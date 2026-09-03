ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS Robotics präsentiert auf der IFA 2026 die nächste Generation intelligenter Reinigung

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Berlin (ots)

Neue DEEBOT und WINBOT Modelle verbinden leistungsstarke Reinigung, intelligente Navigation und automatisierte Hygiene für weniger Aufwand im Alltag

ECOVACS gibt auf der IFA bekannt, dass Forbes Asia das Unternehmen als Global No.1 Home Robotics Marke ausgezeichnet. Forbes erkennt damit die führende Rolle des Unternehmens in zahlreichen Kategorien der Haushaltsrobotik an. Auf der Grundlage eigener Forschungs-, Entwicklungs- sowie Fertigungskapazitäten und seiner skalierbaren Technologieplattformen hat ECOVACS sein Angebot von der Bodenpflege auf Fenster, Rasenflächen und Pools ausgeweitet. Mittlerweile kommen die Serviceroboter des Unternehmens in mehr als 38 Millionen Haushalten in fast 180 Märkten weltweit zum Einsatz.

"Die Zukunft der Haushaltsrobotik dreht sich nicht darum, einfach mehr Produkte auf den Markt zu bringen. Es geht darum, den Menschen mehr Freiheit von alltäglichen Aufgaben zu verschaffen", sagte David Qian, CEO von ECOVACS ROBOTICS. "Indem wir rund 80 Prozent unserer Kerntechnologien wiederverwenden und 20 Prozent an die jeweiligen Szenarien anpassen, können wir Robotik von Fußböden und Fenstern auf Rasenflächen und Pools ausweiten. Auch in Zukunft werden wir weiter nach Innovation streben, um Robotik intelligenter, autonomer und zugänglicher zu machen und so mehr Menschen zu einem entspannteren Alltag zu verhelfen."

Außerdem präsentiert ECOVACS seine Innovationen für die automatisierte Reinigung. Mit seiner branchenführenden OZMO ROLLER 3.0 Wischwalze, KI-gestützter Navigation und verbesserten OMNI-Stationen entwickelt ECOVACS seine Lösungen kontinuierlich weiter. Folgende Produkte werden neu vorgestellt:

DEEBOT X12S Familie: Intelligente Tiefenreinigung und neues Hygienekonzept

Die DEEBOT X12S Familie umfasst den DEEBOT X12S OmniCyclone mit beutelloser PureCyclone 2.0 Auto-Entleerung sowie den DEEBOT X12S PRO OMNI mit Staubbeutel-System. Beide Modelle kombinieren die innovative OZMO ROLLER 3.0 Technologie mit 53 Air Watt Saugleistung, bis zu 27.000 Pa Saugkraft und der innovativen FocusJet-Technologie von ECOVACS.

Die X12S Familie bietet nun noch mehr Hygiene sowie eine verbesserte Tiefenreinigung. Eine flache Führungsrolleneinheit hält konstant engen Kontakt mit dem Teppichflor und nimmt so auch kleinste Partikel auf. So entfernt das Modell über 95 Prozent der Hausstaubmilben. Exklusiv in der X12S Familie kommt außerdem ein aufheizbarer Schmutzwassertank zum Einsatz. Durch die Aufheizung werden Ablagerungen minimiert und unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an.

Als erste ECOVACS Familie nutzt die X12S zudem AGENT YIKO 3.0, die neueste Generation des KI-Assistenten. Die Preise liegen bei 1099 Euro für den X12S PRO OMNI und 1.299 Euro für den X12S OmniCyclone. Die Geräte sind ab dem 9. September im Handel bei Amazon, Media Markt, Saturn und OTTO erhältlich.

DEEBOT T90S Familie: Starke Leistung und Hygiene im Fokus

Die beiden Modelle der neuen T90S Familie, DEEBOT T90S PRO OMNI und DEEBOT T90S OMNI kombinieren hohe Reinigungsleistung mit einem hygienischen Stationskonzept. Seine OZMO ROLLER 3.0 Instant Self-Washing Technologie setzt auf eine 27 Zentimeter lange Wischwalze, die während der Reinigung kontinuierlich mit sauberem Wasser gespült wird. Dadurch wird Schmutz gelöst, ohne aufgenommene Rückstände erneut auf dem Boden zu verteilen.

Mit bis zu 40.000 Pa (PRO OMNI) bzw. 30.000 Pa (OMNI) Saugkraft nimmt der Saugwischroboter auch Feinstaub und Tierhaare zuverlässig auf. Dank TruEdge 3.0 erwischen die DEEBOTS der T90S Serie auch zuverlässig Schmutz an Kanten, Sockelleisten und unter Möbeln, da sie die Wischwalze dynamisch ausfahren können.

Ein zentrales Merkmal ist die OMNI-Station: Neben der Reinigung der Wischwalze spült die neue Giant-Wave-Technologie die Bodenplatte nach jedem Waschvorgang. Dies hilft, Rückstände frühzeitig zu entfernen und Gerüche zu reduzieren. Die beiden Modelle der ECOVACS DEEBOT T90S Familie sind ab dem 24. September zum Preis von 799 Euro (DEEBOT T90S PRO OMNI) bzw. 699 Euro (DEEBOT T90S OMNI) bei OTTO, Media Markt, Saturn und Amazon erhältlich.

DEEBOT T90 MAX Familie: Flaggschiff-Technologie zum attraktiven Preis

Mit dem DEEBOT T90 MAX OMNI und dem DEEBOT T90 MAX PRO OMNI macht ECOVACS zentrale Technologien seiner Spitzenmodelle für eine breitere Zielgruppe zugänglich. Beide Geräte verfügen über die 27 Zentimeter lange OZMO ROLLER 3.0 Wischwalze mit 3.800 Pa Anpressdruck, die mit 200 Umdrehungen pro Minute rotiert. Auf Teppichen hebt sich die Walze automatisch um 15 Millimeter an und schützt die Fasern vor Feuchtigkeit.

Durch die BLAST-Technologie hat der T90 MAX PRO OMNI eine Saugkraft von bis zu 40.000 Pa, beim T90 MAX OMNI bis zu 30.000 Pa Saugkraft. Mit nur 95 Millimetern Höhe gelangen die Roboter auch unter viele Möbel, während sie Schwellen von bis zu 20 Millimetern überwinden können. Die OMNI-Station des PRO-Modells reinigt die Wischwalze automatisch. Die Modelle sind ab dem 9. September für 499 Euro (MAX OMNI) beziehungsweise 599 Euro (MAX PRO OMNI) bei Amazon, Media Markt, Saturn und OTTO verfügbar.

WINBOT W2S PRO OMNI: Streifenfreie Fensterreinigung von Rand zu Rand

Mit dem WINBOT W2S PRO OMNI erweitert ECOVACS sein Angebot um eine weitere leistungsstarke Lösung für die Fensterreinigung. Die TruEdge 2.0 Technologie verbindet präzise Rahmenerkennung mit vier Eckbürsten und sorgt für eine lückenlose Reinigung von Kante zu Kante. Die Position der verbesserten Bürste kann dynamisch angepasst werden. Im "Thorough Clean"-Modus verbessert sich die Reinigungseffizienz gegenüber der W2S Familie um bis zu 46 Prozent.

Die Drei-Düsen-Breitstrahl-Technologie erzeugt einen gleichmäßigen Wasserfilm, der Verschmutzungen vor dem Wischen anlöst, sodass auch hartnäckiger Schmutz einfach beseitigt wird. Mit WIN-SLAM 4.0 plant der WINBOT intelligente Routen für verschiedene Fensterarten und umfährt Hindernisse wie Griffe oder Schlösser automatisch. Für Sicherheit sorgt ein zwölfstufiges Schutzsystem. Mit seinem 120-ml-Wassertank - eine Steigerung um 50 Prozent gegenüber den Vorgängermodellen - kann er mit einer einzigen Füllung Glasflächen von bis zu 75 m² reinigen. Der WINBOT W2S PRO OMNI ist ab dem 9. September für 599 Euro bei Amazon und OTTO in Deutschland erhältlich oder in der Schweiz bei Galaxus.

Nach der Markteinführung werden die neuen WINBOT-Produkte am 4. September von 8:00 - 20:00 Uhr als Installation auf einer Glasfläche am Potsdamer Platz in Berlin ausgestellt.

Außerdem gibt ECOVACS einen Ausblick auf die Produktlaunches für das kommende Jahr. Das Unternehmen zeigt die seine Mähroboter der GOAT T-Serie mit TruEdge-Trimmer für sorgfältiges Mähen auch am Rand sowie einzigartiger HoloScope 360 Dual-LiDAR-Navigation. Zusätzlich stellt ECOVACS den Poolroboter ULTRAMARINE L1 PRO vor.

Partnerschaft mit Borussia Düsseldorf

Darüber hinaus kündigt ECOVACS Robotics seine Partnerschaft mit dem Tischtennis-Bundesligisten Borussia Düsseldorf an. Die Zusammenarbeit geht bis zum 30. Juni 2027 und steht unter dem Motto "Jeder Winkel zählt", sowohl beim Tischtennis als auch bei der Hausreinigung.

Dabei schaltet ECOVACS nicht nur LED-Werbung bei den Spielen von Borussia Düsseldorf, die Zusammenarbeit umfasst zudem ausgewählte Spieler-Auftritte und gemeinsame Kampagnenaktivitäten während der Saison. So statteten die Spieler auch dem IFA-Stand am 3. September einen Besuch ab.

Auf der IFA Berlin 2026 können Besucher vom 4. bis 8. September in Halle 9, Stand 113 die Innovationen von ECOVACS über verschiedene Produktkategorien hinweg live erleben.

Mehr Informationen zu allen ECOVACS Produktneuheuten finden Sie auf auf ecovacs.com.

Bilder und Produktkarten sowie die einzelnen Produkt-Pressemitteilungen zu den Neuheiten finden Sie hier. (Passwort: X2X2ttgYx5M7)