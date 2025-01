Michter's Distillery

Michter's erweitert seine Legacy-Serie um die erste Version von Bomberger's PFG™: Kentucky Straight Bourbon in feinkörnigen Präzisions-Eichenfässern gereift

Das Jahr 2025 markiert die erste Veröffentlichung von Bomberger's PFG™ (Precision Fine Grain) Kentucky Straight Bourbon. „Im Laufe der Jahre hat unser Flaggschiff Bomberger's Declaration Bourbon immer einen reichen, kräftigen Charakter gehabt, den ich liebe. Diese neue Version von Bomberger's PFG™ setzt unsere Bemühungen fort, mit Bomberger's weiter zu experimentieren und die Grenzen des amerikanischen Whiskeys zu erweitern. Es ist ein wundervoller Ausdruck mit großartiger Textur und einem bemerkenswerten Spektrum an reichen, vollen Aromen, die aus der durchdachten Erforschung der Holzkunde durch unser Team unter sehr speziellen Bedingungen resultieren", kommentiert Michter's Master Distiller Dan McKee.

Bomberger's PFG™ wird durch die erste Reifung von Kentucky Straight Bourbon in einem neuen getoasteten und verkohlten amerikanischen Eichenfass hergestellt. Nach der vollständigen Reifung wird der Kentucky Straight Bourbon aus dem ersten Fass entnommen und in ein zweites, neues, eigens angefertigtes, getoastetes und verkohltes französisches Faß aus feinkörniger Eiche nach den strengsten Spezifikationen gefüllt. Diese Fässer werden in einem genau definierten Temperaturbereich über einen bestimmten Zeitraum getoastet, bevor sie eine selektive Verkohlung erhalten. Der Whiskey reift in diesen zweiten Fässern, bevor er in kleine Chargen abgefüllt wird, die vor der Abfüllung in Flaschen mit 100,2 Proof (50,1 % ABV) von uns gefiltert werden.

Das Bomberger's PFG™ Finishing-Fass ist eine Mischung aus Hölzern verschiedener Herkünfte, darunter die angesehenen Wälder von Tronçais, Allier, Nevers und Vosges. Es wird aus Holz hergestellt, das mindestens 40 Monate lang in Frankreich in der Nähe des Flusses Charente an der Luft getrocknet wurde, wo die Luftfeuchtigkeit, die Mikroflora, das Klima, die Windrichtung und die Höhenlage eine einzigartige Reifungsumgebung schaffen. Nach dieser Reifung werden die Dauben von Hand ausgewählt, um die Bomberger's PFG™ Finishing-Fässer zu bauen.

Der Schwerpunkt liegt auf der Präzision bei jedem Schritt des Bomberger PFG™ Produktionsprozesses. Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's, kommentiert: „Das Ergebnis ist ein Medley aus einnehmenden Aromen von Süßigkeiten bis hin zu blumigen Noten, ein Gaumen mit schön integrierten Früchten und Kräuternoten mit einem vollen Körper und einer luxuriösen, cremigen Textur, die mit sanften Gewürzen und Schokolade nachklingt."

Der empfohlene Verkaufspreis in den USA für eine 750-ml-Flasche Bomberger's PFG™ beträgt 140 $.

Mit den Whiskeys Shenk's und Bomberger's Legacy Release ehrt Kentucky Michter's das Erbe der Brennerei in Pennsylvania, die 1753 als Shenk's gegründet und um 1800 in Bomberger's umbenannt wurde, bevor sie im 20. Jahrhundert als Michter's bekannt wurde.

