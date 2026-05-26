ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps im Juni

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Straßburg (ots)

M U S I K

europiano

Die schönsten Klavierkonzerte aus Europa

Musik | Am 21. Juni im Livestream auf arte.tv und auf ARTE

Ein Streifzug durch die Geschichte des Klaviers: ikonische Werke, meisterhaft interpretiert von Ausnahmekünstlern und -künstlerinnen wie Martha Argerich, Hayato Sumino und Nobuyuki Tsujii. Die bedeutendsten Klavierkonzerte zeichnen dabei eine musikalische Route quer durch Europa - von Athen bis Stockholm.

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Sommer, Sonne, Festivals

Live und im Replay

Musik | Ab Juni auf arte.tv

Der Festivalsommer 2026 wird bunt und vielfältig! Neue Events im Programm treffen auf bewährte Klassiker - ohne Grenzen zwischen Musik, Kulturen und Genres. Für euch jederzeit und überall abrufbar.

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K I N O | S E R I E N | F E R N S E H F I L M E

Filme von Bong Joon-ho

Filmreihe | Online ab 1. Juni auf arte.tv

Der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho spielt mit dem Genre des Horrorfilms, indem er als Hauptfiguren vorwiegend vermeintliche Loser wählt. Die scheinbar schwachen Figuren wachsen aber schließlich über sich hinaus. ARTE zeigt drei seiner Filme.

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WEB ONLY

The Hack

Serie | Online ab 12. Juni auf arte.tv

"The Hack" verwebt zwei wahre Fälle miteinander: Guardian-Reporter Nick Davies deckt Telefon-Hacking bei Murdochs "News of the World" auf, DCS Dave Cook ermittelt im ungelösten Mord am Privatdetektiv Daniel Morgan.

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WEB ONLY

ArteKino Classics

Filmreihe | Online ab 15. Juni auf arte.tv

Seit mittlerweile zehn Jahren beleuchtet ArteKino das europäische Kino in drei komplementären Programmlinien: ArteKino Classics, das sich dem filmischen Erbe widmet, sowie ArteKino Festival und ArteKino Selection, die Werke junger europäischer Regisseur*innen vorstellen.

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A K T U A L I T Ä T | G E S E L L S C H A F T | G E S C H I C H T E

WEB ONLY

WARUM?

Info - kurz, klar und kompetent

Neues News-Format | Jetzt auf arte.tv und auf YouTube

Vergiss endlose Artikel! Ein Thema = eine Analyse = nur das Wissen, das du brauchst. Wir liefern dir DIE FAKTEN, damit du in der Schule, in Diskussionen oder online glänzt. Europa? Weltweit? Wir erklären alles - in unter 5 Minuten. Weil deine Zeit kostbar ist! "WARUM" gibt's von Montag bis Freitag auf arte.tv sowie auf dem neu gestarteten YouTube-Kanal "ARTE Info auf Deutsch" zu finden.

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Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA

Dokumentationsreihe | Online ab 22. Juni auf arte.tv und am 27. und 28 Juni auf ARTE

Die sechsteilige Dokureihe von Ken Burns erzählt den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg von den ersten Protesten gegen die britische Herrschaft bis zum Sieg bei Yorktown. Im Rahmen des Schwerpunkts "250 Jahre Amerikanische Unabhängigkeit" widmen sich weitere Dokumentationen einem Ereignis, das die Welt veränderte.

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K U L T U R | P O P K U L T U R | K U N S T

Versace: Imperium der Träume

Dokumentarfilm | Online ab 5. Juni auf arte.tv und am 26. Juni auf ARTE

Gianni Versaces Leben wird von Kindheit und Jugend in Italien über seine Anfänge in der Modebranche bis zu seinem gewaltsamen Tod in Miami nachgezeichnet. Eine Hommage an den Gründer eines Imperiums der Träume.

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WEB ONLY

Music Queer

Dokumentationsreihe | Online ab 20. Juni auf arte.tv

"Music Queer", die neue Reihe von Rebecca Manzoni, erzählt die Geschichte queerer Kultur - von Bronski Beat bis Juliette Gréco - durch ikonische Songs.

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W I S S E N S C H A F T | E N T D E C K U N G

Terra incognita: Die Tiefsee und ihre Geheimnisse

Schwerpunkt | Online ab 8. Juni auf arte.tv und und am 4. Juli auf ARTE

Zum UN-Welttag der Ozeane am 8. Juni entführt ARTE in zwei bildstarken Dokus in die unbekannten Tiefen der Tiefsee und stellt in faszinierenden Bildern ihre erstaunlichen Kreaturen und bizarren Lebensformen vor. Die Dokus thematisieren aber auch die Bedrohung der Ozeane und machen deutlich, welche Rolle dieser verborgene Lebensraum für das Leben auf der Erde spielt.

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