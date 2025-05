Michter's Distillery

The World's Most Admired Whiskey kündigt für 2025 die Veröffentlichung von Michter's 10 Year Rye an

Louisville, Ky. (ots/PRNewswire)

Die in Louisville ansässige Brennerei Michter's wird diesen Juni ihren hochgelobten 10 Year Kentucky Straight Rye auf den Markt bringen.

"Roggenwhiskey hat tiefe Wurzeln in der Geschichte des amerikanischen Whiskeys", kommentierte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. "Im 20. Jahrhundert geriet er größtenteils in Vergessenheit, als er als Blender für andere Whiskeys verwendet wurde. Die Arbeit der Barkeeper in den Lokalen, die gezeigt haben, wie großartig ein guter amerikanischer Rye in Cocktails ist, hat entscheidend dazu beigetragen, diese außergewöhnliche Whiskey-Kategorie wieder aufleben zu lassen".

Michter's gibt den Whiskey nach dem Geschmacksprofil bestimmter Fässer frei und nicht automatisch, wenn diese ein bestimmtes Alter erreicht haben. Aufgrund dieses Protokolls sind die Whiskeys von Michter's oft länger gereift als die Altersangabe auf dem Etikett. Die Fässer, aus denen diese Version besteht, wurden von Michter's Master Distiller Dan McKee und Michter's Master of Maturation Andrea Wilson für reif befunden.

Wilson stellte fest, dass Michter's Roggenwhiskeys im Gegensatz zu vielen Roggenwhiskeys aus anderen US-Bundesstaaten dem Stil von Kentucky entsprechen: "Eines der charakteristischen Merkmale von Michter's Roggenwhiskey ist die Ausgewogenheit der schönen Backgewürze mit frischen Zitrusfrüchten und Blumen, die durch Noten von Vanille, Karamell, Schokolade und süßer Eiche unterstrichen werden. Dieser Roggen aus Kentucky unterscheidet sich von den Stilen aus Indiana und anderen Teilen der USA und zeichnet sich durch eine raffinierte Eleganz und Harmonie der Aromen aus."

Michter's 10 Year Rye ist ein 92,8 proof (46,4 % Vol. Alkohol) Whiskey aus einem einzigen Fass und hat in den USA einen empfohlenen Verkaufspreis von 210 $. McKee erklärte: "Als jemand, der gerne Roggen trinkt, war ich begeistert, die Fässer für die diesjährige Veröffentlichung zu probieren. Das Geschmacksprofil ist außergewöhnlich".

Im Oktober 2024 wurde Michter's als erster Whiskey in zwei aufeinanderfolgenden Jahren von einer internationalen Akademie von Wählern, die von der in Großbritannien ansässigen Drinks International bekannt gegeben wurde, zum "The World's Most Admired Whiskey" gewählt. Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter's-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.

Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und X.

