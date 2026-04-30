Hostpoint AG

Hostpoint wird 25: ein Vierteljahrhundert für das Schweizer Internet

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Rapperswil-Jona (ots)

Vor 25 Jahren wurde in Rapperswil-Jona ein Start-up gegründet, das sich seither zum grössten Webhosting-Anbieter und führenden Domainregistrar der Schweiz entwickelt hat. Hostpoint ist als unabhängiges, inhabergeführtes Schweizer Unternehmen auch in Zeiten wachsender Ansprüche an digitale Souveränität bestens aufgestellt und für die Zukunft gerüstet.

Als Hostpoint im Frühjahr 2001 gegründet wurde, verfolgten die Jungunternehmer die Vision, Webhosting einfacher, leistungsfähiger sowie für alle zugänglich und bezahlbar zu machen. Mit dieser Idee war Hostpoint erfolgreich: Das Unternehmen wuchs kontinuierlich, entwickelte sich zum grössten Webhosting-Anbieter und führenden Domainregistrar der Schweiz und nimmt seither eine tragende Rolle für das Schweizer Internet ein.

Das Angebot an Produkten und Dienstleistungen wurde laufend ausgebaut. Neben den traditionell starken Kernbereichen Hosting und Domains etablierte sich Hostpoint auch als Anbieter von E-Mail- und Office-Lösungen, Website-Baukästen und E-Commerce. Parallel zur Weiterentwicklung des Produktportfolios nahm der persönliche Kundensupport stets einen hohen Stellenwert ein. Mit dem kostenlosen 7-Tage-Support per E-Mail und Telefon in vier Sprachen ist Hostpoint im Bereich Kundensupport in der Schweizer Hosting-Branche führend.

Zu den wichtigsten Meilensteinen der Firmengeschichte zählen die Einführung des selbst entwickelten Hostpoint Control Panels im Jahr 2007 oder auch die Übernahme eines grossen Teils ehemaliger Switch-Kunden im Jahr 2015, nachdem die Registrierungsstelle für .ch-Domains das Endkundengeschäft aufgeben musste. Das Überschreiten der Marke von einer Million verwalteter Domains im Jahr 2022 war ein Highlight der jüngeren Firmengeschichte.

Ein Vierteljahrhundert kontinuierliches Wachstum

Auch nach 25 Jahren befindet sich Hostpoint weiter auf Wachstumskurs. Das Unternehmen verwaltet heute über 1,3 Millionen Domains, hostet rund 340'000 Websites und betreibt 800'000 E-Mail-Adressen. Am Standort Rapperswil-Jona SG beschäftigt Hostpoint rund 130 Mitarbeitende. Allein in den letzten fünf Jahren wuchs die Zahl der Mitarbeitenden um fast 70 Prozent, vor zehn Jahren waren es noch knapp 50 Personen.

Vom Aufstieg der sozialen Medien und Smartphones über die Verbreitung von Cloud-Diensten bis hin zu KI-Anwendungen haben sich das Internet und die Anforderungen der Kundinnen und Kunden in den vergangenen 25 Jahren grundlegend verändert. Hostpoint hat sich in diesem technologischen Wandel laufend weiterentwickelt und seine Position als verlässlicher Schweizer Anbieter für Cloud-Services behauptet.

Heute sind Themen wie Sicherheit, Stabilität, Datenschutz und digitale Souveränität zentraler denn je. Im Bereich E-Mail und Office verzeichnet Hostpoint eine stark wachsende Nachfrage, da immer mehr Kundinnen und Kunden bewusst auf einen E-Mail-Service mit Datenstandort Schweiz setzen möchten. Genau darin liegt eine der wichtigsten Stärken von Hostpoint, das konsequent auf den Standort Schweiz setzt. Sämtliche Daten werden auf Servern in der Schweiz gespeichert, und auch Softwareentwicklung, Support und Administration sind in der Schweiz angesiedelt. Als Unternehmen, das zu 100 Prozent inhabergeführt und nach wie vor in Schweizer Hand ist, verbindet Hostpoint technologische Unabhängigkeit mit lokaler Verankerung.

Auch für die Zukunft bestens positioniert

Markus Gebert, Co-Founder und CEO von Hostpoint, ordnet ein: "Der Schweizer Hosting-Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert und zunehmend konsolidiert. Während verschiedene Anbieter von internationalen Konzernen übernommen wurden, ist Hostpoint weiterhin unabhängig. Wir wollen unseren Weg konsequent weitergehen, weiter wachsen und auch künftig auf Qualität, Kundennähe und verlässliche Schweizer Infrastruktur setzen."

Hostpoint - der führende Schweizer Cloud-Provider für Hosting, Domains und E-Mail

Mit 25 Jahren Erfahrung ist Hostpoint der grösste Webhosting-Provider und führender Domainregistrar der Schweiz. Hostpoint bietet einfache und unkomplizierte Lösungen aus einer Hand - für Domains, Websites, Webshops und E-Mail. Als ICANN-akkreditierter Domainregistrar verwaltet Hostpoint über 1,3 Millionen Domainnamen. Mit einer topmodernen Infrastruktur und Serverstandort Schweiz sorgt Hostpoint täglich für einen stabilen Betrieb von rund 340'000 Schweizer Websites sowie 800'000 E-Mail-Konten. Der beste Support der Branche bietet kostenlos an 7 Tagen in der Woche eine individuelle, kompetente und effiziente Kundenbetreuung in vier Sprachen. Das zu 100 Prozent inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Rapperswil-Jona SG beschäftigt rund 130 Mitarbeitende.