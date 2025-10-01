IG saubere Umwelt IGSU

Medienmitteilung: «IGSU-Botschafter für saubere Wanderwege in Sattel-Hochstuckli»

IGSU-Botschafter für saubere Wanderwege in Sattel-Hochstuckli

Die Botschafter-Teams des Schweizer Kompetenzzentrums gegen Littering IGSU sind eine feste Grösse in der Schweizer Littering-Bekämpfung. Seit 2007 sensibilisieren sie in Städten und Gemeinden der ganzen Schweiz für die Littering-Problematik, auch den Familienberg Sattel-Hochstuckli besuchen die IGSU-Botschafter-Teams seit vielen Jahren regelmässig. Am 1. Oktober 2025 haben sie hier wieder für saubere Wanderwege und eine litteringfreie Hängebrücke gesorgt.

Die IGSU-Botschafter-Teams sensibilisieren jedes Jahr bis zu 196'000 Personen für die Littering-Problematik, indem sie in Parks, in Einkaufsstrassen, an Schulen, Märkten und Events mit Passantinnen und Passanten über Littering und Recycling sprechen. «Diese Zahl wird danach weiter vervielfacht, indem diese Personen ihr Wissen und ihre Einstellung zu Littering und Recycling ihren Mitmenschen weitergeben», weiss Nora Steimer, Geschäftsleiterin des Schweizer Kompetenzzentrums gegen Littering IGSU. Fast noch wichtiger als die Quantität ist für die IGSU aber die Qualität. Mit Charme, Humor und ausgefallenen Aktionen begegnen die IGSU-Botschafter-Teams ihren Gegenübern auf Augenhöhe und bleiben ihnen so nachhaltig in Erinnerung. «Die Botschafter-Teams stossen auf viel Interesse, können die Passantinnen und Passanten während vier bis fünf Minuten in interessante Gespräche verwickeln und werden vielerorts wiedererkannt», so Nora Steimer.

Für mehr Achtsamkeit im Abfallverhalten

Auch auf dem Familienberg Sattel-Hochstuckli sind die IGSU-Botschafter-Teams mit ihren Recyclingmobilen gerngesehene Gäste. Am 1. Oktober 2025 waren sie mit ihrem Recyclingmobilen unter anderem bei den Stationen Sattel und Mostelberg anzutreffen sowie auf dem Brückenrundweg oder der Ebene Mostelberg-Herrenboden. «Gerade beim Wandern fällt gerne mal ein Taschentuch aus dem Hosensack, eine Wurstverpackung wird bei der Grillstelle vergessen oder ein leerer Getränkebehälter windet von der Holzbank», so Madeleine Keller, Marketing-Leiterin bei der Sattel-Hochstuckli AG. «Die IGSU-Botschafter-Teams erinnern unsere Gäste daran, sich wieder mehr auf den Abfall zu achten und ihn konsequent bis zum nächsten Abfallkübel mitzutragen.»

Viele Vorgehensweisen, ein Ziel

Die IGSU-Botschafter-Teams haben neben ihren Recyclingmobilen auch Aktionen wie «Tatort Littering» oder «StreetUnArt» zur Hand. Damit erreichen sie sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene und Seniorinnen und Senioren, die sie im direkten Gespräch dazu motivieren, ihre Abfälle korrekt zu entsorgen. Die IGSU hat neben den IGSU-Botschafter-Teams viele weitere Sensibilisierungsmassnahmen in petto: So organisiert sie den jährlichen nationalen IGSU Clean-Up-Day, der nächstes Jahr am 18. und 19. September 2026 stattfindet. Der Aktionstag wird vom Bundesamt für Umwelt BAFU, dem Schweizerischen Verband für Kommunale Infrastruktur SVKI und der Stiftung Pusch unterstützt. Weiter steht sie Städten, Gemeinden und Schulen bei der Umsetzung von Raumpatenschafts-Projekten oder mit altersgerechten Schulworkshops zu den Themen Littering, Recycling und Umweltschutz zur Seite. Und auch in der Forschung geht die IGSU gegen Littering vor: Momentan untersucht sie in der mehrjährigen «Grossen Schweizer Littering-Studie» gemeinsam mit der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW in Feldexperimenten, welche Massnahmen am besten gegen Littering wirken.

Die IGSU-Botschafter-Teams sorgen 2025 in allen Landesteilen mit Aktionen für Aufmerksamkeit: IGSU-Tour 2025

Nora Steimer, IGSU-Geschäftsleiterin, 043 500 19 91, 076 406 13 86, medien@igsu.ch

Madeleine Keller, Marketing-Leiterin Sattel-Hochstuckli AG, 041 836 80 83

IGSU – Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering

Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering und setzt sich seit 2007 national mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Umwelt ein. Eine der bekanntesten Massnahmen ist der nationale IGSU Clean-Up-Day, der nächstes Jahr am 18. und 19. September 2026 stattfinden wird. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20Minuten, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop, Valora, Feldschlösschen, Coca-Cola Schweiz und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfallkübel auf, führen regelmässige Aufräumtouren rund um ihre Filialen durch oder organisieren Clean-Up-Aktionen mit der Bevölkerung.

