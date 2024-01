ARTE G.E.I.E.

ARTE-Koproduktionen beim 45. Filmfestival Max Ophüls Preis 2024

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Straßburg (ots)

Die 45. Edition des Filmfestival Max Ophüls Preis startet am kommenden Montag in Saarbrücken und bietet bis zum 28. Januar wieder ein breitgefächertes Filmangebot.

ARTE ist in der Wettbewerbssektion Spielfilm mit drei und in den Nebenreihen MOP-Serien, Kurzfilmreihe Atelier Ludwigsburg-Paris "Ausser Atem/À Bout de Souffle" und Tribute: Christian Schwochow mit weiteren 8 Koproduktionen vertreten. Die Wettbewerbsprogramme kommen sowohl in sieben Spielstätten in Saarbrücken und im Saarland zur Aufführung und sind auch über ein Streaming-Angebot auf der Homepage des Festivals ( www.ffmop.de) zu sehen.

Wettbewerb Spielfilm

Gotteskinder

Film von Frauke Lodders

NDR/ARTE, Kinescope Film, Magic Media Production

Deutschland 2024, 120 Min.

Jenseits der blauen Grenze

Film von Sarah Neumann

SWR/ARTE, Filmakademie Baden-Württemberg, Wood Water Films

Deutschland 2024, 102 Min.

Milchzähne

Film von Sophia Bösch

SWR/ARTE/SR/SWR/SRF/SRG, Weydemann Bros, Dschoint Ventschr Filmproduktion

Deutschland 2024, 97 Min.

Weitere ARTE-Koproduktionen werden in den Nebenreihen gezeigt:

MOP-Serien

Haus Kummerveldt

Film von Mark Lorei

ZDF/ARTE, Outside The Club GmbH

Deutschland 2022, 6 Folgen à 18-24 Min.J

Kurzfilmreihe Atelier Ludwigsburg-Paris "Ausser Atem/À Bout de Souffle"

Cryptid

Kurzfilm von Amina Krami

SWR/ARTE, Filmakademie Baden-Württemberg

Deutschland 2023, 8 Min.

Melodies of Barking Dogs

Kurzfilm von Daniel Huss

SWR/ARTE, Filmakademie Baden-Württemberg

Deutschland 2023, 9 Min.

Paranuss

Kurzfilm von Lena Strohmeier

SWR/ARTE, Filmakademie Baden-Württemberg

Deutschland 2023, 10 Min.

Salon Spitz

Kurzfilm von Maxi Antonia Stumpp

SWR/ARTE, Filmakademie Baden-Württemberg

Deutschland 2023, 9 Min.

Tribute: Christian Schwochow

Die Unsichtbare

Film von Christian Schwochow

SWR/ARTE/RBB, teamWorx TV&Film, Berlin Union Film, Media Factory Berlin,

Sommerhaus Filmproduktion

Deutschland 2011, 113 Min.

Paula

Film von Christian Schwochow

WDR/ARTE, Pandora Films, Grown Up Films

Deutschland, Frankreich 2016, 123 Min.

Je suis Karl

Film von Christian Schwochow

RBB/WDR/ARD Degeto/ARTE, Negativ Film, Pandora Film

Deutschland, Tschechien 2021, 126 Min.

Paula

Film von Christian Schwochow

WDR/ARTE, Pandora Films, Grown Up Films

Deutschland, Frankreich 2016, 123 Min.

ARTE sendet am Sonntag, 28. Januar 2024 in "Kurzschluss - Das Magazin" den Kurzfilm "Sehnsucht nach dem Paradies" (Wherever Paradise is) , der 2023 den Kurzfilmpreis beim Max Ophüls Preis erhalten hat, sowie die Begegnung mit der Filmemacherin Anna Erlandsson auf deren kleinen Bauernhof in Mittelschweden, wo sie mit ihrem Mann lebt.