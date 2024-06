Nagra

Medienmitteilung: Nagra eröffnet Archiv der Erdgeschichte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Nach über 50 Jahren Forschung eröffnet die Nagra heute in Mellingen (AG) ihr Bohrkernarchiv. Tausende von Bohrkernen dokumentieren die letzten 200 Millionen Jahre Erdgeschichte der Nordschweiz. Dieser geologische Schatz ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Samstag, 15. Juni, findet der erste Besuchstag statt.

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle Nagra eröffnete heute in Mellingen ihr Bohrkernarchiv. Von den ersten Nagra-Bohrungen aus den 1980er-Jahren bis hin zum letzten Bohrkern aus dem Jahr 2022: Tausende von Bohrkernen dokumentieren die letzten 200 Millionen Jahre Erdgeschichte der Nordschweiz.

«Ein Grossteil unseres Wissens basiert auf diesen Gesteinsproben», sagt Nagra-CEO Matthias Braun. Dieses Wissen übergebe die Nagra, dokumentiert auf vielen tausend Seiten, am 19. November den Bundesbehörden – im Rahmenbewilligungsgesuch für das Tiefenlager in der Region Nördlich Lägern. «Wir haben ein genaues Bild des Untergrunds und der Erdgeschichte, und sind für die nächste Phase des Jahrhundertprojekts Tiefenlager bereit», so Braun.

Ihren geologischen Schatz macht die Nagra auch der Öffentlichkeit zugänglich. «Unser Archiv soll eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft sein und den Austausch zwischen diesen beiden Sphären ermöglichen», so Braun.

Besuchstag:

Am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Bohrkernarchiv der Nagra an der Industriestrasse 15 in Mellingen. Anmeldung nicht obligatorisch, aber erwünscht: unter https://nagra.ch/besuchstag-im-nagra-bohrkernarchiv/ oder per Mail an visit@nagra.ch.

Auch nach dem Besuchstag steht das Archiv für Besuche zur Verfügung: Gruppen ab 10 Personen erhalten kostenlos eine Führung. Anmeldung via Nagra-Website.

Für Auskünfte wenden Sie sich an: Felix Glauser, Mediensprecher Nagra, 076 248 68 45, medien@nagra.ch

Nagra Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle Hardstrasse 73 Postfach 280 5430 Wettingen