MiTAC Computing Technology Corporation

TYAN enthüllt seine robuste Immersionskühlungslösung bei der SC23, die signifikante Verbesserungen der PUE (Power Usage Effectiveness) bietet.

Denver (ots/PRNewswire)

Tyan präsentierte außerdem seine komplette Palette der neuesten skalierbaren Intel® Xeon® Prozessorplattformen der 4. Generation für HPC-, KI- und Cloud-Computing-Anwendungen

TYAN, ein Branchenführer im Design von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, enthüllt auf der SC23 am Stand Nr. 1917 eine Immersionskühlungslösung, die eine signifikante Verbesserung der PUE (Power Usage Effectiveness) bietet und seine neuesten Serverplattformen präsentiert, die von den skalierbaren Intel® XBee® Prozessoren betrieben werden und auf HPC-, KI- und Cloud-Computing-Anwendungen abzielen.

Signifikante Verbesserung der PUE in einem Immersionskühltank im Vergleich zu einem herkömmlichen Luftkühlungs-Schrank.

Das auf dem TYAN-Stand während der SC23 live vorgestellte Immersions-Kühlsystem ist ein 4U-Hybrid-Einphasen-Tankgehäuse, das mit vier TYAN GC68A-B7136 Cloud Computing-Servern ausgestattet ist. Im Vergleich zu einem konventionellen Luftkühlungsschrank kann dieses hybride Immersions-Kühlsystem eine enorme Verbesserung derPUE bieten, was es zu einer idealen unternehmenskritischen Lösung für Anwender macht, die auf energiesparende und umweltfreundliche Produkte abzielen.

„TYAN ist bestrebt, die neuesten Technologien zu übernehmen und engagiert sich für die Bereitstellung von Spitzentechnologie und umweltfreundlichen Produkten", sagte Eric Kuo, Vizepräsident der Server Infrastructure Business Unit bei MiTAC Computing Technology. „Das beste Beispiel ist das auf der SC23 vorgestellte Immersions-Kühlsystem. Wir freuen uns, dass die TYAN-Produktlinien gut passen und perfekt im Immersions-Kühlsystem funktionieren. TYAN wird sich weiterhin für die Zusammenarbeit mit Branchenführern einsetzen und erstklassige Lösungen liefern, die auf die Bedürfnisse unserer geschätzten Kunden zugeschnitten sind."

TYAN präsentiert auch seine vollständige Palette an skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der vierten Generation, die Plattformen unterstützen, die die kritischen Anforderungen von HPC-, Cloud- und KI-Anwendungen erfüllen.

Mit einer Zielgruppe von HPC- und KI-Anwendungen präsentiert TYAN seine Server-Barebones TYAN TD76-B5658, FT65T-B5652, TS75A-B7132 sowie die Server-Motherboards S5652 und S7130. Diese Produkte erfüllen die Anforderungen an schwerwiegender Arbeitslast und hoher Leistungsfähigkeit. Mit dem Ziel, in Cloud Computing-Umgebungen präsent zu sein, zeigt TYAN auch seine Cloud-Plattformen, darunter den GC68A-B7136 Server-Barebone und die S7136 Server-Mainboards. Für Kunden, die nach eingebetteten Lösungen suchen, zeigt TYAN auch seine integrierten Server-Mainboards S5565 und S5567, die in flexible und dichte Anforderungen passen.

Als Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation präsentiert TYAN außerdem ein weiteres hochmodernes Produktportfolio der Mitac Computing Technology, das im Juli dieses Jahres von der Intel Data Center Solutions Group (DSG) angefragt wurde. Die Intel Server D50DNP-Produktfamilie (bekannt als Denali Pass) sind Serverplattformen mit 4 Rechenknoten in einem 2U-Gehäuse. Die Intel Server M50FCP-Produktfamilie (auch bekannt als Fox Creek Pass) sind 2-Sockel-Serverlösungen in einem 1U- oder 2U-Gehäuse. Durch die Kombination der ausgereiften Intel-Technologie und der hohen Designqualität von Intel erfüllt das vielfältige Produktangebot von Mitac die unterschiedlichen Anforderungen der Serverindustrie.

Informationen zu TYAN TYAN, als führende Servermarke der MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), entwirft, produziert und vermarktet fortschrittliche x86- und x86-64-Server/Workstation-Board-Technologien sowie Plattformen und Serverlösungen. Seine Produkte werden an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Wiederverkäufer für eine breite Palette von Anwendungen verkauft. TYAN ermöglicht es seinen Kunden, Technologieführer zu sein, indem es skalierbare, hochintegrierte und zuverlässige Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen bereitstellt, darunter Server-Appliances und Lösungen für HPC, Hyper-Scale/Data Center, Server-Speicher, KI und Sicherheitsanwendungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von TYAN unter http://www.tyan.com oder auf der Website der MiTAC Computing Technology Corporation unter http://www.mitacmct.com

Informationen zu MiTAC Computing Technology Corp. MiTAC Computing Technology Corp, eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corp, ist auf Cloud- und Edge-Computing-Lösungen spezialisiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Design und Fertigung. Mit einem starken Fokus auf Rechenzentren bietet das Unternehmen flexible und maßgeschneiderte Versorgungsmodelle für verschiedene Systeme und Anwendungen an. Seine Produktpalette umfasst TYAN-Server, 5G ORAN-Server, Hochleistungs-KI-Server, Rechenzentrumsprodukte und intelligente Lösungen für intelligente Fabriken und IPC-Systeme im Einzelhandel. Seit Juli 2023 ist MiTAC für die Intel Data Center Solutions Group (DSG) verantwortlich und erweitert damit sein Produktangebot um hochmoderne Total-Cost-of-Ownership-Lösungen für die Rechenzentrumsausrüstung der nächsten Generation. Website des Unternehmens: www.MiTACmct.com

Intel, das Intel-logo, Xeon und Kombinationen davon sind Warenzeichen der Intel Corporation

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2274567/2023_SC23_Intel.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tyan-enthullt-seine-robuste-immersionskuhlungslosung-bei-der-sc23-die-signifikante-verbesserungen-der-pue-power-usage-effectiveness-bietet-301986343.html