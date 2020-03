Hostpoint AG

Hostpoint lanciert neue E-Commerce-Lösung "Webshop"

Rapperswil-Jona (ots)

Der Internetdienstleister Hostpoint lanciert mit «Webshop» ein komplett neues E-Commerce-Produkt. Mit der neuen Lösung können Kunden ganz einfach und ohne Vorkenntnisse ihren eigenen Onlineshop erstellen und innert kürzester Zeit mit dem Verkauf loslegen. Die neue Webshop-Lösung ist in den ersten sechs Monaten kostenlos. Damit möchte Hostpoint in der aktuell schwierigen Phase einen Beitrag leisten und v. a. das Kleingewerbe entlasten.

Die neue E-Commerce-Lösung von Hostpoint heisst «Webshop» und richtet sich vor allem an Kleinunternehmer und Private. Das neue Produkt bietet Kunden einen einfachen, schnellen und professionellen Zugang zum Schweizer Onlinehandel. Ziel ist es, dass Kunden innert kürzester Zeit und ohne Vorkenntnisse in Programmierung oder Design mit ihrem eigenen Onlineshop starten können. Hostpoint kümmert sich mit einer der modernsten und stabilsten Infrastrukturen der Schweiz um alle nötigen Updates und Backups.

Die aktuelle COVID-19-Pandemie bringt viele kleinere und mittlere Schweizer Unternehmen stark in Bedrängnis. Deshalb hat sich Hostpoint kurzfristig dazu entschieden, das Angebot anzupassen. Für Kunden, die sich für das Modell mit 12 Monaten Laufzeit entscheiden, ist die Nutzung von Webshop in den ersten sechs Monaten komplett kostenlos und jederzeit kündbar. Erst nach Ablauf dieser Phase beginnt die Rechnungsstellung für die restlichen sechs Monate. Ein kleiner Onlineshop (Webshop S) mit bis zu 1'000 Produkten und 250 GB Webhosting kostet ab dem siebten Monat CHF 29.00 pro Monat. Hostpoint möchte so gerade den KMU unter die Arme greifen und in dieser schwierigen und ungewissen Zeit einen solidarischen Beitrag für das Gewerbe leisten.

Ausgerüstet mit einer Vielzahl hilfreicher Funktionen

Den Shop-Betreibern stehen diverse fast beliebig anpassbare Gestaltungsvorlagen zur Auswahl. Inhaltselemente können per Drag-and-drop positioniert werden und das Design passt sich automatisch jedem Endgerät an. Für die Verwaltung und Logistik stehen hilfreiche Zusatzfunktionen wie eine Bestell- und Transaktionsübersicht sowie vorgefertigte Lieferscheine zur Verfügung. Die Webshop-Angebote enthalten zudem Webhosting mit bis zu 500 GB Speicherplatz, unlimitierte E-Mail-Postfächer mit je 5 GB sowie ein kostenloses SSL-Zertifikat (FreeSSL), ausgestellt von «Let's Encrypt». Zu den weiteren überzeugenden Features zählen u. a. Mehrsprachigkeit, direkt integrierte SEO-Unterstützung, Social-Media-Anbindungen sowie diverse Bezahlungsmöglichkeiten (u. a. PostFinance, PayPal, Stripe, Rechnung).

Hostpoint mit beinahe zehn Jahren Erfahrungen im E-Commerce

Bereits seit 2011 ist Hostpoint mit einem ähnlichen Produkt im Schweizer E-Commerce-Markt aktiv. Da die bisherige Lösung jedoch in Bezug auf Benutzererlebnis, Design und Technik nicht mehr den Ansprüchen genügte, wurde in den vergangenen Monaten gemeinsam mit externen Partnern intensiv an einer neuen Lösung gearbeitet.

Hostpoint verwaltet als grösster Schweizer Webhosting-Anbieter über eine halbe Million Domainnamen und verfügt auch im Schweizer E-Commerce-Markt über viel Erfahrung. In den letzten Jahren konnte festgestellt werden, dass der Onlinehandel vor allem für KMU immer wichtiger wird. Gerade viele kleinere Unternehmen und Detailhändler suchen nach Möglichkeiten, auch über digitale Kanäle Umsatz generieren zu können. Gleichzeitig erwarten Endkunden, dass sie praktisch jedes Produkt auch online einkaufen können. Hostpoint ist überzeugt davon, dass gerade Firmen und Produzenten mit Nischenprodukten im Onlinehandel viel Potential haben.

Kontakt:

Mauro Landolt

Kommunikationsverantwortlicher



Hostpoint AG

Neue Jonastrasse 60

8640 Rapperswil-Jona/Schweiz



Tel.: +41 55 536 34 74

E-Mail: media@hostpoint.ch