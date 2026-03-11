Infomaniak

Infomaniak structure sa gouvernance pour accompagner une nouvelle phase de croissance

Genève

Le prestataire cloud suisse Infomaniak renforce son Conseil d'administration avec la nomination de Paul Such, référence en cybersécurité, et Patricia Solioz Mathys, dirigeante reconnue dans la gestion de grandes infrastructures publiques. Ces deux figures accompagnent une nouvelle phase de développement du groupe, marquée par une croissance soutenue, une structuration renforcée et la préparation d'une accélération stratégique.

+50% de croissance en trois ans et 56 millions de chiffre d'affaires

En 2025, Infomaniak a réalisé un chiffre d'affaires de 56 millions de francs suisses. Pour accompagner cette dynamique et répondre à la demande croissante en solutions cloud et IA souveraines, l'entreprise prévoit d'investir 200 millions de francs au cours des prochaines années dans le renforcement de ses infrastructures de centres de données en Suisse, le développement de ses capacités en intelligence artificielle et le recrutement de talents qualifiés en ingénierie et en R&D. Ces investissements visent à consolider la position de la Suisse comme pôle d'excellence du cloud souverain en Europe.

Cette croissance est portée par l'ensemble des marchés européens, avec une dynamique particulièrement forte en Allemagne (+69%), en France et en Belgique (+19% chacun), en Suisse (+14%) et en Italie (+59%). Le reste du monde affiche également une progression de 24%, confirmant le rayonnement croissant d'Infomaniak au-delà de ses marchés historiques.

Dans un contexte géopolitique marqué par les enjeux de souveraineté numérique, de résilience des infrastructures critiques et de dépendance aux hyperscalers extra-européens, Infomaniak consolide sa position comme solution européenne crédible, capable de combiner croissance, indépendance et maîtrise technologique de bout en bout, avec des engagements forts en matière de durabilité et de protection de la vie privée.

Une gouvernance qui s'élargit pour le passage à l'échelle

La totalité du capital d'Infomaniak est détenue par 10% de ses collaborateurs. Ce modèle d'actionnariat garantit son indépendance stratégique et l'absence totale d'influence extérieure sur ses orientations industrielles et technologiques.

Depuis sa création, Infomaniak a évolué avec une gouvernance volontairement resserrée, privilégiant des circuits de décision courts, une forte capacité d'exécution et une vision industrielle de long terme. Jusqu'à présent, son Conseil d'administration était composé de Boris Siegenthaler, fondateur et président, et de Frank Guemara, administrateur indépendant.

Boris Siegenthaler, qui conserve la présidence du Conseil, incarne la vision stratégique et l'ADN d'Infomaniak depuis plus de trente ans : indépendance technologique, savoir-faire local et engagement durable.

À ses côtés, Frank Guemara a joué un rôle central dans la structuration financière de l'entreprise. Expert-comptable diplômé EXPERTsuisse et associé gérant de Triportail SA à Genève, spécialiste reconnu en audit, gouvernance financière, évaluation et transmission d'entreprises, il garantit la rigueur comptable, la solidité des mécanismes de contrôle interne et la maîtrise des risques.

Effectifs triplés en sept ans

En janvier 2019, Infomaniak comptait 105 collaborateurs. En janvier 2025, l'entreprise en réunissait 256. Début mars 2026, ils s'élèvent à 316, avec plus de 80 recrutements en moins d'un an.

Cette progression continue traduit un véritable changement d'échelle industriel et organisationnel, porté par l'essor du cloud souverain, des services d'intelligence artificielle et des solutions collaboratives.

Dans ce contexte de croissance soutenue et d'accélération du marché européen du cloud, Infomaniak adapte la composition de son Conseil d'administration afin d'anticiper les enjeux stratégiques, technologiques et financiers des prochaines années et d'accompagner durablement son passage à l'échelle. Les deux nouveaux administrateurs ont été nommés à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire.

Patricia Solioz Mathys rejoint le Conseil et est nommée Vice-Présidente. Directrice générale des Transports publics de la région lausannoise (tl) de 2020 à 2026, (un réseau utilisé par 133 millions de voyageurs et une organisation de 2 000 collaborateurs), elle dispose d'une solide expérience dans la gestion d'organisations complexes et d'infrastructures d'envergure. Auparavant, elle a exercé plusieurs fonctions de direction aux Services Industriels de Genève (SIG), où elle était notamment directrice Smart City, après avoir débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil Arthur Andersen / BearingPoint. Spécialiste reconnue en gouvernance institutionnelle et en gestion des parties prenantes, engagée sur les enjeux ESG, elle apporte une expertise précieuse dans le dialogue avec le secteur public, les grandes organisations et les environnements réglementés. Sa nomination renforce la structuration formelle du Conseil et sa capacité à accompagner une entreprise en forte croissance dans un cadre institutionnel exigeant.

Paul Such rejoint le Conseil d'administration. Pionnier suisse de la cybersécurité, fondateur de SCRT en 2002 (devenue Orange Cyberdefense Suisse) et de Hacknowledge, actuel CEO de Swiss Post Cybersecurity, il apporte plus de vingt ans d'expérience entrepreneuriale et une expertise technique de premier plan dans la sécurisation des infrastructures critiques. Fondateur de la conférence Insomni'hack et membre du comité d'organisation de Black Alps, enseignant à l'EPFL, à la HES et à l'Université de Genève, administrateur de la Banque Cantonale de Fribourg depuis 2017, il renforce la crédibilité internationale d'Infomaniak dans le domaine de la sécurité des données et du cloud souverain. Son arrivée renforce également la dimension cyber et la capacité d'anticipation face aux menaces systémiques.

Une structure prête à accélérer

L'entreprise s'impose aujourd'hui comme un acteur structurant du cloud souverain en Suisse et en Europe, au service d'organisations publiques, financières, médiatiques et industrielles.

Avec cette évolution, le Conseil d'administration d'Infomaniak réunit désormais :

la vision fondatrice et la continuité stratégique,

une expertise financière et de conformité éprouvée,

une compétence de référence en cybersécurité,

une maîtrise confirmée de la gouvernance institutionnelle et des grandes infrastructures.

Cette structuration marque une étape importante dans la trajectoire de l'entreprise. Elle accompagne une phase d'expansion soutenue et prépare les prochaines étapes de développement industriel.

Infomaniak étudie les leviers lui permettant d'accélérer ses investissements dans ses infrastructures cloud et ses capacités en intelligence artificielle afin de répondre à une demande européenne croissante en solutions souveraines. Quelle que soit l'évolution de son financement, Infomaniak s'engage à préserver son indépendance stratégique ainsi que les principes qui fondent son identité : maîtrise locale des compétences, protection de la vie privée et engagement écologique.

Ce renforcement du Conseil traduit une volonté claire : doter Infomaniak d'une gouvernance à la hauteur de son rôle d'opérateur d'infrastructures numériques critiques, tout en consolidant les fondements qui ont fait sa singularité depuis plus de trente ans.

"Notre ambition est claire : construire une infrastructure numérique européenne souveraine, indépendante et durable, avec un niveau d'exigence équivalent aux plus grands acteurs internationaux." - Boris Siegenthaler, Fondateur et Président du Conseil d'administration

À propos d'Infomaniak

Infomaniak développe et opère une suite complète de services numériques souverains : cloud computing, collaboration en ligne, intelligence artificielle, streaming, solutions événementielles et marketing. Les infrastructures d'Infomaniak sont alimentées à 100% par des énergies renouvelables et conçues pour une efficacité énergétique maximale. Une partie significative de l'électricité consommée est revalorisée sous forme de chaleur et réinjectée dans le réseau de chauffage urbain, permettant de chauffer des milliers de logements. Cette approche réduit significativement l'empreinte carbone du cloud et inscrit l'infrastructure dans une logique de durabilité à long terme, tant environnementale qu'économique.