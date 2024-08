Michter's Distillery

Zum zehnten Jahrestag seines Debüts bringt Michter's seinen US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon wieder auf den Markt

Louisville, Ky. (ots/PRNewswire)

Das in Louisville ansässige Unternehmen Michter's wird im September mit der Auslieferung der 2024er Abfüllung seines US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon beginnen. Mit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2014 schuf Michter's die Kategorie der getoasteten Fassabschlüsse.

„Vor zehn Jahren brachten wir nach vielen Untersuchungen und Experimenten den ersten Whiskey aus getoasteten Fässern heraus: Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon", so der Präsident von Michter's, Joseph J. Magliocco. „Wir hatten keine Ahnung, dass es ein so bahnbrechendes Produkt sein würde."

Für die Herstellung dieser speziellen Toasted-Version verwendet Michter's zunächst vollständig gereifte Fässer seines US*1 Small Batch Kentucky Straight Bourbon und gibt den Whiskey zur weiteren Reifung in ein zweites Fass aus 18-monatigem luftgetrocknetem Holz. Das zweite Fass wurde nach genauen Vorgaben getoastet, aber nicht verkohlt.

Als Michter's Master of Maturation ist Andrea Wilson für das Reifungs- und Veredelungsprogramm von Michter verantwortlich. „Es ist ein Zeugnis für unser Team, dass so viele andere große Brennereien uns bei der Veröffentlichung von Whiskeys mit getoastetem Fass-Finish gefolgt sind. Es gibt viele verschiedene Röstprofile, bei denen das Fass erhitzt wird, um schöne Geschmacksnoten zu erzeugen. Der diesjährige Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon erinnert mich an einen Herbstabend, an dem wir am Lagerfeuer Leckereien mit Graham Crackern, Marshmallows, Karamell und Butterscotch rösten", so Wilson.

Der empfohlene Verkaufspreis für eine 750-ml-Flasche dieses Whiskeys mit 91,4 % Alkoholgehalt beträgt 110 US-Dollar.

Dan McKee, Master Distiller von Michter's, kommentierte: „Zum zehnten Jahrestag der Einführung der Kategorie Toasted Barrel Finish durch Michter's könnte unser Team nicht aufgeregter sein, diese neueste Version von Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon mit unseren treuen Michter's-Fans zu teilen. Die Mitglieder unseres Verkostungsgremiums waren sich einig, dass dieser 2024er das Erbe der außergewöhnlichen getoasteten Whiskeys von Michter weiterführt."

Ende Oktober 2023 wurde Whisky-Geschichte geschrieben, als die in Großbritannien ansässige Publikation Drinks International die Ergebnisse einer Umfrage einer Akademie unabhängiger globaler Whisky-Experten, Journalisten, Barkeeper und Getränkekäufer aus mehr als 20 Ländern bekannt gab. Ein amerikanischer Whiskey (Michter's) wurde schließlich zum meistbewunderten Whiskey der Welt gewählt. Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und X.

jmagliocco@michters.com