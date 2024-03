Michter's Distillery

Monate nach der Ernennung zum meistbewunderten Whiskey der Welt 2023 bringt Michter's seinen 10-jährigen Bourbon auf den Markt.

Louisville, Ky., 26. März 2024 (ots/PRNewswire)

Im April dieses Jahres beginnt die in Louisville ansässige Michter's Distillery mit der Freigabe ihres 10-jährigen Kentucky Straight Bourbon.

Unser Team war demütig und zutiefst dankbar, als Michter's vor einigen Monaten als erster amerikanischer Whiskey zum "World's Most Admired Whiskey" ernannt wurde", erklärte Michter's-Präsident Joseph J. Magliocco. "Unser Produktionsteam hat schon immer sehr genau darauf geachtet, was sie für veröffentlichungsreif halten, aber nach dieser Auszeichnung scheint der Einsatz noch höher zu sein."

Dan McKee, Master Distiller, und Andrea Wilson, Master of Maturation, sind die ultimativen Wächter für jede Veröffentlichung von Michter's. Zur Veröffentlichung von Michter's 10 Year Bourbon im Jahr 2024 erklärte McKee: "Dies ist ein wunderbarer Einzelfass-Whiskey. Er ist voll von all den Eigenschaften, die ich bei einem besonderen Bourbon suche." Wilson und das Produktionsteam von Michter's haben viel Zeit auf die Auswahl der Fässer für die diesjährige Abfüllung verwendet. "Wir wissen, dass sich die Fans von Michter's überall auf unseren 10-jährigen Bourbon freuen. Wir freuen uns, den 2024er vorstellen zu können, der ebenfalls eine schöne Reife erreicht hat, mit einer exzellenten Nase, einer cremigen Textur und einer Reihe von Eigenschaften am Gaumen, die bis zum Abgang ansteigen und jeden Tropfen zu einem genussvollen Moment machen", so Wilson.

Michter's 10 Year Bourbon hat in den Vereinigten Staaten einen empfohlenen Verkaufspreis von 185 $ pro 750-ml-Flasche.

Ende Oktober 2023 gab die im Vereinigten Königreich ansässige Publikation Drinks International die Ergebnisse einer Umfrage einer Akademie unabhängiger globaler Whisky-Experten, Journalisten, Barkeeper und Getränkekäufer aus mehr als 20 Ländern bekannt. Zum ersten Mal überhaupt wurde ein amerikanischer Whiskey (Michter's) zum meistbewunderten Whiskey der Welt gewählt.

Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.

Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und X.

