Städteinitiative Sozialpolitik

Invitation à la conférence de presse du mardi 28 octobre, 10h00, à Berne

Aide sociale dans des villes suisses, indicateurs 2024

Thème central : Logement et aide sociale

Berne (ots)

Les villes sont les acteurs principaux de l'aide sociale. La comparaison des indicateurs de l'aide sociale documente l'évolution actuelle dans 14 villes suisses (Bâle, Berne, Bienne, Coire, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse, Schlieren, Uster, Wädenswil, Winterthour, Zoug et Zurich). Pour l'année 2024, huit autres villes de Suisse romande ont rejoint le projet.

Logement et aide sociale - tel est le thème central de la conférence de presse de cette année organisée par l'Initiative des villes pour la politique sociale. C'est un fait connu : les possibilités de se loger se raréfient, les loyers augmentent. Mais que signifie cette réalité pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale ? Les personnes touchées par la pauvreté ou en situation de précarité ? L'Initiative des villes pour la politique sociale a examiné ces questions et présente les conclusions de son dernier rapport.

Conférence de presse le mardi 28 octobre 2025, à 10h00, Berner Generationenhaus,

Bogenschützensaal 2, Bubenbergsaal 1, 3e étage, Bahnhofplatz 2 (entrée côté Bubenbergplatz, 3001 Berne)

Intervenants :

Nicolas Galladé, président de l'Initiative des villes pour la politique sociale , conseiller municipal de Winterthour

Michelle Beyeler, privat-docent à l'Université de Zurich, auteure du chapitre spécial

Émilie Moeschler, vice-présidente de l'Initiative des villes pour la politique sociale, conseillère municipale de Lausanne

Informations détaillées et inscription :

Les médias peuvent se procurer la documentation, sous réserve d'embargo à partir du 24 octobre.

Les documents sont disponible dès le 28 octobre sur le site web : Rapport actuel ;> Indicateurs de l'aide sociale | Initiative des villes pour la politique sociale (staedteinitiative.ch)

Prière de s'inscrire à la conférence de presse par courriel à l'adresse info@staedteinitiative.ch, avec la mention "live" pour une participation en présentiel et la mention "online" pour une participation via Zoom.

