer le développement de son infrastructure et de ses services. Pour la première fois, le capital s'ouvrirait au public, et la Fondation Infomaniak, reconnue d'utilité publique, resterait l'actionnaire de référence avec la majorité des droits de vote, au moyen d'actions non cotées. Aucune prise de contrôle ne serait possible sans son accord. Pour les clients d'Infomaniak, rien ne change : cette structure inscrit dans la durée l'indépendance du fournisseur auquel ils confient leurs données.

Les faits clés en un coup d'oeil

Le prospectus a été publié ce jour par Perrot Duval Holding SA, l'émetteur. Il est disponible sur https://perrotduval.com/prospectus/ et toute décision d'investissement ne devrait être prise que sur sa base.

L'assemblée générale annuelle de Perrot Duval Holding SA est convoquée le 24 septembre 2026 pour se prononcer sur l'opération. Sans son approbation, la cotation n'aura pas lieu.

L'ensemble coté ne recevrait aucun produit de la cotation. Les actions nouvelles seraient émises aux actionnaires actuels d'Infomaniak, en échange de la totalité de leurs actions d'Infomaniak Group SA. Perrot Duval céderait parallèlement ses activités industrielles, reprises par leur direction actuelle, et apporterait à l'ensemble une trésorerie d'environ CHF 6,4 millions (bilan pro forma au 30 juin 2026 du prospectus).

Les résultats du premier semestre 2026 d'Infomaniak sont désormais publics : ventes nettes de biens et services de CHF 31,0 millions (+16,2%), facturations de services en hausse de 26,5%, EBITDA de CHF 11,6 millions (+14,9%).

Infomaniak deviendrait la première société certifiée B Corp cotée à la Bourse suisse, une primauté confirmée par B Lab Suisse, et, à notre connaissance, le premier pure player du cloud souverain à être coté à la SIX Swiss Exchange.

La Fondation Infomaniak détiendrait l'intégralité des actions A, non cotées et non librement cessibles, soit 63,3% des droits de vote. L'indépendance d'Infomaniak fonde la confiance de ses clients et porte sa croissance.

Le fondateur, actionnaire majoritaire d'Infomaniak Group SA, a signé un engagement de conservation de douze mois portant sur ses actions cotées. Il envisage, selon les conditions de marché et l'évolution du cours, de céder jusqu'à 20% de ses actions pendant cette période, dans le cadre des exceptions prévues, afin de contribuer au flottant et à la liquidité du titre.

Le premier jour de négoce est prévu le 28 septembre 2026 ou aux alentours de cette date sous le symbole INFO (ISIN CH0252620700), sous réserve des approbations.

Chiffres clés

Exercice 2025 (audité)

Chiffre d'affaires net des biens et services : CHF 54,2 millions (+13,8 %)

CHF 54,2 millions (+13,8 %) Produits d'exploitation totaux : CHF 55,9 millions (+12,1 %)

CHF 55,9 millions (+12,1 %) EBITDA : CHF 19,9 millions (+14,2 %), marge de 35,6 % (1)

CHF 19,9 millions (+14,2 %), marge de 35,6 % (1) Cash flow opérationnel : CHF 28,0 millions (+45,9 %)

CHF 28,0 millions (+45,9 %) Investissements : CHF 24,6 millions

Premier semestre 2026 (non audité)

Facturation de services : CHF 32,3 millions (+26,5 %)

CHF 32,3 millions (+26,5 %) Chiffre d'affaires net des biens et services : CHF 31,0 millions (+16,2 %)

CHF 31,0 millions (+16,2 %) Produits d'exploitation totaux : CHF 31,6 millions (+15,3 %)

CHF 31,6 millions (+15,3 %) EBITDA : CHF 11,6 millions (+14,9 %)

CHF 11,6 millions (+14,9 %) Bénéfice net : CHF 3,5 millions, contre CHF 3,9 millions un an plus tôt

(1) Marge EBITDA calculée sur les produits d'exploitation totaux, soit CHF 55,9 millions en 2025.

Pourquoi la bourse

Fondée à Genève en 1994 par Boris Siegenthaler, toujours à sa direction stratégique, Infomaniak n'a jamais été vendue et poursuit la même mission depuis l'origine : un numérique éthique, durable et indépendant. Tout ce que l'entreprise a construit, de la connexion des premiers Genevois à Internet jusqu'à l'alternative suisse aux géants du cloud, l'a été grâce à ses clients : chaque abonnement a financé les serveurs, les produits et les emplois qui ont suivi, et l'intégralité des bénéfices a été réinvestie dans l'entreprise depuis 2017. Cette réussite pose une question qui accompagne l'entreprise depuis trente ans : comment se donner les moyens de ses ambitions sans jamais mettre en jeu son indépendance ? La réponse est venue en deux temps.

D'abord, l'indépendance : année après année, le fondateur avait cédé une partie de ses actions à ses équipes, et une trentaine de collaborateurs sont ainsi devenus actionnaires. Ce modèle avait une limite : il ne mettait l'entreprise à l'abri ni des aléas d'une succession, ni d'une offre de rachat. En mai 2026, le fondateur et les collaborateurs actionnaires ont donc accepté, à l'unanimité, de réduire leurs propres droits de vote au profit de la Fondation Infomaniak, reconnue d'utilité publique, afin que l'indépendance ne dépende plus d'une personne.

Ensuite, les moyens : la demande en solutions souveraines s'accélère et l'intelligence artificielle multiplie les besoins de calcul. Cette demande a une raison précise. Une organisation qui confie ses données à un fournisseur veut savoir qui le contrôlera dans dix ans. L'indépendance d'Infomaniak, préservée par la Fondation, apporte à cette question une réponse inscrite dans sa structure même. Elle est indissociable de la souveraineté numérique que le marché réclame.

Y répondre exige des investissements lourds, et c'est là qu'intervient la cotation. Elle ne lève pas de fonds et elle donnerait accès aux marchés de capitaux pour financer la prochaine étape : nouveaux data centers et évolution des services cloud, d'IA et de collaboration en ligne. Plutôt que d'ouvrir son capital à un investisseur unique, Infomaniak a choisi la transparence d'une cotation suisse.

Une santé financière que chacun peut désormais vérifier

Le prospectus présente les comptes consolidés audités d'Infomaniak Group. En 2025, le chiffre d'affaires net des biens et services a atteint CHF 54,2 millions, en hausse de 13,8%, pour un EBITDA de CHF 19,9 millions, en hausse de 14,2%, soit une marge de 35,6% (1). Le cash flow opérationnel a atteint CHF 28,0 millions en 2025 (+45,9%). La facturation correspond aux abonnements payés d'avance par les clients, parfois sur une durée dépassant l'année en cours, et ne se reflète donc pas intégralement dans le chiffre d'affaires : une partie est comptabilisée en produits constatés d'avance (comptes transitoires) et une partie est reconnue en chiffre d'affaires sur la période concernée. Ce cash sert à financer les investissements.

Au premier semestre 2026 (chiffres non audités), les ventes nettes de biens et services progressent de 16,2% à CHF 31,0 millions et l'EBITDA de 14,9% à CHF 11,6 millions. Les facturations de services augmentent de 26,5%, à CHF 32,3 millions contre CHF 25,5 millions un an plus tôt, une accélération qui alimentera progressivement les revenus des périodes suivantes. Le bénéfice net semestriel est de CHF 3,5 millions contre 3,9 millions un an plus tôt, reflet d'investissements accrus dans l'infrastructure et des coûts liés au projet de cotation.

Cette croissance repose sur une base stable et diversifiée : 91% des facturations 2025 proviennent de clients existants, le taux de rétention nette du chiffre d'affaires a atteint 103% en 2025 sur les clients fidèles depuis au moins cinq ans. Plus de 300'000 clients payants, dans plus de 190 pays, dépensent en moyenne environ CHF 200.- par an.

Le premier semestre affiche une marge EBITDA sous-jacente de 37,7%, hors coûts liés à la cotation, contre 36,9% un an plus tôt. La marge EBIT est inférieure à son niveau historique, reflet du cycle d'investissement en cours. Ces chiffres figurent dans le rapport financier semestriel 2026 d'Infomaniak Group SA, annexé au prospectus, qui expose également les perspectives du groupe pour l'exercice.

Un marché en forte croissance

Le marché mondial du cloud souverain devrait passer d'environ USD 143 milliards en 2026 à environ USD 649 milliards en 2033, soit une croissance annuelle moyenne de 24,1% (Grand View Research, cité dans le prospectus). 61% des responsables informatiques européens prévoient de recourir davantage à des fournisseurs locaux (Gartner, 2025). Dans l'UE, environ 99% des entreprises sont des PME, le coeur de cible d'Infomaniak, et environ la moitié achète déjà des services cloud (Eurostat, 2026). Pour Infomaniak, l'international n'est plus un projet : un tiers de ses ventes nettes de biens et services 2025 (33,5%, contre 32,1% en 2024) est réalisé hors de Suisse, et la croissance internationale dépasse celle de l'ensemble du groupe. La France représente 21,9% du chiffre d'affaires net, suivie de la Belgique (4,3%), l'Allemagne et l'Italie complétant les principaux marchés.

Face à cette demande, l'avance d'Infomaniak tient à une intégration verticale rare : l'entreprise conçoit et exploite ses propres data centers, développe ses logiciels en Suisse et s'appuie sur des technologies open source qu'elle maîtrise depuis 2003 et exploite sur sa propre infrastructure, sans verser de loyer cloud aux hyperscalers, les géants mondiaux du secteur. Ce savoir-faire se transmet en interne, d'une génération d'ingénieurs à la suivante : un concurrent peut financer des serveurs, il ne peut pas acheter trente ans d'intégration. La tarification reste transparente, sans frais de sortie, et les données ne sont jamais monétisées.

Le prospectus détaille la prochaine étape : plus de 20 produits en développement sur la période 2026-2030 et un data center de cinquième génération (D5) d'une capacité prévue de 2,5 MW, attendu en 2028, le plus grand projet d'infrastructure du groupe. L'IA souveraine Euria, déjà intégrée à certaines offres cloud et hébergée en Suisse, doit être déployée à l'ensemble de la suite collaborative : le prospectus fait de cette généralisation de l'IA une phase centrale de sa feuille de route.

Gouvernance et Fondation : l'indépendance, moteur de la croissance

La Fondation Infomaniak ancre l'indépendance de l'entreprise, fonde la confiance de ses clients et sert sa croissance : cette structure de contrôle est un élément stratégique du modèle d'affaires. Fondation suisse d'utilité publique, elle détient la majorité des droits de vote et la conserverait après la cotation.

Deux catégories d'actions organisent cette ouverture : les actions A portent le contrôle, les actions B la valeur économique. Les actions A, non cotées et non librement cessibles, seraient détenues en totalité par la Fondation Infomaniak, l'actionnaire de référence, avec 63,3% des droits de vote. Ses statuts soumettent toute cession de ces actions, même partielle, à l'accord unanime de son conseil : le contrôle n'est pas un actif à vendre. Les actions B, seules négociées en bourse, représenteraient 85,3% du capital.

Les actionnaires B participeraient pleinement à la valeur créée : droit au dividende, s'il en est distribué, dès l'exercice se terminant le 31 décembre 2026. La direction est elle-même actionnaire, et le fondateur s'est engagé à conserver ses actions pendant douze mois à compter de la cotation, avec des exceptions décrites dans le prospectus.

Un actionnaire B ne pourrait ni provoquer un changement de contrôle, ni compter sur une prime de reprise pour valoriser sa participation. Ce qui s'achèterait et se vendrait en bourse, c'est la valeur économique d'Infomaniak, pas son indépendance.

La Fondation Infomaniak, placée sous la surveillance de l'autorité cantonale genevoise, a pour mission de promouvoir une numérisation éthique, indépendante et souveraine. Son conseil, composé d'au moins trois membres qui se renouvellent par cooptation, peut renforcer les principes de sa Charte des participations, jamais les affaiblir.

La gestion de la société demeure entre les mains du conseil d'administration et de la direction, et l'équipe dirigeante d'Infomaniak reste à la tête de l'entreprise. Le conseil d'administration réunit des expertises financières et de conformité, en cybersécurité, en gouvernance institutionnelle et en infrastructures.

Écologie et social : des engagements publiés et vérifiables

Les engagements environnementaux et sociaux d'Infomaniak structurent son modèle opérationnel. Ses data centers et bureaux fonctionnent exclusivement à l'électricité renouvelable d'origine locale, avec, à notre connaissance, l'une des meilleures efficacités énergétiques du secteur (PUE inférieur à 1,1). Le data center D4 est conçu pour valoriser la totalité de sa chaleur, de quoi chauffer environ 6'000 foyers. L'entreprise mesure ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2007 et finance, depuis 2018, des projets climatiques équivalant à 200% de celles-ci, tout en les réduisant à la source. Certifiée B Corp avec 90,1 points (seuil de certification : 80), Infomaniak emploie 337 collaborateurs au 30 juin 2026, tous en Suisse, à Genève et à Zurich.

L'opération et le calendrier

Infomaniak entrerait en bourse en reprenant une société qui y est déjà cotée, un reverse takeover : les obligations de transparence, le prospectus et l'examen des autorités restent les mêmes. Concrètement, les actionnaires d'Infomaniak Group SA échangeraient la totalité de leurs actions contre des actions nouvellement émises par Perrot Duval Holding SA. Le rapport d'échange, fixé à 19,4 actions Perrot Duval pour une action Infomaniak Group SA, a été jugé adéquat par un cabinet d'audit indépendant (fairness opinion). L'admission à la négociation porterait sur 4'430'839 actions B. La société serait renommée Infomaniak SA et son exercice aligné sur l'année civile. ODDO BHF SCA intervient comme conseiller financier, ODDO BHF Corporate Finance Partners SCA comme conseil M&A et Baader Bank AG comme Registrar Agent.

Prochaines étapes, chacune sous réserve des approbations requises : assemblée générale annuelle de Perrot Duval Holding SA le 24 septembre 2026, réalisation de l'opération prévue au plus tôt le 25 septembre 2026, puis premier jour de négoce des nouvelles actions prévu le 28 septembre 2026 ou aux alentours de cette date. Les communications réglementaires relatives à l'opération sont publiées par Perrot Duval Holding SA conformément aux exigences de publicité ad hoc de la SIX Swiss Exchange. Infomaniak informera ses clients et le public sur https://www.infomaniak.com/gtl/investors.

"Depuis 1994, Infomaniak prouve qu'une entreprise peut être durablement bénéficiaire et éthique : chaque franc gagné auprès de nos clients a financé un numérique qui respecte la vie privée, la planète et notre autonomie collective. Notre indépendance n'est pas une promesse, c'est une structure. La cotation donnerait à ce modèle les moyens de son ambition, sans en changer la nature."

Boris Siegenthaler, fondateur et directeur stratégique d'Infomaniak

"Rien ne change pour nos clients : mêmes équipes, mêmes services, mêmes engagements. Ce qui grandirait avec la cotation, c'est notre capacité à accélérer pour eux : plus d'infrastructures souveraines en Suisse, plus de services et la même exigence de qualité."

Marc Oehler, CEO d'Infomaniak

"Nos comptes sont désormais publics et le resteront : ce que voient les investisseurs, nos clients le voient aussi. Le premier semestre confirme la dynamique et notre discipline : croître en restant profitables au niveau de l'EBITDA. Nous nous réjouissons d'accueillir des investisseurs qui partagent cette vision de long terme."

Céline Morey, Chief Financial Officer d'Infomaniak

Consulter le prospectus et suivre les prochaines étapes

Le prospectus a été publié par Perrot Duval Holding SA, l'émetteur. Il est disponible sur perrotduval.com/prospectus/ et comprend notamment une section consacrée aux facteurs de risque. Toute décision d'investissement ne devrait être prise que sur sa base. Les documents publics d'Infomaniak sont réunis sur infomaniak.com/gtl/investors, où chacun peut s'inscrire pour suivre les prochaines étapes : chaque étape franchie sera communiquée aux inscrits en même temps qu'à l'ensemble du marché.

L'action Perrot Duval Holding SA est déjà négociable à la SIX Swiss Exchange. Son cours a fortement varié depuis le 29 juillet 2026 et le nombre d'actions en circulation reste limité, ce qui peut entraîner une forte volatilité. Infomaniak ne vend pas d'actions, ne fournit aucun conseil en placement et n'exprime aucune recommandation sur ce titre.

À propos d'Infomaniak

Infomaniak développe et exploite une suite complète de services numériques souverains : cloud computing, collaboration en ligne, intelligence artificielle, streaming, solutions évènementielles et marketing. L'infrastructure d'Infomaniak fonctionne à l'énergie renouvelable et est conçue pour une efficacité énergétique maximale. Une part importante de l'électricité consommée est récupérée sous forme de chaleur et réinjectée dans le réseau de chauffage à distance, chauffant des milliers de foyers. Cette approche réduit significativement l'empreinte carbone du cloud et ancre l'infrastructure dans une logique durable à long terme, tant environnementale qu'économique.

Voir : www.infomaniak.com

À propos de Perrot Duval Holding SA

Perrot Duval Holding SA est une société holding suisse fondée en 1896 et cotée en bourse depuis 1905, aujourd'hui à la SIX Swiss Exchange. Elle a annoncé le 29 juillet 2026 la cession de ses activités industrielles, sous réserve de l'approbation de son assemblée générale, en vue de servir de véhicule coté pour l'opération avec Infomaniak.

Voir : www.perrotduval.com

Avertissement

Ne pas diffuser, publier ou distribuer aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction dans laquelle cela serait illégal, et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières dans ces pays.

La présente publication constitue une communication publicitaire au sens de l'article 68 de la Loi sur les services financiers (LSFin).

Le prospectus a été établi conformément au droit suisse et approuvé par l'organe de contrôle de SIX Exchange Regulation AG le 2 septembre 2026. Il n'a été soumis à l'approbation d'aucune autorité de surveillance de l'Espace économique européen ou du Royaume-Uni, notamment pas de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France. L'admission à la négociation visée concerne exclusivement la SIX Swiss Exchange.

La présente publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières de Perrot Duval Holding SA et ne constitue pas un prospectus ou un avis similaire au sens des articles 35 et suivants ou 69 de la Loi sur les services financiers (LSFin). La cotation des actions est effectuée uniquement au moyen du prospectus publié, et sur la base de celui-ci. Toute décision d'investissement portant sur les valeurs mobilières de Perrot Duval Holding SA ne devrait être prise que sur la base du prospectus. Le prospectus a été publié le 2 septembre 2026 par Perrot Duval Holding SA et est disponible gratuitement sur son site internet.

La présente publication peut contenir des déclarations prospectives spécifiques, par exemple des déclarations comportant des termes tels que "croire", "supposer", "s'attendre à", "prévoir", "projeter", "pouvoir", "pourrait", "pourrait bien", "fera" ou des expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart substantiel entre les résultats effectifs, la situation financière, le développement ou la performance de Perrot Duval Holding SA ou d'Infomaniak Group SA et ceux présumés explicitement ou implicitement dans ces déclarations. Dans le contexte de ces incertitudes, les lecteurs ne devraient pas se fier aux déclarations prospectives. Perrot Duval Holding SA n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les déclarations prospectives ou de les adapter à des événements ou développements futurs.

La présente communication est distribuée uniquement à, et destinée uniquement à (i) des personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order"), ou (iii) des entités à valeur nette élevée, ainsi que d'autres personnes auxquelles elle peut par ailleurs être légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l'Order (l'ensemble de ces personnes étant désignées ci-après les "Relevant Persons"). Tout investissement ou activité d'investissement auquel se rapporte la présente communication n'est accessible qu'aux Relevant Persons et ne sera engagé qu'avec des Relevant Persons. Toute personne qui n'est pas une Relevant Person ne doit ni agir sur la base de la présente communication ni s'y fier, ni sur aucun de ses contenus.

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Les valeurs mobilières visées dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act of 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des US persons (tel que ce terme est défini dans la Regulation S en vertu du Securities Act), sauf si les valeurs mobilières sont enregistrées en vertu du Securities Act, ou si une exemption aux exigences d'enregistrement du Securities Act est disponible. Ni Perrot Duval Holding SA ni Infomaniak Group SA n'ont l'intention d'enregistrer une quelconque partie des valeurs mobilières aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis.

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