ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS erweitert sein Robotics-Portfolio um Poolreinigung

ULTRAMARINE P1 sorgt für saubere Pools, automatisch und kabellos

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Düsseldorf (ots)

Mit dem ULTRAMARINE P1 erweitert ECOVACS sein Portfolio an Service-Robotern erstmals um einen Roboter für die automatische Poolreinigung. Der neue Poolreiniger überträgt die langjährige Erfahrung des Unternehmens aus der Haushaltsrobotik auf ein weiteres Einsatzfeld im Alltag: die zuverlässige und komfortable Reinigung von privaten Pools. Der ULTRAMARINE P1 wurde für unterschiedliche Poolformen und -oberflächen entwickelt und kombiniert starke Saugleistung, intelligente Navigation und ein kabelloses Bedienkonzept. Ziel ist eine gründliche Poolreinigung bei möglichst geringem Aufwand für Nutzerinnen und Nutzer.

Der neue ULTRAMARINE P1 ist ab 19. März 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem UVP von 549 Euro erhältlich.

Gründliche Reinigung durch starke Saugleistung und Vier-Bürsten-System

Herzstück des ULTRAMARINE P1 ist die UltraPure-Saugtechnologie mit bis zu 18.000 l/h (4.800 GPH / 4.800 Gallonen pro Stunde). Ein leistungsstarker Motor und ein optimierter S-Flow-Kanal sorgen dafür, dass Blätter, Sand und andere Verschmutzungen zuverlässig aufgenommen werden. Für eine intensive mechanische Reinigung sorgen vier unabhängig arbeitende Rollenbürsten, die vorne und hinten am Gerät positioniert sind. Sie halten konstanten Kontakt zu Poolboden und -wänden und entfernen Ablagerungen auch an schwer zugänglichen Stellen. Das Dual-Layer-Filtersystem kombiniert ein 180-µm-Außenfiltergewebe mit einem ultrafeinen 3-µm-Innenfilter. Dadurch werden selbst feine Partikel aus dem Wasserstrom herausgefiltert und im Filterkorb gesammelt.

Entwickelt für langlebige Nutzung im Pool

Pools stellen besondere Anforderungen an Materialien und Technik. Deshalb wurde der ULTRAMARINE P1 mit einem mehrstufigen Schutz- und Haltbarkeitssystem entwickelt, das auf dauerhafte Nutzung im Wasser ausgelegt ist. Das Gehäuse besteht aus seewassertauglichen Materialien, die gegen Chlor, UV-Strahlung und mechanische Belastungen resistent sind. Edelstahl 316 und Titanlegierungen schützen zentrale Komponenten zuverlässig vor Korrosion. Eine mehrschichtige O-Ring-Abdichtung sorgt dafür, dass das zentrale Antriebssystem den IP68-Wasserschutzstandard erfüllt. Ergänzend schützt ein Batteriemanagementsystem (BMS) die integrierte Lithium-Ionen-Batterie während des Betriebs unter Wasser. Mit einer Laufzeit von bis zu drei Stunden im Eco-Modus kann der Roboter Poolflächen bis zu 180 m² in einem Reinigungszyklus abdecken.

Intelligente Navigation für systematische Reinigung

Der ULTRAMARINE P1 nutzt ein SmartNavi-Navigationssystem mit IMU-Sensorik, das Position und Bewegungen des Roboters kontinuierlich erfasst. Auf dieser Basis plant das System effiziente Reinigungsrouten und vermeidet unnötige Doppelwege oder zufällige Bewegungsmuster. Dank eines Zusatzrads kann der P1 Hindernisse bis zu 5,5 cm Höhe überwinden - etwa Bodenabläufe oder Unterwasserbeleuchtungen. Der Roboter reinigt Poolboden, Wände und Wasserlinie und passt sich unterschiedlichen Oberflächen wie Fiberglas, Folien- oder Steinbecken an.

Kabelloses Design und App-Steuerung

Der ULTRAMARINE P1 arbeitet vollständig kabellos und lässt sich über eine Smartphone-App steuern. Nutzer können zwischen drei Reinigungsmodi wählen und Reinigungszeiten flexibel planen. Der leicht zugängliche Filterkorb lässt sich schnell entnehmen und reinigen, ohne mit Schmutz oder Ablagerungen in Kontakt zu kommen.

Technische Daten (Auswahl)

Saugleistung: bis zu 18.000 l/h (4.800 GPH)

bis zu 18.000 l/h (4.800 GPH) Laufzeit: bis zu 3 Stunden

bis zu 3 Stunden Ladezeit: ca. 4 Stunden

ca. 4 Stunden Maximale Poolfläche: 180 m²

180 m² Filter: Dual-Layer-System (180 µm + 3 µm)

Dual-Layer-System (180 µm + 3 µm) Navigation: IMU-basierte intelligente Navigation

IMU-basierte intelligente Navigation Reinigungsbereiche: Boden, Wand, Wasserlinie

Boden, Wand, Wasserlinie Bürsten: 4 Rollenbürsten

4 Rollenbürsten Batterie: Li-Ion 4.600 mAh

Li-Ion 4.600 mAh Gewicht: 10,5 kg

Der neue ULTRAMARINE P1 ist ab sofort bei Bauhaus verfügbar, Otto, OBI und Amazon folgen. Der UVP liegt bei 549 EUR.