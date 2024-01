ARTE G.E.I.E.

Oscarnominierung für 4 ARTE-Koproduktionen

Straßburg (ots)

Heute gab die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" die Liste der Filme bekannt, die am 10 März 2024 ins Oscar Rennen gehen werden, darunter 4 ARTE-Koproduktionen: Bester fremdsprachiger Film: Das Lehrerzimmer Bester Dokumentarfilm: Four Daughters Bester animierter Kurzfilm (2 Beiträge): Letter to a pig und Pachyderme Die ARTE-Koproduktion "Das Lehrerzimmer" von Ilker Çatak wird als deutscher Beitrag in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" ins Rennen um einen Oscar gehen. Das Lehrerzimmer von Ilker Çatak ZDF/ARTE, if... productions Deutschland 2023 Der Film erzählt von einem Konflikt an einer Schule, der zunehmend aus dem Ruder läuft. Im Zentrum steht die junge idealistische Lehrerin Carla Nowak (Leonie Benesch), die eine Diebstahlserie aufklären will und dabei in eine moralische Zwickmühle gerät. "Das Lehrerzimmer" hat fünf Deutsche Filmpreise gewonnen, darunter die Lola in Gold für den Besten Film und wurde mit dem Günter-Rohrbach-Filmpreis, dem Label Europa Cinemas und dem CICAE Art Cinema Award der Berlinale ausgezeichnet. Außerdem wurde in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" Four Daughters von Kaouther Ben Hania nominiert. Four Daughters Dokumentarfilm von Kaouther Ben Hania Frankreich/Tunesien/Deutschland/Saudi-Arabien ZDF/ARTE, Tanit Films, Cinétéléfilms, Twenty Twenty Vision Olfa Hamrouni hat vier Töchter, von denen sich die beiden ältesten einer islamischen Terror-Organisation angeschlossen haben. Die jüngeren Schwestern, versuchen zu reflektieren, was eigentlich passiert ist und warum. Hinzu kommen noch 2 Kurzfilme in der Reihe "Bester animierter Kurzfilm": Letter to a pig von Tal Kantor ARTE France, Miyu Productions Frankreich, Israel 2022 und Pachyderme von Stéphanie Clément ARTE France, TNZPV Priductions, Folimage Frankreich 2021 Zahlreiche ARTE-Koproduktionen gewannen bereits mehrere Oscars in verschiedenen Sektionen: 3 x Bester fremdsprachiger Film: 2018 Eine fantastische Frau (Una mujer fantástica) von Sebastián Lelio 2017 The Salesman (Forushande) von Asghar Farhadi 2007 Das Leben der Anderen von Florian Henckel von Donnersmarck 1x Bester Dokumentarfilm: 2008 Taxi zur Hölle (Taxi to the dark side) von Alex Gibney 1x Bester animierten Kurzfilm: 2015 Mr Hublot von Laurent Witz und Alexandre Espigares