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WordPress mit KI: Hostpoint lanciert neuen Website-Assistenten

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Rapperswil-Jona (ots)

Mit einem neuen KI-Website-Assistenten vereinfacht Hostpoint den Einstieg in WordPress. Mit nur wenigen Angaben und Prompts können sich User mithilfe künstlicher Intelligenz eine weit entwickelte Version ihrer Website automatisiert innert wenigen Minuten erstellen lassen. Die Website basiert dabei vollständig auf WordPress und lässt sich anschliessend frei bearbeiten und erweitern. Aktivierbar ist der KI-Website-Assistent als One-Click-App ohne Zusatzkosten ab einem Smart Webhosting.

Durch die stark zunehmende Popularität verschiedenster KI-Tools verändert sich auch die Art und Weise, wie digitale Inhalte erstellt werden, grundlegend. So können Nutzerinnen und Nutzer inzwischen viele Schritte bei der Erstellung eigener Webauftritte automatisieren und sich Texte oder Bilder generieren lassen. Mit dem neuen KI-Website-Assistenten für WordPress greift Hostpoint diese Entwicklung auf und integriert die Einfachheit und Geschwindigkeit eines KI-Tools in eine Lösung, die auf dem weltweit beliebtesten und meistverbreiteten Content-Management-System aufbaut.

Die neue KI-WordPress-Lösung von Hostpoint ist mit einem Smart oder Business Webhosting oder einem Managed Flex Server ohne Zusatzkosten verfügbar und lässt sich bei einer neuen WordPress-Installation direkt im Hostpoint Control Panel als "One-Click-App" aktivieren. Anschliessend wird mit wenigen Angaben und Prompts eine bereits umfassend aufgebaute Website erstellt, welche die User noch individuell anpassen können.

Die User geben dazu beispielsweise Informationen zum Unternehmen, zur Branche und zum Zweck der geplanten Website ein. Auf dieser Grundlage generiert die KI eine passende Seitenstruktur, ein modernes Website-Design sowie erste Text- und Bildvorschläge. Website-Betreiber erhalten so in wenigen Schritten ein voll funktionstüchtiges Gerüst, das sie nach Belieben weiter anpassen und ausbauen können.

KI-Unterstützung, kombiniert mit der Flexibilität von WordPress

Hinter dem KI-generierten Entwurf steht eine reguläre WordPress-Website. Damit stehen den Usern nach der initialen Erstellung durch den KI-Assistenten sämtliche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und Erweiterung mit Themes, Plug-ins und zusätzlichen Funktionen zur Verfügung. Auch nach der initialen Erstellung können die Nutzerinnen und Nutzer die KI bei der weiteren Bearbeitung der Website unterstützend einsetzen.

"WordPress bietet sehr viele Möglichkeiten, verlangt aber gerade beim erstmaligen Aufbau einer neuen Website auch einiges an Eigenarbeit. Mit unserem KI-Website-Assistenten senken wir diese Einstiegshürde deutlich. Die KI übernimmt einen Teil der anfänglichen Aufbauarbeit, ohne die Flexibilität von WordPress einzuschränken", erklärt Yvan Knapp, der Produktverantwortliche und Chief Strategy Officer von Hostpoint.

WordPress auch bei Hostpoint äusserst beliebt

WordPress ist mit grossem Abstand das meistverbreitete Content-Management-System der Welt und kommt bei mehr als 40 Prozent aller Websites weltweit zum Einsatz. Auch bei Hostpoint ist WordPress mit über 100'000 Websites das meistgenutzte CMS und macht die überwiegende Mehrheit aller CMS-Installationen aus. Mit dem neuen KI-Website-Assistenten wird das WordPress-Portfolio bei Hostpoint nun gezielt um eine moderne KI-Unterstützung erweitert.

Weitere Informationen unter: https://www.hostpoint.ch/wordpress/

Hostpoint - der führende Schweizer Cloud-Provider für Hosting, Domains, Filesharing und E-Mail

Mit 25 Jahren Erfahrung ist Hostpoint der grösste Webhosting-Provider und führender Domainregistrar der Schweiz. Hostpoint bietet einfache und unkomplizierte Lösungen aus einer Hand - für Domains, Websites, Webshops, Filesharing und E-Mail. Als ICANN-akkreditierter Domainregistrar verwaltet Hostpoint über 1,3 Millionen Domainnamen. Mit einer topmodernen Infrastruktur und Serverstandort Schweiz sorgt Hostpoint täglich für einen stabilen Betrieb von rund 340'000 Schweizer Websites sowie über 800'000 E-Mail-Konten. Der beste Support der Branche bietet kostenlos an 7 Tagen in der Woche eine individuelle, kompetente und effiziente Kundenbetreuung in vier Sprachen. Das zu 100 Prozent inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Rapperswil-Jona SG beschäftigt rund 130 Mitarbeitende.